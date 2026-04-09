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DSE考生搭的士遇司機蕩失路！元朗去錦綉變直出汀九橋 15分鐘車程變50分鐘 無奈呻：第一日就咁精彩

生活百科
更新時間：16:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：16:00 2026-04-09 HKT

中學文憑試（DSE）中文科今日開考，不少考生為準時抵達試場都會選擇乘搭的士。不過，有考生一早出師不利，竟遇上的士司機「蕩失路」，原定由元朗前往錦綉花園只需約15分鐘的車程，最終卻因司機行錯路，先走青朗公路再直出汀九橋，導致車程慘變50分鐘，讓她無奈大呻：「第一日就咁精彩。」即看下文了解詳情。

DSE考生搭的士遇司機蕩失路！元朗去錦綉變直出汀九橋

今日DSE首個核心科開考，有考生搭乘Uber Taxi前往考場，卻不幸遇上「唔識路」司機。該考生在Threads上發文，開首便直言：「邊個估到第一日去考就已經咁精彩。」考生表示，由於考場位置較為偏僻，她特意提早出門乘搭的士前往位於錦綉花園的試場，「搭小巴或者錦繡巴士都要行10分鐘左右，咁就費事啦。」

考生從元朗上車後，發現司機並非本地人，「咁我諗佢睇Google maps 應該冇事啩，我就冇為意啦。」不料對方突然詢問她是否行錯路，考生此時才驚覺司機行走錯路線，本應行駛新田公路，卻誤入下面的青朗公路，最後更一直駛出汀九橋，在青衣及馬灣一帶兜圈後才折返，導致原本短短15分鐘的車程，變成50分鐘。

考生直言，發現走錯路後已即時向司機反映，「佢仲要好似威脅我咁，話咁你喺嗰度落車囉。」她向司機表明自己正趕去考DSE，「同佢講話要考DSE，佢好似聽唔明咁，仲問可唔可以遲少少或者補考，補你XX咩。」雖然最後順利到達考場，司機也沒有收取車費，但考生仍感氣憤，「但條氣都係唔順，Uber嗰個仲要冇咗張單，想投訴都投訴唔到。玩心態嘅一日，好彩最後可以入去考。」

網民：唔調頭擺明玩嘢

帖文引起網民熱議，不少網民直言司機離譜，「元朗內圍都可以變咗去青衣兜個圈再入埋馬灣」、「元朗都可以行錯，過海點算」；有網民則質疑，「大欖又有得調頭，青衣又有得調頭，佢有心帶你入迪士尼？」、「點解會玩到去馬灣，青衣都算啦，去青馬大橋擺明玩嘢」、「就算入錯大欖都可以去行政大樓掉頭㗎喎，點解可以高能到咁嘅程度？」也有暖心網民送上祝福：「其他嘢唔講，祝你考試順利，之後每日去試場都暢通無阻」、「好彩有得考，希望你之後考試順利！」

圖片及資料來源：Threads@mo._.kau

文：Y

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