馬鞍山屋邨酒樓午市/下午茶優惠！$38.8點心孖寶 叉燒鹹蛋飯$23.8+燒味湯粉$26.8

飲食
更新時間：19:19 2026-01-21 HKT
朝早或下午茶去酒樓與朋友歎一盅兩件，是不少老友記每日的指定節目。位於馬鞍山耀安邨的麗苑酒家，向來是區內街坊的熱門飲茶選擇，最近酒樓推出一系列平日限定的激抵優惠，涵蓋午市及下午茶時段，包括超抵食的$38.8點心孖寶，以及$23.8叉燒鹹蛋飯等，性價比極高。

馬鞍山屋邨酒樓麗苑酒家飲茶優惠！點心孖寶$38.8+叉燒鹹蛋飯$23.8

對於喜愛「一盅兩件」的食客來說，麗苑酒家的午市優惠絕對不容錯過。只需$38.8，即可在多款蒸點、煎炸點心中任選兩款，組成點心孖寶。款式眾多，包括蟹籽燒賣皇、香煎小米糕、蒸粉果、醬皇蒸鳳爪、香煎蝦米腸、蠔皇叉燒包等。

除點心外，還有$78的小食孖寶，可於鹹菜豬肚、XO醬蘿蔔糕、椒鹽豆腐粒、沙薑豬手及川辣口水雞中自選兩款，份量十足。而叉燒鹹蛋飯亦只點心及小食孖寶逢星期一至五的上午11時至4時供應，只限堂食，另收加一服務費及茶芥。

下午茶各式燒味湯粉一律$26.8

此外，酒樓還推出下午茶優惠，由下午兩時開始，優惠同樣吸引。各式燒味湯粉一律$26.8，可選配叉燒、切雞、油雞或燒鴨，搭配湯瀨或米粉，是不少人的飽肚首選。而下午茶時段亦有逾15款精美點心及小食供應，每款低至$16.8起，如潮州蒸粉果、古法馬拉糕、鮮竹牛肉球等，應有盡有，讓顧客能以實惠價錢享受多元化的茶點。

麗苑酒家

  • 地址︰馬鞍山恆康街2號耀安商場地下G103A號舖
  • 電話︰2668 2868

 

2大酒樓優惠 常滿百家菜/富臨

1. 常滿百家菜推午市優惠 長者晚市再減$20

荃灣餐廳「常滿百家菜」現推出午市「火鍋點心餐」放題，成人價格由$158起。顧客可無限量享用燒賣、牛肉球等超過十款點心，同時任食肥牛、豚肉、海蝦等各式火鍋配料。湯底選擇多元，包括香辣雞煲及鹹菜豬肚粉腸鍋等，7人以上更可選兩款。晚市另設長者優惠，年滿65歲並出示長者咭，即可享每位減$20折扣。

2. 富臨旗下雞煲放題 $128起3小時任食

富臨集團經營的「富城火鍋海鮮酒家」，在晚市時段推出「無限雞煲」放題。成人價格由$128起，小童為$88，可於3小時內無限享用以新鮮走地雞製作的雞煲。湯底設有重慶麻辣或御前黃酒兩款濃郁口味供選擇，同時可搭配多款配菜及火鍋料，是冬季聚餐的暖身佳選。

 

資料來源︰香港酒樓關注組

延伸閱讀︰連鎖酒樓新春鮑魚盆菜$698起！再送免費燒鵝、龍躉/減$20禮券 總值高達$900 全年適用！

