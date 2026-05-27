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AI改變職場引裁員潮？銀行業打工仔嘆公司停請新人 料AI取代近半人力 網民：已經俾人炒咗

生活百科
更新時間：14:45 2026-05-27 HKT
發佈時間：14:45 2026-05-27 HKT

AI（人工智能）改變職場？近日，有自稱「銀行經理仔」的網民以「因為AI，你哋公司改變咗啲乜」為題於網上論壇發起討論，稱任職的銀行已著手發展及應用AI，目標是「3年內用AI取代最少20％-50％人力」，並已暫停招聘初級職位，引來其他網民熱議，有人更坦言：「已經俾人炒咗」。詳情即看下文！

AI改變職場？前線員工人人自危：「老闆變咗信AI多過信人」

有自稱是「某銀行經理仔」的網民，日前在網上討論區以「因為AI，你哋公司改變咗啲乜」為題，向一眾網民了解AI對於職場的影響。樓主表示，其現職的銀行「已經暫停左（咗）請新人 / 初級職位」，即使聘請新人都只會為合約制形式，亦「預左冇得續約」，更稱有來自AI部門的員工「爆料」，指管理習層已下命令，務求在3年內以AI取代百分之20至50的人力。

貼文引來熱議，有網民坦言不知道AI為公司帶來甚麼改變，因「已經俾人炒咗」；也有人表示公司於去年開始推動AI應用，「已經炒左25-30%人」、「陰d（啲）陰d（啲）炒人同自然流失，已經cut左（咗）20%人」。有人認為，不少公司管理層過度倚賴AI，影響前線員工士氣，「老闆變咗信AI多過信人」，又認為AI可取代的不只是前線打工仔，「按佢地道理啲高層都可以唔存在」、「用AI代替埋班管理層啦」。

生產力局調查：75%香港中小企正擴大AI應用

生產力促進局早於2026年1月公佈2026年第1季「香港中小企指數」調查，指出有逾半中小企會於未來1年在日常工作中使用AI工具，當中「資訊及通訊業」最為廣泛，達92%，而「金融及保險業」則為62%。

有75%曾使用AI工具的受訪中小企表示，在2025年的AI應用範圍會比2024年更廣，包括增加使用的AI工具種類、拓展AI應用至更多業務範疇及增加使用AI的員工人數。 

文：TF

資料及圖片來源：LIHKG生產力促進局、星島圖片庫

延伸閱讀：47歲港人失業求職過百份工無回音 Threads圍爐現海量同路人 網民力撐：你一定可以捱得過

 

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