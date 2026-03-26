消委會萬能插蘇｜10款適配萬能插頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城JHE與SUPER潛在觸電風險

消委會萬能插蘇評測｜隨著家居電子產品日益增多，不少市民會選用萬能插蘇以擴充插座數量。香港消費者委員會（消委會）近日聯同機電工程署（機電署），對市面上10款附設USB插座的萬能插蘇進行詳細評測，並評估當中的安全性、省電表現及整體效能，為消費者提供選購參考。

消委會評測10款萬能插蘇 USB充電效能/安全/電壓穩定性一文睇清

本次消委會的評測涵蓋市面上10款配備USB插座的萬能插蘇（又稱適配接頭），主要可分為「傳統式」及「T形」兩大類。傳統式設計的樣本，在插座正面設有2至4個USB插座，位置通常在上方或下方，售價範圍由$99至$148。另一類為機身較纖薄的T形樣本，不少採用了長條形設計。它們的頂部配備一個13安培（A）的方腳插頭，並同樣提供2至4個USB插座。當插入牆身電源插座後，機身會呈現倒T字形狀，售價則介乎$138至$189。

所有受測樣本均提供2或3個13A三方腳插座。值得一提的是，當中有4款產品更為13A三腳插座及／或USB供電部分加入了獨立開關掣，讓用戶能更靈活地控制電源，操作上更為便利。

10款萬能插蘇樣本及評分一覽

Verbatim VAPOE158

總評：4.5

安全表現：5

省電表現：4.5 M2K M2K-240PDS

總評：4.5

安全表現：5

省電表現：4 Xpower WSS2

總評：4.5

安全表現：5

省電表現：4 momax US19UKW

總評：4.5

安全表現：5

省電表現：3.5 EI8HT T3PD

總評：4

安全表現：5

省電表現：4 Sunshine MPD-3

總評：4.5

安全表現：5

省電表現：4.5 豐葉 FYM 8733USB A+C

總評：4.5

安全表現：5

省電表現：4 JT N13USBPD

總評：4

安全表現：5

省電表現：3.5 JHE JHE-SU082PD

總評：2

安全表現：2

省電表現：4 Super N13USB3A

總評：2

安全表現：2

省電表現：4.5

萬能插蘇USB充電效能 快速充電設計成主流

市面上大部分萬能插蘇都內置USB電路，可將220V交流電轉為直流電，並透過USB-A及USB-C插座輸出，為手機、平板等電子產品充電。各產品聲稱的最大總輸出功率由15W至50.5W不等。在操作效率方面，所有樣本均符合歐盟及中國內地的相關法規要求。其中，「Sunshine」和 「Super」的平均操作效率表現最佳。而在待機耗電量方面，8款樣本的功耗低於0.1W，當中以設有獨立開關的「M2K」表現最為出色。

除了「豐葉 FYM」只支援標準5V電壓外，其餘受測的樣本均支援Power Delivery（PD）或Quick Charge（QC）等快充技術。這些技術能將輸出電壓提升至最高20V，大幅縮短充電時間。

不過，消費者需注意，在多個裝置同時充電時，「Verbatim」、「Xpower」、「Sunshine」及「Super」四款樣本的快充功能會自動停止，降回至標準的5V充電模式。此外，「EI8HT」在同時使用USB-C及USB-A插座時，其USB-A的輸出電壓會大幅下降，或影響電子產品的正常充電。

安全性能測試 2款樣本絕緣不足存觸電風險

電器安全至關重要。在機電工程署進行的安全測試中，發現「JHE」及「Super」兩款萬能插蘇，內部帶電零件與用戶可接觸部分之間的絕緣距離不足。此設計缺陷在長期使用後，可能因零件移位而構成觸電風險。相關供應商已同意將產品回收。

其餘八款樣本，包括「Verbatim」、「M2K」、「Xpower」、「momax」、「EI8HT」、「Sunshine」、「豐葉 FYM」及「JT」，則全數通過防觸電、結構、溫升及耐用度等安全測試。

USB插座耐用度與電壓穩定性表現出色

為評估USB插座的耐用性，是次測試參考了安全標準IEC 62680系列的要求，模擬了長時間重複使用的情境，從每個樣本中選取一個USB-C及一個USB-A插座，以每小時500次的頻率，重複進行插拔動作，總計達10,000次。測試結果令人滿意，所有樣本的兩款USB插座在經歷萬次測試後，結構均未出現任何破損，表現十分堅固，因此在此項目全部獲得5分的最高評分。

根據安全標準，在最大負載情況下，USB插座的輸出電壓不應低於其額定值的95%。在測試中發現，當「EI8HT」在同時使用USB-C和USB-A插座時，USB-A的輸出電壓大幅下降至僅3.3V，遠低於標準，或會影響裝置正常充電。至於其餘所有樣本，其量得的USB輸出電壓均不低於額定值的97%，表現符合標準。

消委會安全使用萬能插蘇建議

一、精明選購貼士

檢查安全規格：應選購符合本港安全規格，並清晰標示製造商、型號、電壓及功率等資訊的產品。避免在網上購買來歷不明的插蘇。

拒絕不規則插孔：切勿購買或使用插孔不規則的萬能插蘇，以免因接觸不良而引發短路。

留意損壞跡象：如發現插蘇有裂痕、過熱變色、變形或插腳鬆脫等情況，應立即停用。

二、正確使用習慣

避免超載：切勿在萬能插蘇上再連接拖板（延長線）或其他萬能插蘇，以免負荷過重。

遠離高耗電量電器：萬能插蘇不適用於冷氣機、電暖爐、電煮食爐等高功率電器。

保持散熱：確保插蘇周圍有足夠的散熱空間，不要將其放置在沙發背後等密閉位置。

慎防兒童觸碰：應將插蘇放在兒童無法觸及的地方，防止他們將導電物件插入帶電插孔。

三、充電安全須知

使用合適的充電線：為發揮最佳快充效果，建議使用電子產品原廠附送的充電線。

留意充電器狀態：若充電器出現過熱或充電時間異常地長，可能代表已超出負荷，應考慮更換輸出功率較大的充電器。

充電完成後拔除：即使電子產品會自動停止充電，完成後仍應拔掉插頭。切勿在睡覺或無人看管時充電，以策萬全。

資料來源：消委會第593期《選擇月刊》