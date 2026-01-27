Apple AirTag 2即日開賣｜第2代UWB晶片對應Apple Watch 尋找距離更遠提示聲加大50%

自Apple於2021年推出AirTag，已經不少人外遊時的行李「護身符」，而新一代AirTag 2剛好趕及在農曆新年前登場，由於用上第2代超寬頻（UWB）晶片，尋找範圍更廣大，音量也大增，還支援Apple Watch精準尋找，抬起手腕就可以引導閣下追磫物品下落。

Apple AirTag 2升級第2代UWB晶片對應Apple Watch 尋找距離更遠音量更大

第2代UWB晶片：定位更遠更準

新AirTag 2內置跟iPhone 17、iPhone Air、Apple Watch Ultra 3及Apple Watch Series 11相同的第2代超寬頻（UWB）晶片，「精確尋找」有效距離比上一代遠50%，加上藍牙晶片升級擴大定位範圍，想要在大型機場、Outlet或主題樂園尋找遺失的背囊，都可跟着手機畫面上的箭咀與距離讀數，一步步走近，減少行冤枉路。

聲量提升50% 提示聲遠遠可辨

過去有用家指AirTag提示聲偏細，AirTag 2透過重新設計內部，同時改用更獨特的提示聲，令音量大增50%，更遠距離都能被聽見，甚至穿透行李箱或沙發罅縫，讓你憑聲定位。 AirTag 2繼續採用CR2032鈕扣電池，續航可郾達1年。

Apple Watch腕上定位

今代 AirTag 2最大體驗提升，是「精確尋找」不再局限iPhone，只要戴着Apple Watch Ultra 2或Series 9之後的智能手錶，同樣可藉由觸感、視覺及聲音反應，引導尋找物品，那怕一手拿手信一手拖小朋友，不便拿出iPhone，只要抬手看看手錶，就知道行李離你多遠，已在行李帶還是運送途中。

售價：$249 （1個裝）、$849 （4個裝）

查詢： 按此

文：B1807

圖：Apple