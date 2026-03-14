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新型淘寶網購騙局！騙徒1招誘騙買家大筆金錢+支付資料 官方教4方法避免損失

生活百科
更新時間：01:15 2026-03-14 HKT
發佈時間：01:15 2026-03-14 HKT

近年內地電商積極進軍香港市場，憑藉「0門檻包郵」等優惠吸引不少港人惠顧，入手平價生活用品、廚具或小家電。不過，這些網購平台隨時成為騙徒的手段之一。最近淘寶官方發文表示出現新型網購騙局，提醒買家小心騙徒以1招誘騙支付資料及大筆金錢，更列出4方法助大家避免損失。

新型淘寶網購騙局！騙徒1招誘騙買家大筆金錢+支付資料

現時網購平台方便且價格相宜，吸引不少市民透過網購入手生活所需品。不過，騙徒手法層出不窮，網購平台隨時成為他們其中一種詐騙的手段。近日淘寶官方發出緊急警示，表示發生2026年新型網購騙案，揭示騙徒利用虛假網店寄出劣質商品。當買家聯絡假冒客服要求退款時，假冒客服便會誘導買家轉往第三方通訊軟件安排退款，進而以完成「刷單返利」、「投資盈利」等小任務為退款條件，甚至以「賬戶凍結」、「觸犯法例」為名騙取買家個人支付資或大量金錢。

官方教4大防騙貼士避免損失

淘寶官方為免買家誤墮騙局，列出以下4個防騙貼士，提醒買家小心騙徒及假冒客服。淘寶官方強調大家網購時如遇可疑情況，為保障個人財產安全，請先向官方平台客服查詢。

4大防騙貼士：

  1. 堅守官方平台：所有交易及退換貨手續，務必在官方平台中進行，不要貿然到第三方平台處理
  2. 提防關鍵字眼：正常退款退貨手續不會要求完成額外「小任務」，不要輕信退款手續中出現「刷單」、「墊付」等字眼，免墮騙徒陷阱
  3. 保持冷靜：如對方聲稱你「賬戶凍結」、「觸犯法例」等，保持冷靜，請即向官方客服或警方查詢
  4. 勿提供個人資料：切勿向自稱「客服」的可疑人員透露個人及銀行卡等任何敏感資料

文:RY
資料及圖片來源:淘寶

延伸閱讀：淘寶新型騙案湧現？！順豐派件上門邀抽獎贏大雪櫃？單張揼本呃得吓人 官方咁解釋...

 

 

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