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中華煤氣8月起加價4.4% 保養費加至11元 承諾兩年內凍結收費

社會
更新時間：18:18 2026-06-18 HKT
發佈時間：18:18 2026-06-18 HKT

香港中華煤氣今日（18日）宣布將於2026年8月1日起調整收費，標準煤氣費每兆焦耳調高1.25仙，標準煤氣費加幅為4.4%，保養月費亦上調1元至11元。中華煤氣承諾未來兩年內凍結收費，並預計約六成半住宅用戶每月煤氣費增幅不多於10元。中華煤氣表示，為配合北部都會區等新發展地區供氣，公司在未來數年須投入龐大資本。預計2026年及未來五年的資本投資總額將達131億元。中華煤氣表示是在充分考慮客戶的承受能力後，才作出的溫和收費調整。

料六成半住宅每月加幅不多於10元

新收費方案詳情包括，標準煤氣費每兆焦耳調高1.25仙，加幅為4.4%，相等於2025年平均實質煤氣費（包括標準煤氣費及燃料調整費）的3.9%；定額保養月費增加1元，至每月11元正；凍結期承諾：煤氣公司宣布在未來兩年內，將不會調整標準煤氣收費及保養月費。

中華煤氣預料，約六成半住宅用戶每月煤氣帳單加幅不會多於10元；約五成工商業用戶每月的煤氣費增加少於320港元。

營運及人力成本上漲 未來5年投入131億元發展基建

煤氣公司表示，公司對調整收費一向十分謹慎。是次調整主要是由於過去兩年營運成本增加，以及燃氣行業人力成本上升。

同時，為配合北部都會區等新發展地區供氣，並維持安全可靠的服務，公司在未來數年須投入龐大資本。預計2026年及未來五年的資本投資總額將達131億元。公司是在充分考慮客戶的承受能力後，才作出是次溫和的收費調整。

煤氣公司已就調整煤氣收費的計劃，諮詢環境及生態局。立法會環境事務委員會今日（18日）已將相關文件送交委員傳閱。

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