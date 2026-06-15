旺角百佳超市分店結業！清貨優惠貨架清空 網民感嘆：都無咩野賣了

近期本港各區店鋪更替頻繁，不少連鎖超級市場亦因應市場變化調整業務佈局。位於旺角富榮花園的百佳超級市場，於6月初被發現已拉上鐵閘並正式結業，結束了在該區的服務，引起當區居民關注。

旺角富榮花園百佳超市6月結業 清貨即減$10

位於旺角富榮花園的百佳分店，近日宣告停業。 （網上圖片）

5月尾的時候，已有網民拍攝到店內的貨架清空。（網上圖片）

位於旺角富榮花園的百佳分店，近日宣告停業。該百佳分店在結業前，曾一度推出即減$10及送94折券等優惠以作招徠。至5月尾的時候，已有網民拍攝到店內的貨架清空，現場更放滿摺疊好的紙皮箱，顯示正為結業作最後準備。到了6月初，該店已正式拉上鐵閘，並貼上結業告示。公告明確表示該分店已正式結業，並在內文感謝顧客一直以來的鼎力支持，同時建議街坊可轉移至區內鄰近的其他分店繼續購物。

百佳業務調整頻繁 半年內連執4間

翻查資料顯示，百佳超級市場近年積極調整業務。除了富榮花園分店外，今年內已有數間分店結業，包括開業30年的大窩口邨百佳、西貢市中心分店以及香港仔田灣商場分店；但同時亦於柴灣康翠臺等地開設全新分店並推出開幕優惠。

對於富榮花園店結業，網民反應不一。有人大嘆「慘」，感嘆「香港又一間百佳執笠唔做」、「近排都執好多間百佳咁」，並表示「都無咩野賣了」；但亦有網民表現平靜，指出「隔離有惠康」，或者直接建議「網購算吧」。