本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別

THE ASH全線結業｜隨著零售市場面對電商競爭愈演愈烈，再有本地品牌全線結業。經營長達22載的連鎖服裝品牌「THE ASH」近日公布，旗下的8間實體店舖將於今年6月起全面停止營業。創辦人將這次的結業決定比喻作「畢業」，並向多年來光顧的消費者致以謝意。

連鎖時裝店「THE ASH」6月全線結業！專營潮流帽款 8間分店同步關門

「THE ASH」創辦人於日前（5月26日）透過社交平台發布了一封標題為「給親愛嘅香港朋友」的告別信，正式交代品牌的8間分店，即將在6月間全線結業，亦意味著這個擁有22年歷史的品牌即將畫上句號。

600呎樓上舖起家 22年間擴展至旺角瓊華等多區商場

回顧品牌的發展歷程，創辦人表示他們於2003年在銅鑼灣駱克道租下一個約600呎的舊樓單位，當時並未打算建立具規模的企業，心態上偏向嘗試性質，「與其話創業，不如話玩玩吓，我哋冇商業計劃，冇市場調查」，甚至連「THE ASH」這個名稱也是在茶餐廳內構想出來的。惟經過多年的發展，業務規模逐漸擴大，由最初的樓上舖拓展至進駐旺角瓊華中心及多個地區的購物商場。

在過去22年的經營過程中，品牌經歷了金融海嘯、疫情等多個挑戰，創辦人坦言「每一次低谷，都諗過不如算啦」，但每位顧客的支持都給予他們維持營運的動力。創辦人認為這段歷程「唔止係生意，係人生」，同時感謝有機會見證不少顧客由求學階段步入成家立業的階段。

全線帽子、T恤半價優惠告別

對於結業的決定，創辦人總結指出這並非經營不善，而是象徵著一個階段的完成，準備邁向下一個里程碑，「因為唔係失敗，唔係唔玩，而係玩完喇，夠鐘去下一個階段」。為答謝大眾的支持，「THE ASH」更決定推出全線5折優惠，作為預先慶祝無法達成的「50周年」。

熟客不捨：伴隨著唔少香港人回憶

結業消息傳出後，大批市民前往門市排隊搶購及道別，相關帖文亦引來大量網民留言表達不捨。有光顧超過10年的熟客表示，日前經過坑口分店見到「半價排長龍」，特意留言向店方講聲「感激、珍重」。

不少網民亦回憶起兒時點滴，有留言提到以前經常專程乘搭港鐵到銅鑼灣分店買袋和鎖匙扣，形容該店「伴隨著唔少香港人回憶」。有顧客更表示，以前經常光顧旺角瓊華及潮流特區分店，家中的帽子大多購自該處，大讚其買過的帽子「全部都好特別」，對於失去了一個「好鍾意睇帽嘅地方」感到十分惋惜。

資料來源：The Ash