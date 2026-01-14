富士FujiFilm免費LUT開放下載！iPhone 5步套用拍出經典調色 附教學+下載連結
富士FujiFilm日前正式向公眾開放旗下菲林風格LUT（Look-Up Table），不論是相機用家抑或iPhone手機用戶，都可以隨時隨地讓相片及影片充滿富士經典濾鏡色調。即睇如何在iPhone安裝及使用富士官方LUT，並配合相容的免費相機應用程式，簡單拍出濃厚「富士味」照片！
甚麼是LUT？
LUT（Look-Up Table）是一種調色工具，將輸入數值（如影像素材顏色）轉換成新數值的預設對照表，將其套用在圖像和影片後，就會依照LUT重新設定及校正亮度、色調及飽和度等，並呈現出特定風格，如電影感冷色調或復古暖色調等。
富士FujiFilm經典濾鏡LUT免費下載！iPhone完整5步教學
富士FujiFilm的早前免費公開多款經典風格LUT，全均為.cube格式，涵蓋旗下多款熱門相機系列，如GFX100系列、GFX ETERNA 55及X系列相機等，用家可以表照喜好下載，除了套用於相機及相片編輯軟體，iPhone用家亦可配合與LUT檔案相容的相機App使用，以下教學將以BlackMagic Cam為例，實測5步成功拍出富士風格作品！
iPhone套用富士免費調色LUT教學：
- 步驟1：下載iPhone富士Fujifilm LUT
- 步驟2：透過App Store安裝支援LUT相機
- 步驟3：在相機App中完成相機基本設置，包括編輯碼、比特率及分辨率（點擊圖輯看詳細步驟）
- 步驟4：在相機App中載入LUT檔案
- 步驟5：回到拍攝界面，點擊「LUT」圖示即可使用經典濾鏡
提提大家，iPhone型號需要支援Apple log模式攝影，即iPhone 15 Pro及Pro Max、iPhone 16 Pro及Pro Max和iPhone 17Pro及Pro Max。
文：LW
