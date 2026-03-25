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IKEA宜家家居進駐馬鞍山廣場！？ 賣小型傢俬/日用品/急凍食品 網民：最重要有冇美食站

生活百科
更新時間：19:18 2026-03-25 HKT
發佈時間：19:18 2026-03-25 HKT

近年，不少知名品牌以Pop-up或概念店形式進駐各區，為居民帶來驚喜。近日，有網民在社交平台分享，於馬鞍山廣場內發現瑞典家具品牌宜家家居(IKEA)的蹤影，引來區內居民熱切關注。從上載的圖片可見，店舖已正在進行裝修工程，讓不少網民對IKEA即將在馬鞍山開業充滿期待。

網民直擊IKEA進駐馬鞍山廣場 售賣小型傢俬/日用品/急凍食品

該名網民在Facebook群組「沙田/馬鞍山之友」發文，分享了數張在馬鞍山廣場中庭位置拍攝的照片，並興奮直呼「終於有IKEA！」。從照片中可以看到，現場設有多個貨架，擺放了小型傢俬及日用品，同時亦設有凍櫃售賣IKEA的特色食品。雖然店舖尚未正式開放，但從裝潢及商品陳設來看，舖位已初見雛形，相信將不久後便會投入服務。

《星島頭條》網記者已向IKEA查詢馬鞍山廣場店的消息，惟截稿前仍未獲得官方回覆。

馬鞍山居民：終於有IKEA！

此帖文一出，隨即在群組內引發熱烈討論。不少馬鞍山居民對IKEA的進駐表示歡迎，認為以後購物將更為方便。不過，也有細心的網民提出疑問「係唔係臨時檔？」，推測這可能只是一個臨時的展銷攤位。發文者對此回應指「似係，不過睇個setup我估會擺一段時間」，認為即使是臨時性質，亦應該會營運一段時間。除了店舖的性質，更多網民將焦點放在IKEA最受歡迎的瑞典美食站，紛紛留言詢問「最重要有冇美食站」。

 

資料來源：沙田/馬鞍山之友

 

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