Apple AirTag 2即日開賣｜第2代UWB晶片對應Apple Watch 尋找距離更遠提示聲加大50%
更新時間：01:17 2026-01-27 HKT
發佈時間：01:17 2026-01-27 HKT
發佈時間：01:17 2026-01-27 HKT
自Apple於2021年推出AirTag，已經不少人外遊時的行李「護身符」，而新一代AirTag 2剛好趕及在農曆新年前登場，由於用上第2代超寬頻（UWB）晶片，尋找範圍更廣大，音量也大增，還支援Apple Watch精準尋找，抬起手腕就可以引導閣下追磫物品下落。
Apple AirTag 2升級第2代UWB晶片對應Apple Watch 尋找距離更遠音量更大
第2代UWB晶片：定位更遠更準
新AirTag 2內置跟iPhone 17、iPhone Air、Apple Watch Ultra 3及Apple Watch Series 11相同的第2代超寬頻（UWB）晶片，「精確尋找」有效距離比上一代遠50%，加上藍牙晶片升級擴大定位範圍，想要在大型機場、Outlet或主題樂園尋找遺失的背囊，都可跟着手機畫面上的箭咀與距離讀數，一步步走近，減少行冤枉路。
聲量提升50% 提示聲遠遠可辨
過去有用家指AirTag提示聲偏細，AirTag 2透過重新設計內部，同時改用更獨特的提示聲，令音量大增50%，更遠距離都能被聽見，甚至穿透行李箱或沙發罅縫，讓你憑聲定位。 AirTag 2繼續採用CR2032鈕扣電池，續航可郾達1年。
Apple Watch腕上定位
今代 AirTag 2最大體驗提升，是「精確尋找」不再局限iPhone，只要戴着Apple Watch Ultra 2或Series 9之後的智能手錶，同樣可藉由觸感、視覺及聲音反應，引導尋找物品，那怕一手拿手信一手拖小朋友，不便拿出iPhone，只要抬手看看手錶，就知道行李離你多遠，已在行李帶還是運送途中。
售價：$249 （1個裝）、$849 （4個裝）
查詢： 按此
文：B1807
圖：Apple
延伸閱讀：富士FujiFilm經典濾鏡LUT免費下載！iPhone完整5步教學
最Hit
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
2026-01-25 09:00 HKT
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
14小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
2026-01-24 10:00 HKT
巴度為了一匹馬 捨同場四駒
2026-01-26 00:01 HKT