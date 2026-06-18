淘寶退貨改制「本地退」變「HK可退」引關注! 官方退貨倉每月限5次? 退款、運費有變！

去年8月，淘寶推出「HK本地退」服務，讓用戶在收貨15天內可發起退貨退款，服務頗受港人歡迎。不過，淘寶近日更新了「HK本地退」服務，並以新名稱「HK可退」取代。在不少用戶對「HK可退」的服務細則有不清楚的地方，為此《星島頭條》將於本文為大家整理新安排下運費支付、退款流程、次數限額的最新資料。

淘寶退貨6月改制 「HK可退」取代「本地退」引關注

淘寶近日更新了「HK本地退」服務，並以新名稱「HK可退」取代。

淘寶「HK本地退」原有標示

《星島頭條》記者於社交平台發現，有網民留意到淘寶手機應用程式近日有更新，在購物前出現了「新名詞『HK可退』綠色字」。為了確切了解新服務的運作模式，事主更要特意致電客服熱線查詢。根據事主的描述，舊版標示為黃字的「HK本地退」經已取消，過往「每月限用幾次的$8~12固定退貨服務費」亦不復存在。

隨即引發相關各方及網民的熱烈討論。有網民擔心新制不包含退貨運費。此外，亦有消費者對版面標籤的統一感到困惑，指出現在平台由「本地退」和「支持香港退貨」統一變成「HK可退」，導致「購買時根本無法辨認商品屬於哪一類」，憂慮若遇上退貨次數超額等情況。

淘寶新推「HK可退」與原有「本地退」有何分別?

淘寶為給用戶提供更便捷、更高效的退貨體驗，我們將對香港地區的退貨服務進行全面升級。原「本地退」和「支持香港退貨」兩種服務將在6月5日升級為「HK可退」服務。

「HK可退」服務流程

「HK可退」服務流程2

「HK可退」服務流程及細則

在全新的「HK可退」機制下，符合資格的訂單在買家發起退貨申請並獲商家同意後，淘寶將直接提供官方退貨物流選項。用戶可自由選擇由專人「上門取件」或自行前往「驛站退件」，只需在包裹貼上專屬退貨碼，系統便會自動將商品運送至指定的退貨地點。

一、 怎樣才能使用「HK可退」服務？

想要使用官方安排的退貨服務，用戶購買的訂單需要同時符合以下３個簡單條件：

認明標誌： 買東西的時候，留意商品頁面上要有「HK可退」的專屬標誌。

香港地址： 您接收包裹的地址必須是在香港地區。

指定運送： 賣家寄出貨物時，您是選擇淘寶官方的「直運」或是「集運」服務。

只要符合這些條件，當您在淘寶申請退款並得到賣家同意後，就可以直接在系統上預約官方的物流來幫忙退貨了。

不適用之情況

若退款原因標註為「賣家發錯貨」、「假冒品牌」或「商品破損」，系統將不提供此服務，買家必須自行聯絡第三方快遞公司安排退件。

二、 退貨收費與運費扣減

退貨物流的收費會因為您選擇的寄件方式，以及貨物要退回哪裡而有所不同。如果您本身是淘寶的「88VIP」會員，或者有購買「退貨寶」，這些福利都可以用來抵扣「HK可退」的運費喔！實際要付多少錢，請以您預約時手機畫面上顯示的金額為準。

以下是基本的收費參考：

如果包裹是退回到「淘寶香港官方退貨倉」：

專人上門收件： 首公斤收費為16元人民幣，之後每公斤加收8元（目前優惠期間免收續重附加費）。

自己拿去驛站退件：首公斤收費為10元人民幣，之後每公斤加收8元（目前優惠期間免收續重附加費）。

如果包裹是退回到「中國大陸退貨地址」：

專人上門收件： 首公斤收費為26元人民幣，之後每公斤加收8元。

自己拿去驛站退件： 首公斤收費為16元人民幣，之後每公斤加收8元。

運費該由誰來出？

如果是因為商品本身有瑕疵，或是跟網上寫的不一樣（也就是賣家有問題），您是不需要支付退貨費用的。但是，如果淘寶查驗後，認為您提供的照片證據無法證明商品有問題，那麼就算訂單寫著「HK可退」，用戶還是有可能需要自己承擔這筆退貨運費。

退貨次數有限制

如果您的包裹是退回到「淘寶香港官方退貨倉」，每位用戶每個月最多只能使用5次。如果超過了5次，就需要您自己聯絡外面的速遞公司把貨寄回去了。但如果是退回到「中國大陸退貨地址」，目前就沒有次數的限制。

次數限額用完怎麼辦?

如果這個月的5次限額用完了，不用擔心，到了下個月的1號凌晨就會重新計算給您。您可以打開手機的「我的淘寶」，進入「跨境助手」找到「HK可退」，就可以查看自己還剩下多少次數。

退貨地點由系統決定

要注意包裹是要退到「淘寶香港官方退貨倉」還是「中國大陸退貨地址」，需要用戶在訂單申請退款時觸發情況為準的，用戶無法自己選擇。

退款審核流程因退貨地點有差異

退貨地點將影響退款審核流程，退至「香港退貨倉」的訂單由官方倉庫驗收後直接處理退款；而退至「中國大陸退貨地址」的訂單則需等待商家親自簽收後才能完成退款程序。

資料來源：淘寶

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