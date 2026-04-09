消委會藍牙定位器｜14款大比拼 Apple AirTag/Galaxy SmartTag2/Momax上榜 所有樣本定位表現未如理想

藍牙定位器近年成為許多市民在日常生活中的實用工具，其應用廣泛，從尋找鎖匙、錢包等貴重物品，到讓家長掌握子女的即時位置，甚至輔助患有認知障礙症的長者，防止他們走失。香港消費者委員會（消委會）於今日（9日）公布其首次關於藍牙定位器的測試報告，針對市面上14款不同型號進行評測，其中包括了Apple的AirTag、Samsung的Galaxy SmartTag2，以及Momax等知名品牌。結果顯示，所有參與測試樣本在不同使用情境下的定位準確度表現出明顯差異。

消委會解構14款藍牙定位器：Apple AirTag、Samsung Galaxy SmartTag2等品牌納入測試

很多老友記和市民都會擔心遺失鎖匙、銀包，或者家中長輩、小朋友會走失。近年市面上出現一種叫「藍牙定位器」的小法寶，只要掛在物件或家人身上，就可以用手機App追蹤位置。今次的測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）負責，他們測試了市面上14款常見的藍牙定位器，包括大家熟悉的 Apple AirTag、Samsung Galaxy SmartTag2 和 Momax Pin Buzz。

是次評測標準嚴格，全面檢視了定位器的定位表現、通知與資訊顯示功能、產品設計，以及操作的方便程度。由於此類裝置需配合流動應用程式使用，實驗室亦對其中6個程式的資料安全性進行了檢測，以保障用戶私隱。

消委會藍牙定位器評測 14款價錢/定位表現/使用方便程度一覽

編號 牌子 產品名稱 價錢 定位表現 使用方便程度 總評 測試所用的應用程式：「Apple」尋找（Find My） A1 BOOMPODS BOOMCARD RECHARGEABLE $268 2 4.5 3.5 A2 momax PinBuzz $149 2 4 3.5 A3 Chipolo POP $580 2 4 3.5 A4 MiLi ITEM FINDER MiTag Duo $129 2 4 3.5 A5 Apple AirTag（第二代） $249 2 3.5 3.5 A6 Verbatim My Finder Card $118 2 4.5 3 A7 momax PinCard Ultra $239 2 4 3 A8 Apple AirTag（第一代） $199 2 3.5 3 A9 Xpower Tag Coin（XP-TC1） $78 2 4 3 A10 Ugreen FineTrack Smart Finder $98 2 4.5 3 A11 Verbatim MY FINDER $78 2 4 3 A12 Chipolo Card Spot $580 2 4.5 3 A13 GP eTag Smart Tracker $89 2 3.5 3 測試所用的應用程式：「Google」尋找中心（Find Hub） G1 Chipolo POP $580 2 4 3.5 G2 MiLi ITEM FINDER MiTag Duo $129 2 4 3.5 測試所用的應用程式：「三星Samsung」SmartThings S1 三星Samsung Galaxy SmartTag2 $238 1.5 3.5 3

消委會：14款藍牙定位器定位能力表現平平

在整體表現方面，各樣本的評分僅介乎3分至3.5分，表現平平。這主要是因為各款產品的設計大同小異，功能差異不大，而在最關鍵的定位表現上，所有樣本的表現均只屬一般，整體評分僅由 3 分至 3.5 分（５分為滿分)，表現平平。

測試結果：旺區較準，郊外或移動中較差。

是次測試對定位表現的評估尤為深入，研究人員在五個不同的模擬場景中進行，包括繁忙的城市中心、市郊地區、行駛中的公共交通工具、寧靜的鄉村以及行山徑，並給予各場景相同的評分比重，以全面反映產品在不同情況下的實際效能。結果顯示，所有樣本於此環節的評分僅獲1.5分至2分，表現未如理想。其主要原因在於，由智能裝置記錄並傳送定位器的位置資料需要時間，導致顯示的定位資訊存在延遲。

此外，定位的準確度亦受到多個外在因素影響，例如實際環境、應用程式的設計、周邊支援定位的智能裝置數量與分佈，以及定位器本身是否處於移動狀態等。綜合而言，在人口密集的市區，若遺失的物品處於靜止狀態，所有樣本均能提供不俗的定位能力，物主尋回失物的機會相對較高。相反，若物品在人煙稀少的鄉村、行山徑，或在行駛中的公共交通工具上遺失，各樣本的定位能力便會顯著下降，位置紀錄的更新亦會變得稀疏。

尋物輔助功能：防丟提示反應慢

除了基本的定位功能外，藍牙定位器的通知及資訊顯示功能，在協助物主尋回失物中扮演著關鍵角色。測試發現，大部分樣本均設有「防丟提示」功能，當定位器與物主的智能裝置超出藍牙連接範圍後，手機便會發出通知。然而，此功能的反應速度頗為緩慢，普遍需要約3至5分鐘才會發出提示。

所有樣本均能記錄定位訊息

在「最後位置顯示」方面，所有樣本的表現均令人滿意。當定位器與手機應用程式中斷連線後，程式皆能清晰記錄並顯示該裝置最後一次被偵測到的位置及時間，為物主提供重要的尋找線索。

「遺失模式」有賴拾獲者必須知曉NFC功能

此外，所有樣本都支援「遺失模式」設定。當確認物品遺失後，物主可透過應用程式啟動此模式，並輸入電話號碼或電郵地址等聯絡資料。若有熱心市民拾獲失物，他們可以利用支援近距離無線通訊（NFC）功能的智能裝置，讀取定位器內儲存的物主聯絡方式。不過，此功能的一大前提是，拾獲者必須知曉並懂得如何操作NFC功能，才能成功聯繫物主，歸還物品。

設計與功能大比拼：聲響、距離、安全成關鍵

測試結果發現，不同樣本在此環節的表現差異較為明顯。其中，Boompods Boomcard Rechargeable 及 Samsung Galaxy SmartTag2 這兩款型號，其量得的藍牙有效距離相對較長，意味著用戶在較遠的範圍內仍能保持連線；而 Momax Pinbuzz 的蜂鳴器則最為響亮，有助於在嘈雜環境中聽聲辨位。因此，這三款產品在功能及設計上獲得4.5分的高分，表現較為出色。

另一方面，部分樣本的表現則未如理想。例如 Chipolo Card Spot 屬一次性產品，當電量耗盡後便須整件棄置，不夠環保且長期使用成本較高。而 GP eTag Smart Tracker 則因為其量得的藍牙有效距離較短，限制了使用場景，故此兩者的評分相對較低。

操作便利性普遍獲肯定 Apple AirTag須額外購買配件

在日常使用的方便程度上，藍牙定位器是否易於操作是消費者關心的重點。是次評估由三位實驗室評審員，根據產品的標示說明、安裝設定的簡易度，以及日常使用的便利性（例如掛在物品上、更換電池或充電等）進行全面評估。綜合結果顯示，所有樣本在使用上均頗為方便，獲得了3.5分至4.5分的不俗評價。

儘管如此，部分樣本在細節處理上仍有改善空間。例如，Apple AirTag（不論第一代或第二代）的機身設計本身並未附帶掛孔，消費者必須額外購買配件才能將其繫於鎖匙扣或袋子上，帶來了額外消費和不便。另外，GP eTag Smart Tracker 及 Samsung Galaxy SmartTag2 這兩款型號，在更換電池時的操作過程被評為不太容易。

藍牙定位器選購貼士：兼容性、準確度、實用功能與電池續航力

在尋找可靠的藍牙定位器時，市面上的選擇五花八門。為了協助消費者找到最適合自己的產品，消委會整理出四大選購考量要點，從技術規格到日常應用，助消費者做出最明智的決定。

1. 裝置兼容性

在眾多藍牙定位器品牌中，不同型號所支援的操作系統及智能裝置不盡相同，部分產品甚至僅限於單一平台使用。因此，在購買前，首要步驟是詳細確認現有的智能手機或平板電腦，是否在產品支援的兼容列表上，以確保裝置能夠順利配對和正常運作。

2. 定位準確性

藍牙定位器的準確度會受到實際使用環境的影響，例如建築物密度或訊號干擾，這可能導致定位資訊出現延遲。普遍而言，在香港這類人流密集、使用者網絡覆蓋較廣的城市地區，定位的成功率及速度通常會有更佳的表現。

3. 外形與功能

選購時，應根據希望追蹤的物品種類，來挑選最合適的定位器。例如，外形纖薄的卡片型定位器，便非常適合放置於錢包或卡套內。若打算將定位器用於單車或經常接觸到戶外環境的物品，則建議選擇具備防水功能的款式，以增強耐用性。

4. 電池設計

所有藍牙定位器都需要電力驅動，內置電池的設計是另一個值得注意的細節。消費者應留意產品的電池是可自行更換，還是需要透過充電方式補充電力。

資料來源：消委會第593期《選擇月刊》