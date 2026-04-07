每日起身攰有原因？ 專家揭iPhone過半鬧鐘鈴聲干擾神經系統 推介1首iPhone最佳/Samsung兩款音樂助溫和喚醒

一日之計在於晨，倚靠智能手機某些鬧鐘鈴聲響鬧起床，竟可能反而令人早上更難清醒？視聽機構Startle的研究人員抽樣分析了逾140個智能手機鬧鐘鈴聲，發現超過一半的iPhone預設鈴聲可能會干擾神經系統，讓你起床後整天昏昏沉沉、難以進入狀態。研究同時推介1首iPhone鬧鐘鈴聲，以及Samsung兩款預設音樂，有助溫和喚醒用戶，減少起床時的不適感，即看下文了解詳情！

專家揭iPhone過半鬧鐘鈴聲干擾神經系統

根據《紐約郵報》報導，英國視聽機構 Startle針對140款智能手機鬧鐘鈴聲進行分析，結果顯示超過一半的 iPhone預設鈴聲可能干擾神經系統，讓人早上更難清醒。（《當你沉睡時》劇照）

根據《紐約郵報》報導，英國視聽機構Startle的最新分析指出，選擇合適的鬧鐘鈴聲，能有助更平穩地從睡眠中醒來。研究人員針對140款智能手機鬧鐘鈴聲進行分析，結果顯示超過一半的iPhone預設鈴聲可能干擾神經系統，讓人早上更難清醒。這類鈴聲多帶有刺耳、高頻的特點，容易觸發短暫壓力反應，導致心率、血壓和皮質醇急升。睡眠專家表示，這種被「嚇醒」的方式，容易令人一早就處於緊繃狀態，「感到昏沉、易怒、腦袋模糊。」

推介1首iPhone最佳/Samsung兩款音樂助溫和喚醒

相較之下，有旋律性及節奏感的音樂，則能「配合大腦自然的清醒過程」，讓人醒來後思緒更清晰、情緒更穩定。根據現有科學研究，Startle團隊提出「理想鬧鐘」的幾項標準：旋律容易跟著哼唱、主頻率約在500赫茲或處於C5調、節奏適中（每分鐘100至120 拍）。

根據這些標準，研究人員評選出幾款推薦鈴聲：

iPhone方面，「Sencha」（煎茶）被評為最佳鈴聲，其旋律、節奏和頻率都符合上述條件；另外「By the Seaside」（在海邊）、「Steps」（腳步）及「Uplift」（振奮）亦是不錯的選項。

Samsung手機則以「Synth Bell」和「Roller Disco」表現出色，兩者均處於C大調，節奏穩定且頻率較低，有助溫和喚醒用戶。

圖片及資料來源：紐約郵報、Startle

文：Y