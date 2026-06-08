銅鑼灣宵夜好去處！美心旗下高級潮州菜優惠 經典打冷小菜$59起配$8.9大啤

作為美心中菜旗下的代表，潮江春以正宗潮菜馳名，憑藉地道風味與優質食材，歷年來深受廣大饕客喜愛。今次銅鑼灣分店特別呈獻深夜驚喜，精選多款招牌小菜僅由港幣$59起，更可用超值價港幣$8.9加配大樽裝藍妹啤酒，吸引無數夜貓子前來朝聖，享受極致的深宵滋味。

美心中菜旗下「潮江春」宵夜優惠！ 潮州蠔仔餅/椒鹽鮮魷/乾炒吊龍河$59起

潮江春銅鑼灣分店特別呈獻深夜驚喜，精選多款招牌小菜僅由港幣$59起。

不論是與知己好友痛快暢飲，還是工作後尋找溫馨的慰藉，銅鑼灣潮江春新推出的晚市優惠時段無疑是深宵聚餐的最佳選擇。店內精心準備了多達33款大廚級的潮式打冷和鹵水小菜，每道菜式均由經驗豐富的廚師團隊即席炮製，鑊氣十足，香氣四溢。

在眾多推薦菜式中，外皮金黃香脆的潮州蠔仔餅絕對是必吃首選。飽滿多汁的蠔仔外酥內嫩，咬下去鮮甜爆汁，搭配傳統魚露更顯海鮮鮮味。若想在深夜暖胃，特製的砂鍋陳皮老菜脯鯇魚粥是不二之選。這道粥品選用老菜脯與清香陳皮慢火熬煮，配合鮮嫩無泥味的鯇魚片，粥底綿滑且極具層次，既暖胃又醒神。

此外，喜愛強烈鑊氣的朋友不能錯過乾炒吊龍河。大廚以極高溫的猛火快炒，牛肉肉質鮮嫩，河粉均勻上色並鎖住醬香，每一口都令人回味無窮。而下酒必備的椒鹽鮮魷，其鮮嫩魷魚裹上輕薄炸粉，炸至金黃金脆後拌入椒鹽與蒜酥，外層香辣惹味，內裡彈牙多汁。此時再以驚喜價港幣 $8.9 加配一瓶冰涼的藍妹啤酒大樽裝，麥香與香口小菜完美交融，堪稱銅鑼灣限定的至高享受。

銅鑼灣潮江春夜市優惠詳情