消委會24小時健身室｜11間收費/服務大比拼！ 月費/年費Plan差幅逾2倍！（24/7、Anytime、EFX24等11間上榜）

消委會24小時健身室｜隨著都市人健康意識日益增強，健身已融入許多人的生活之中，對全天候開放的24小時健身室（Gym Room）需求也隨之增加。不過，消委會（消費者委員會）過往曾接獲不少關於健身室的投訴，當中部分與24小時健身中心有關。有見及此，消委會比較了市面上11間主流24小時健身室，如24/7 FITNESS、Anytime Fitness與EFX24等，重點檢視各間的收費模式、合約條款，以及續約、暫停或取消會籍的相關政策與服務安排。

消委會派員實測24小時健身室 收費、服務大比拼！（24/7、Anytime、EFX24等11間上榜）

消委會於去年11月至12月期間進行了是次調查。調查過程中，消委會職員首先從11間24小時健身室的官方網站，收集並整理其服務收費及合約條款等資料。與此同時，為深入了解實際操作，消委會職員扮成一般顧客，親身到訪每間健身室旗下的兩間分店購買會籍，藉此體驗各健身室的入會流程，並實地觀察其內部環境及設施。調查所得的初步資料，其後均有送交相關健身室進行核實及補充。消委會提醒，即使是同一連鎖品牌，不同分店的收費、條款及設施也可能存在差異，消費者應以各分店的最新公布為準。

消委會綜合11間24小時健身室的服務收費及繳費模式：

健身室名稱 本港店舖數目 會籍收費 其他必須收費 會籍全線分店通用 繳費模式 24/7 FITNESS 140 1個月$1,050

3個月$900(每月)

6個月$750(每月)

12個月$550(每月) 沒有 是 每月信用卡或銀行户口自動轉帳 Fitness 10 1個月$798(單一分店)/$1,018(全線分店)

6個月$568(每月)

12個月$468(每月) 1個月月費按金，會作最後1個月月費（1個月會籍除外） 視乎會籍而定 每月信用卡自動轉帳 Anytime Fitness 38 1個月$850

6個月$650(每月)

12個月$550(每月) 電子鎖匙費$500；入會費$500(6個月及12個月會籍豁免入會費) 是 會登記自動轉帳户口，惟會員可選擇每月以信用卡自動轉帳、現金、PayMe、支付寶或轉數快繳費，或一次性全數付款 Champ 24 Fitness 4 1個月$498

如一次過預繳全年費用，可多送1個月會籍 沒有 是 每月信用卡自動轉帳 EFX24 19 1個月$998

6個月$698(每月)

12個月$498(每月 沒有 是 每月信用卡自動轉帳 Fit 24 Fitness 8 1個月$598

12個月$349(每月)

18個月$299(每月) 12個月或以上的會籍須繳付2個月按金；如1次過繳付會籍費用，可豁免按金 是 每月自動轉賬或一次性全數付款 GO24 Fitness 8 個月$678(無合約) (最少參加2個完整月份會籍)

$1,000(只限旺角) (旺角分店提供可以購買1個月的會籍)

6個月$628(每月)

12個月$578(每月) 按金$1,000；入會費$199 視乎會籍而定 每月信用卡自動轉帳，如參加每月月票$1,000會籍毋須使用自動轉帳 MPower 24Fitness 4 1個月$768

3個月$668(每月)

6個月$568(每月)

12個月$468(每月)

18個月$398(每月)

24個月$368(每月) 入會費$499 是 1個月及3個月計劃在入會時須繳付全數費用；6個月或以上的計劃，每月信用卡或銀行户口自動轉帳 ONYX 5 1個月$938 (最少參加2個完整月份會籍。)

6個月$838(每月)

12個月$688(只限鰂魚涌店) /$758(全線分店)(每月) 按金$1,000；入會費$299 視乎會籍而定

(適用於所有GO24 Fitness及ONYX分店。) 每月信用卡自動轉帳 Snap Fitness 24 每4星期$635(彈性計劃、全線分店)

每4星期$558(1年合約、全線分店)

每月$530(1年合約、單一分店) 匙卡費：$300(信用卡登記)；$500(其他付款方法) 視乎會籍而定 每4星期/每月以信用卡、現金、轉數快、PayMe或支付寶繳費 Titan 24 Hours Fitness 6 1個月$498(單一分店)/$650(全線分店)

6個月$548(每月)

12個月$498(每月) 沒有 視乎會籍而定 每月自動轉帳或一次性全數付款，由會員自行決定，1個月會籍一般不會使用自動轉帳

備註:

同一健身室旗下各分店的收費或有不同，最新詳情以有關分店的公布為準。

部分健身室提供瑜伽、普拉提或泰拳等免費課程，課程種類或不時更新，最新詳情請向有關分店查詢。

如沒有特別註明，該收費代表全線分店通用。不包括限時優惠、學生或長者優惠等資料。

健身室月費計劃暗藏細節：GO24 、ONYX單月會籍 實收兩個月

消委會調查指出，雖然大部分健身室提供「承諾期越長，月費越平」的方案，但部分短期計劃的條款極需留意。消委會點名指出，GO24 Fitness 及 ONYX 兩間健身室，其宣傳的單月會籍並非真正的「逐月收費」。

其中，GO24 Fitness標示的$678月費計劃，以及ONYX的$938月費計劃，均在條款中列明，消費者必須最少參加兩個完整月份。這意味著，消費者實際上無法只購買單一個月會籍，變相被綑綁簽下最短兩個月的合約。

消委會提醒：隱藏成本不止月費！ 入會費、匙卡費逐項計

除了基本的月費，消費者還需留意部分健身室會額外徵收一次性的「入會費」及／或用於出入的「匙卡費」。為了讓消費者能更準確地估算總開支，消委會根據以下五大原則，模擬了實際的支出情況：

撇除優惠：計算以標準的按月繳費為基礎，不包括任何預繳折扣或限時優惠。 只計剛性開支：只計算所有無法退還的費用。 以全線通用為準：收費以適用於所有分店的計劃為計算標準。 以較低者為準：如不同付款方式的收費有異，則以較低費用的一方作計算。 只計基本服務：費用僅包含基本健身器材的使用，不涉及任何私人教練課或其他需額外付費的課程。

月費、年費Plan差幅逾2倍！簽一年約有效攤分入場成本

消費者選擇的服務承諾期長短，對平均月費有著決定性影響。消委會的調查數據顯示，1個月的短期會籍與12個月的長期會籍，兩者的平均月費差距可以非常顯著。

24小時健身室1個月及12個月計劃的全線分店通用會籍收費：

健身室名稱 1個月會籍每月總收費 12個月會籍平均每月收費 24/7 FITNESS $1,050 $550 4S Fitness $1,018 $468 Anytime Fitness $1,850[$850+$500+$500] $592[($550 x 12 + $500)/12] Champ 24 Fitness $498 $498 EFX24 $998 $498 Fit 24 Fitness $598 $349 GO24 Fitness 最少參加2個完整月份會籍 $595[($578 x 12+$199)/12] MPower 24Fitness $1,267[$768+$499] $510[($468 x 12+$499)/12] ONYX 最少參加2個完整月份會籍 $783[($758 x 12+$299)/12] Snap Fitness 以4星期及信用卡付款計算 $630[($558 x 13+$300)/12] Titan 24 Hours Fitness $650 $498

備註：表內計算的收費乃根據表一的相關會籍收費及其他必須收費計算，並四捨五入至整數。 不包括限時優惠、學生或長者優惠及可退還按金等資料。

Anytime Fitness單月費用貴一年約逾2倍

當中，Anytime Fitness的費用差距最為驚人，其12個月會籍的平均月費，竟比單月會籍的費用便宜超過兩倍。這主要是因為該健身室除了基本月費外，還會收取「電子鎖匙費」和「入會費」等一次性成本。當消費者選擇簽訂長約，這些前期費用便能被攤分至每個月，從而大幅拉低了平均月費。

此外，4S Fitness、EFX24 及 MPower 24Fitness 這三間健身室的收費模式亦有類似情況，其12個月會籍的平均月費，同樣比單月會籍便宜超過一倍。消委會建議，對於有長期健身打算的消費者而言，選擇簽訂12個月或更長的合約，是大幅降低每月健身開支的有效方法。

收費模式花款多

除了「簽長約可攤分成本」的模式外，消委會的調查亦發現其他值得留意的收費結構，消費者稍一不慎，或會失準預算。

留意一次性收費項目

調查指出，除了Anytime Fitness外，包括4S Fitness、Fit 24 Fitness及Snap Fitness在內的多間健身室，均會收取按金、入會費及／或匙卡費等前期費用。

另外，Champ 24 Fitness的收費模式較為獨特，不論承諾期是一個月還是十二個月，其月費均劃一為$498。不過，若消費者選擇一次過預繳全年費用，則可額外獲贈一個月會籍。

全年收13次「月費」？ Snap Fitness的4星期計費陷阱

最需要消費者特別警惕的是Snap Fitness所提供的「每4星期收費」方案。這種收費模式看似與按月收費相仿，但實則不然。由於一年有52個星期，若以「每4星期」為一個收費週期，意味著消費者一年內將會被收取13次費用，而非傳統按月收費的12次。

消委會提醒，在比較不同健身室的方案時，絕對不能只看單次收費的金額，必須小心計算全年總支出，以免因計費週期的差異而誤判最終的實際開支。

靈活性要加錢？解構健身室通行證收費

對於消費者而言，會籍是否能「一卡通行」所有分店，是選擇健身室時的一大考量。消委會調查發現，大部分24小時健身室雖然都容許消費者在全線分店運動，但其收費模式卻大有不同。

兩大主流方案：單一收費 vs. 升級選項

調查顯示，市面上的健身室主要提供兩類方案：

單一收費，全線通用：共有6間健身室採取此模式，消費者只需繳付一種費用，即可使用旗下所有分店。 分級收費，自由選擇：另外5間健身室則提供不同級別的會籍，讓消費者可按需要選擇「單一分店」的基本計劃，或付費「升級」至全線通用的計劃。

Titan 24 Hours Fitness全線通用會籍收費高

數據顯示，便利性和靈活性往往伴隨著更高的價格。消委會舉例指：

以在本港擁有5至6間分店的 ONYX健身室為例，其12個月的全線通用會籍，平均月費為$758，較僅限單一分店使用的計劃貴約10%。

另一例子為 Titan 24 Hours Fitness健身室的1個月會籍，若選擇全港分店通用的計劃，收費更比單店計劃高出約31%。

24小時健身中心合約3大魔鬼細節 自動續約、解約賠過千！

健身中心合約魔鬼細節一：自動續約條款

現時大部分健身中心都採用月費自動轉帳的收費方式。這代表當您簽訂的「最短合約期」結束後，合約通常會自動延續，變成長期按月或每四星期收費，金額一般會和之前相同。

不過，也有些較短期的會籍收費方式不同，例如有健身中心的1個月或3個月計劃，便需要在一開始就付清全部費用。另外，亦有健身中心提供彈性選擇，容許消費者在1個月會籍到期後，自行決定是否續約。

健身中心合約魔鬼細節二：取消會籍手續

如果合約期滿後不想再續約，消費者必須留意各健身中心不盡相同的取消政策，在簽約前就要完全了解清楚。據消委會調查，普遍健身中心都要求會員在一個月前提交書面通知，並填寫指定的終止服務表格。有些則要求在「截數日」前的特定工作天內提出申請。

值得留意的是，有部分健身中心設有提交申請的「時間窗」，不能太早提出取消要求，例如 Titan 24 Hours Fitness 就規定在合約結束前的一至兩個月內才可辦理。若想在合約期未完結前提早解約，部分健身中心清楚列明需要支付一筆過千元的費用，或相當於合約餘下金額一半的款項作為手續費。

健身中心合約魔鬼細節三：暫停會籍安排

若因個人理由（例如外遊或受傷）需要暫停使用會籍，大部分健身中心都有提供相關安排。會員或需親身到分店提交書面申請，並要提早7至30天通知。在會籍暫停期間，普遍需要支付每月$100至$250，或每次$60至$200不等的手續費。至於暫停期，通常每次最少要停一個月，最長可達三個月。

健身室真係「零推銷」？消委會實測揭銷售手法

消委會為了解健身中心的真實銷售情況，特別以普通市民身分，親身到訪11間健身中心進行實地測試。雖然部分24小時健身中心標榜「零推銷」，讓客人可以無壓力地運動，但根據今次的實地測試結果，發現情況並非完全如此。

大部分健身中心的職員確實沒有主動推銷，但仍有個別健身中心的職員，會使用較進取的銷售手法，向測試人員推銷私人教練課程。例如，他們會強調「即日購買」才能享有特別優惠，並建議一次至少要購買三個月的課程。

消委會提醒市民，在決定是否購買額外課程時，應該先仔細考慮自己的實際需要、可以投入的運動時間，以及個人預算。切勿因為覺得「平均每堂課比較便宜」，或是不好意思拒絕職員的推銷，而一時衝動購買過多的課程，造成浪費。

健身室環境／設施／衛生／服務實地評測

據消委會實地考察體驗，首次到訪健身室，大多會有職員帶領參觀，介紹更衣室、器材等基本環境，並簡單講解器材用途，但深入的操作指導，一般需付費參加私人教練課程。

實測發現，大部分健身室器材運作正常，種類亦算齊全。然而，免費體驗時段普遍缺乏深入的器材教學，對缺乏經驗的新手或長者或構成受傷風險，建議應主動向職員查詢，確保懂得正確操作。

衛生方面，健身室整體清潔狀況良好，尤其早上時段可見清潔人員工作，環境乾淨。人流方面，平日晚上7至8時為高峰期，跑步機等熱門器材或需輪候。

配套設施普遍不俗，急救箱、淋浴間、飲水機等一應俱全，不少更設女性專用區。惟有幾點需注意：毛巾通常需自備或購買；儲物櫃大多為開放式層架，建議自備鎖頭或使用收費儲物櫃，切勿隨意擺放貴重物品。

24小時健身室無職員當值？ 緊急服務大比較

24小時健身室標榜「隨時開放、全年無休」，雖然為市民提供了極大的便利，但同時也隱藏著安全問題，尤其是在沒有職員當值的深夜時段，一旦發生突發事故，健身室的服務應對尤其重要。

無法進出健身室？

如果會員遇到無法正常進入或離開健身室的情況，除了可以打電話或透過手機通訊軟件聯絡職員外，有部分健身中心（例如 4S Fitness、EFX24、GO24 Fitness 及 Titan 24 Hours）的職員可以遙距控制大門，或提供一次性密碼，協助會員進出。

其中，GO24 Fitness 更在場內多處（包括更衣室和洗手間）安裝了緊急按鈕，這些按鈕直接連接到管理層的電話，確保緊急情況能得到迅速處理。

場內遇事如何求助？

若會員在運動時不慎受傷導致行動不便、在場內受到他人滋擾，或遺失了個人財物，可以立即致電或按下場內的緊急通訊按鈕通知職員。職員收到通知後，會翻查閉路電視錄影片段以了解事發經過，並根據情況作出跟進。總括而言，大部分健身室都設有緊急聯絡方法，以便在沒有職員當值的時段，也能為會員提供必要的支援。

資料來源：消委會《選擇》月刊593期