新界去深圳快過出旺角？九龍區居民初入上水工作 感慨個半鐘車程出市區「搭到傻」掀網民共鳴

不少打工仔每日需花費大量時間通勤，舟車勞頓之苦不足為外人道。近日，有網民在社交平台發文，分享自己以九龍區居民的身份，首次體驗新界居民的日常交通狀況，感嘆整個過程令他身心俱疲，直言「搭車都搭到傻」，更感嘆道「去深圳快過去旺角」。

新界去深圳快過出旺角！？九龍男初入上水工作嘆： 搭車都搭到傻

有九龍區居民分享首次體驗新界居民的日常交通狀況，感嘆整個過程令他身心俱疲，直言「去深圳快過去旺角」

帖主以「終於明白點解啲新界人成日話去深圳仲快過去旺角」在討論區上發帖，指自己一直居住在九龍區，近日因工作關係首次感受到新界居民每日出行的交通困境。他表示當日他由上水返回市區，一小時多的車程令他身心俱疲，並感嘆「真係唔係講玩，新界過九龍，搭車都搭到傻」。

網民：新界區內交通網絡參差

這次經歷讓他徹底明白為何新界居民經常說「去深圳仲快過去旺角」，更引起不少網民表示深有同感。有留言指出，新界西北地區的居民前往深圳灣確實非常方便，相反區內交通網絡卻「好參差」。尤其北區居民，往往需要「駁腳搭一程巴士」才能到達港鐵站，繁忙時間或下雨天更可能因此耗費半小時以上。

不過，也有人提出不同看法，認為「有得揀梗係住港島啦」，或者指出若自行駕車，由新界往返九龍亦相當快捷，惟有時「九龍搭車去九龍都隨時要半個鐘」，並非去所有地方都那麽方便。

資料來源：LIHKG