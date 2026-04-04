西貢區議員發現將軍澳居民「小福利」？深夜搭港鐵仍有列車服務 街坊網民解構出於1原因

港鐵目前在港共有12條鐵路線，其首班車與尾班車時間均會因應市民及線路需要而各有分別。近日，有西貢區議員於社交平台發文，指自己發現深夜近1時仍有2班尾班車前往寶琳，「將軍澳線（綫）的尾班車算是特別晚，這算不算是對將軍澳人的小福利？」有街坊網民作出回應，解構因1原因令將軍澳綫尾班車延長至深夜。詳情即看下文！

西貢區議員深夜搭港鐵 揭將軍澳居民「小福利」？

現任將軍澳北區議員陳志豪早前於社交平台發文並上載照片，文中表示：「同港鐵其他線（綫）比較起來，將軍澳線（綫）的尾班車算是特別晚」，依其照片所見，當時陳志豪仍身在港鐵月台，時間為深夜12時59分，又謂：「這算不算是對將軍澳人的小福利？」

有街坊網民留言指，將軍澳綫於深夜1時仍提供服務，是因配合其實鐵路綫乘客轉乘，「俾人由紅藍綠線（綫）接駁返去紫色線（綫）」、「純粹係佢要計返喺市區開出嘅尾班車，佢可以接駁到將軍澳線（綫）」，亦有網民分享港鐵尾班車時間，「尾班車分享：油麻地回將軍澳，（1）0:44去 調景嶺>將軍澳、（2）00:50去 金鐘 >北角（尾車01:12）>將軍澳」。

港鐵各鐵路線首尾班車時間有別

根據港鐵的官方網站資訊，港鐵12條鐵路線（不包括輕鐵、高鐵），首班車及尾班車時間各有分別，首班車為早上5時38分至6時11分不等。其中，屯馬綫烏溪沙往紅磡為最早，首班車時間為5時38分。至於尾班車方面，各鐵路線時間為晚上11時54分至深夜1時12分不等，其中，將軍澳綫由北角往寶琳或康城的尾班車時間為深夜1時12分。

文：TF

資料及圖片來源：西貢將軍澳討論區@facebook、港鐵、星島圖片庫