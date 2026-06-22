煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請

煤氣加價｜香港中華煤氣（Towngas）宣布將於2026年8月1日起上調標準煤氣收費及保養月費，預料約六成半住宅用戶的每月帳單增幅不多於$10。為減輕弱勢社群的經濟壓力，中華煤氣特別為包括長者及基層家庭在內的4類特定人士提供津貼，合資格者可享煤氣費半價及多項豁免收費優惠。

中華煤氣8月起加價4.4%！長者、基層在內4類人可享煤氣費半價

中華煤氣8月起加價4.4%！長者、基層在內4類人可享煤氣費半價

中華煤氣公布最新收費方案，標準煤氣費每兆焦耳將調高1.25仙，加幅為4.4%；而定額保養月費則增加1元，調整至每月11元。是次加價主要為配合北部都會區等新發展地區的供氣網絡建設，預計約六成半住宅用戶每月煤氣費增幅不多於$10，中華煤氣亦承諾設立「凍結期」，在未來兩年內將不會再調整標準煤氣費及保養月費。

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煤氣費優惠2026｜4類合資格人士享半價及豁免收費

面對收費調整，中華煤氣同時致力履行企業社會責任，專為長者、殘疾人士、單親及低收入家庭設立煤氣費優惠計劃。合資格人士不僅可享有每月首500兆焦耳煤氣用量半價優惠，更可獲豁免基本收費、按金及保養月費等。各項具針對性的津貼及免費爐具維修服務，能有效緩解基層家庭在公用事業上的開支壓力，大幅減輕日常生活負擔。

一、長者煤氣優惠計劃 煤氣半價優惠及免費爐具維修

為體恤年長市民的生活開支，中華煤氣設立了「煤氣長者優惠計劃」，為長者減輕日常負擔。合資格老友記可享有每月首500兆焦耳（約10.4度）的煤氣用量半價優惠，更可獲全面豁免每月基本收費、煤氣用戶按金以及保養月費。在維修及保養方面，長者用戶能優先預約免費爐具維修服務（只限由煤氣公司或其轄下公司代理之煤氣爐具），及每年免費提供的煤氣爐具及喉管安全檢查，全面保障長者的家居用氣安全。

長者煤氣優惠計劃申請資格：

煤氣公司登記住宅用戶

年滿60歲或以上

正領取綜合社會保障援助（綜援）

獨居或與合乎資格的長者同住（申請人須提供租約、公屋住戶證明或業主證明信等）

二、殘疾人士煤氣優惠計劃 優先預約維修

針對殘疾用戶或家有殘疾人士的基層家庭，中華煤氣亦提供了實質的經濟及服務支援。受惠家庭每月首500兆焦耳（約10.4度）的煤氣用量可享半價優惠，並可同時豁免每月基本收費、煤氣用戶按金及保養月費。此外，用戶視乎實際情況可獲安排優先預約維修服務，並享有免費煤氣爐具維修（只限由煤氣公司或其轄下公司代理之煤氣爐具），以及每年一次的免費煤氣爐具及喉管安全檢查，確保家居環境安全無虞。

殘疾人士煤氣優惠計劃申請資格：

煤氣公司登記住宅用戶

申請人或與其同住的其中一名直系親屬現正領取綜援，並在綜援計劃下被界定為「殘疾程度達100%」 或「需要經常護理」

三、單親家庭煤氣費優惠計劃 豁免每月基本收費、按金及保養月費

「單親家庭煤氣費優惠計劃」為合資格的單親家庭提供直接的費用減免，以減輕生活負擔。成功申請的家庭可享有每月首500兆焦耳（約10.4度）的煤氣用量半價優惠，並且全面豁免每月基本收費、煤氣用戶按金及保養月費。另外，計劃亦為用戶提供免費的煤氣爐具維修服務（只限由煤氣公司或其轄下公司代理之煤氣爐具），進一步節省單親家庭的日常維修開支。

單親家庭煤氣費優惠計劃申請資格：

煤氣公司登記住宅用戶

正在領取綜援的單親家庭人士

四、低收入家庭煤氣費優惠計劃 支援在職綜援家庭

為了支援在職的基層綜援家庭，煤氣公司推出的「低收入家庭煤氣費優惠計劃」涵蓋了多項費用減免。受惠家庭每月的首500兆焦耳（約10.4度）煤氣用量均可享半價優惠，同時獲豁免繳交每月基本收費、煤氣用戶按金及保養月費。在保障爐具安全運作方面，合資格家庭亦可享有免費的煤氣爐具維修服務（只限由煤氣公司或其轄下公司代理之煤氣爐具），確保基層市民在公用事業開支上得到適切的支援。

低收入家庭煤氣費優惠計劃申請資格：

煤氣公司登記住宅用戶

申請人須為綜援受助人

申請人或其家庭成員有固定工作收入，而工作入息需於綜援金額中扣減（須提供顯示連續2個月有「扣減－應計入息」的綜援申請獲准通知書或調整援助金額通知書）

資料來源：Towngas