淘寶價保中心｜買貴原來有得退錢? 教你4步申請保價 網民: 好多人唔知！
更新時間：10:50 2026-05-08 HKT
發佈時間：10:50 2026-05-08 HKT
發佈時間：10:50 2026-05-08 HKT
網購已成生活常態，但商品價格時常波動，令不少消費者感到困擾。近日，有網民在社交平台分享，透過淘寶的「保價」功能成功取回一筆可觀的退款，大感意外驚訝。這一甚少人留意到的實用功能，隨即引起了網民關注。《星島頭條》將在本文為大家整理，4個步驟如何在淘寶保價中心，教你自行買貴退差價！
淘寶「隱藏」退款功能? 網民大覺醒：記得去保價！我今天退了咁多錢！
近日，有網民於Threads上展示了一張淘寶App的截圖，表示在淘寶購物後，可以善用平台的「保價中心」功能，檢查已購商品有否出現降價情況，從而取回差價。該網民在帖文中興奮地表示：「大家記得去淘寶保價！我今天退了咁多錢」。她直言未曾想過會累積如此金額，驚訝地發現「點知可以退到咁多錢」，認為許多用戶可能都忽略了它的存在。
淘寶買貴退款教學！教你4步快速申請保價
其實，淘寶這貼心的功能，就在「保價中心」，只要學會使用，就算買貴了，也可以把差價退回來。現在記者會一步一步教您如何操作。
在哪裡找到「價保中心」？
以往要尋找「保價」功能確實不太容易，但現在淘寶已經將入口統一，方便大家使用。請跟隨以下步驟：
- 打開「我的淘寶」：首先，在手機上打開淘寶應用程式，點擊右下角的「我的淘寶」。
- 尋找「官方客服」：在頁面中間位置，找到並點擊「官方客服」的選項。
- 點擊「價保中心」：在客服頁面中，找到右上角的「價保中心」。
- 點擊「申請保價」：進入頁面後，您會看到一個寫著「一鍵保價」或「申請保價」的按鈕，直接點擊即可。
如何完成申請並收到退款？
找到入口、了解規則後，我們就可以正式申請退款了。
- 進入保價中心：按照第一部分的步驟，點擊「申請保價」按鈕後，系統會自動比較您購買時的價格和現在的價格。
- 確認退款金額：如果商品確實降價了，系統會清楚地顯示「您可獲得XX元退款」。您只需核對無誤，然後點擊確認。
- 等待退款到賬：申請成功後，差價一般會在1至3個工作天內，退回到您付款的戶口。您可以隨時在「我的淘寶」→「我的錢包」中查看退款進度。
溫馨提示：如果系統顯示「價格保護」或「自動保價」等字眼，代表您已成功進入新的保價系統，它會更聰明地幫您比較價格和自動退款，非常方便。
關於「淘寶保價」要知道的幾件事
不過，大家要知道並非所有淘寶貨品都能夠獲得保價，以下是一些重要規則。
保價期限是多久？7天還是30天？
- 大部分商品：例如衣服、日用品等，保價期限可能是7天或15天。
- 小部分商品：例如價錢較高的電器、手機等，才可能享有30天的保價期。
建議：在您下單時，可以多加留意商品頁面有否「保價30天」的標籤。若沒有特別標明，就默認為7天。
哪些商品可以申請保價？
- 可以保價的商品：一般來說，在「天貓超市」、官方品牌店（旗艦店）購買的商品，或者商品頁面有「保價標識」的，都適用此功能。
- 不能保價的情況：預售、秒殺搶購的商品，以及一些透過代購或海外直送的訂單，通常不提供保價服務。
特別提醒：如果您購買的商品在保價期內降價，系統有機會在訂單頁面主動發出「保價提醒」，這樣您就不會錯過任何退回差價的機會了。
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