Market Place春日祭優惠！A4黑毛和牛低至$50 日本米/雞蛋/啤酒額外88折

連鎖超市Market Place搜羅環球優質食材，為追求生活品味的消費者提供多樣產品。為迎接春季，Market Place再度舉辦「春日祭2026」，帶來近400款由日本直送的時令美食、清酒及人氣零食，當中更推出$99任選兩包A4和牛等驚喜優惠。

Market Place大劈價！日本米/雞蛋/啤酒額外88折 A4黑毛和牛$50起

$50起入手頂級A4和牛、近江A5和牛

今次「春日祭」的最大亮點，莫過於一系列嚴選的日本和牛。Market Place特別推出「$99任選系列」，消費者可以$99的親民價，任選兩件「岩手縣A4黑毛和牛」，可選部位包括肉味濃郁的「和牛上肩胛肉燒肉」及「和牛上肩胛肉扒」，絕對是牛扒愛好者的必買之選。

對於追求極致油香的食客，來自日本三大和牛之一的「近江A5和牛」亦是不二之選。其「肩眼火鍋片」取自最柔嫩的部位，脂肪紋理細膩，入口即化，讓人回味無窮。

米芝蓮拉麵名店坐陣 日本人氣零食、蔬果直送到港

想念日本的地道拉麵？Market Place帶來了多款人氣即食麵。當中包括榮獲米芝蓮推介的東京拉麵名店「銀座篝」所監修的「銀座篝雞白湯拉麵」，讓您在家中也能品嚐到其招牌的濃郁雞白湯頭。此外，來自福岡的「一風堂豚骨拉麵」以及由知名快餐店「Mos Burger」監修的燒漢堡風味薯條，款款都是不容錯過的必試滋味。

春季是品嚐海鮮與蔬果的最佳時節，Market Place精選了多款日本直送水產，包括聞名全日本的「廣島急凍生蠔」，肉質飽滿鮮甜；還有來自鳥取縣的「日本熟紅鱈蟹爪」，經過急凍技術處理，完美鎖住其細嫩肉質與鮮甜。水果方面，則有香川縣特產的「女峰士多啤梨」，果香馥郁，酸甜平衡。此外，還有青森縣的「王林蘋果」及春初限定的「日本長芋」，口感綿密，讓您全面感受春日的田園氣息。

清酒佳釀琳瑯滿目，美酒愛好者不容錯過

「春日祭」同時也是一場日本美酒盛宴。焦點推介包括以愛媛縣獨有花酵母釀造的「華姬櫻純米吟釀」，入口清爽，散發著天然米香。此外，百年酒造「八木酒造部」出品的「山丹正宗純米大吟釀」，亦帶來純淨的米香與花果氣息。推廣期內，多款著名清酒品牌如「獺祭」、「七賢」等均以優惠價發售，絕對是清酒愛好者的尋寶好時機。

Market Place「春日祭 2026」優惠

活動日期：即日起至4月23日

地點：Market Place全線分店及網店

主要優惠： 岩手縣A4黑毛和牛：$99/2件 日本A5加賀和牛壽喜燒：優惠價$258/240克 無骨魚扒系列：$99/3件 清酒/梅酒優惠：凡選購任何兩支500毫升或以上之日本清酒或梅酒，即享88折

每週限定優惠： 3月27日至4月2日：選購兩盒日本雞蛋或以上，可享額外88折 4月3日至4月9日：選購兩包日本米或以上，可享額外88折 4月10日至4月16日：選購日本啤酒(350毫升x6)滿$100，可享額外88折 4月17日至4月23日：選購三罐/樽日本飲品，可享額外88折



資料來源：Market Place