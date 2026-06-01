政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
更新時間：08:30 2026-06-01 HKT
發佈時間：08:30 2026-06-01 HKT
發佈時間：08:30 2026-06-01 HKT
再就業津貼試行計劃｜政府統計處早前（5月19日）公布，本港的最新失業率達3.7%，失業人數高達139,200人。為了鼓勵40歲或以上的中高齡市民重新投入勞動力市場，勞工處推行了為期三年的「再就業津貼試行計劃」，只要符合申請標準，每名重新就業的人士最高可獲$20,000津貼金額！
以下羅列「再就業津貼試行計劃」的津貼金額、申請資格及申請方法，一文睇清申請教學。
勞工處再就業津貼試行計劃！全職工作12個月可獲$20,000
「再就業津貼試行計劃」自2024年7月起推行，截止上年年中（2025年5月），已錄得超過4.3萬名參加者及接近2.1萬宗就業個案，反應十分熱烈。再就業津貼分兩期發放，不論是做全職（如保安、清潔、文員），還是時間較彈性的兼職，只要持續工作，都可根據工作性質與工作時數獲取相應的財政支援。
津貼金額及發放標準：
|工作性質
|連續完成6個月工作之首期津貼
|連續完成12個月工作之次期津貼
|計劃期內累計最高津貼額
|全職工作
|港幣 10,000 元
|港幣 10,000 元
|港幣 20,000 元
|兼職工作
|港幣 5,000 元
|港幣 5,000 元
|港幣 10,000 元
申請資格｜符合5個條件 年齡/失業時間/受僱形式
申請人需要同時滿足以下所有核心條件，才符合計劃的參加要求 ：
-
年齡要求：登記時必須年滿 40 歲或以上（不設年齡上限）。
-
失業時間：在登記前，必須在香港連續 3 個月或以上 沒有從事任何有酬工作（打工、自僱或自己做生意皆不可）。
-
合法受僱：可以在香港合法打工。
-
與新工作無親屬關係：您與受僱公司的老闆不能有親屬關係。
-
非新工作公司管理層：您不能是受僱公司的東主、合夥人或董事。
申請津貼時序流程｜簡單6步登記教學
無論是申報工作還是申請津貼，「再就業津貼試行計劃」都有嚴格的「日期限制」，記得要按時提交表格，逾期將無法受理：
|步驟
|階段
|具體行動與申報截止日期
|第一步
|登記參加
|於入職前在計劃網站登記或遞交紙本表格（特殊情況下，最遲須於入職後的 1 個月內 補辦登記，且登記時必須仍受僱於該工作） 。
|第二步
|尋找工作
|透過勞工處就業服務、招聘會或其他渠道成功獲聘 。
|第三步
|申報就業
|成功入職後（包括中途轉換工作）的 1 個月內 必須向勞工處遞交《申報就業表格》，未在限期內呈報的個案將喪失津貼申請資格 。
|第四步
|申請第一期津貼
|連續完成 6 個月工作後，須於隨後的 2 個月內 提交《再就業津貼申請表格》 。
|第五步
|申請第二期津貼
|連續完成 12 個月工作後，須於隨後的 2 個月內 提交《再就業津貼申請表格》 。
|第六步
|審批及發放
|勞工處在確認資料完整且準確無誤後，會向合資格人士發放津貼 。
就業支援與服務渠道
勞工處為參加者提供全面的線上與實體諮詢服務，並委任香港工會聯合會（工聯會）及港九勞工社團聯會（勞聯）於全港設立12個服務點，協助計劃推行：
|服務渠道
|聯絡或獲取服務方式
|線上平台
|勞工處「互動就業服務」網站（www.jobs.gov.hk）
|熱線與中心
|勞工處各區就業中心及電話就業服務熱線（2969 0888）
|實體服務點
|由工聯會及勞聯營運之全港 12 個服務點（提供線下登記與諮詢）
|計劃專屬熱線
|2116 0131 / 2397 7277
圖片及資料來源：再就業津貼試行計劃
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