IKEA梳化陳列品被頻繁佔用 官方終出招冀改善情況 網民反稱：作用不大…

不少傢俬店都會擺放陳列品，方便客人選購傢俱時可以量度實呎，甚至實際試用後才入手。大型連鎖傢俬IKEA除了陳列各款傢俱，更設有陳列室提供設計靈感，惟這些陳列品及陳列室頻繁被佔用，如有人會在炎夏時進店涼冷氣、玩手機等，如同免費休息區。至近日，有港人發現官方終於出招，希望改善情況，惟不少網民對此不抱期望，並表示：「佢低估左（咗）人無恥既（嘅）程度」。

IKEA梳化陳列品變免費休息區？官方終出招冀改善情況

購買傢俬最重要是親身試用才知道是否合意，故此不少傢俬店都會擺放陳列品供客人試坐或試用，甚至設有家居單位陳列空間，讓客人尋找擺放傢俬的靈感。不過，有港人表示走入IKEA時，發現很多人都會在陳列品區休息，如坐在梳化或床上聊天玩手機，甚至在餐桌進食外賣，令有意購買傢俬的客人無法試用。

有港人發文慨嘆，稱IKEA的陳列區幾乎被不是真心想買傢俬的人佔用，「佢哋唔係睇傢俬，係自己傾偈通瞓覺」，更直斥霸佔陳列品的客人「好肉酸好老土」。樓主近日發現，店方在梳化陳列區擺放一塊告示牌，以中文寫上「請勿佔用梳化」，並附有英文寫上「Sofa testing only」（只供試用梳化），同時表明請客人體諒，並讓每位客人都有機會試用梳化。

網民分析做法：方便職員工作

對於店方做法，有網民分析此舉方便店員做事有依據，「塊牌係方便員工，要X人嗰陣時有依據」。有網友支持店方處理濫用陳列品現況，甚至分享親身經歷及觀察「我有幾次想買傢俬，但就係比啲人霸住坐同瞓，最後幫襯咗第二間」、「我真係想買梳化，點知全部坐滿人，唔好話試坐，連睇吓價錢牌都難」、「瞓到扯鼻鼾都見唔少啦」。

不過，有網民認為此做法作用不大，直言濫用人士實為自私，「作用不大，本身份人要夠無恥先可以做得出嗰種行為，一個小小嘅牌，見到都當見唔到」、「應該都幫唔到，只要佢哋以自己唔肉酸，人哋就肉酸諗法做，嗰種絕對自我的境界」、「啲人根本唔係睇傢俬，而係當嗰度係休息站」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads