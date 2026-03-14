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全港超市/連鎖店10大慳錢攻略！DONKI/AEON隱藏特價時段 1方法拎惠康/百佳現金券

生活百科
更新時間：10:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-14 HKT

在物價持續高漲的時代，精打細算成為市民的日常。想在日常購物中有效地節省開支，其實有不少隱藏竅門等待發掘，從把握超市的晚間減價時段，到善用各大連鎖店的會員優惠及信用卡折扣，都能積少成多，顯著減輕生活負擔。本文為您整合全港十大超市及連鎖店優惠，如DONKI、AEON、惠康、百佳等的慳錢攻略，享受更精明的購物樂趣。

1. 百佳/TASTE/Fusion 易賞錢會員月月賞 超市購物享95折

全港超市/連鎖店10大慳錢攻略！百佳/TASTE/Fusion 易賞錢會員 超市購物享95折
全港超市/連鎖店10大慳錢攻略！百佳/TASTE/Fusion 易賞錢會員 超市購物享95折

百佳、TASTE 及 Fusion 的「易賞錢」App 會員可享每月專屬優惠。以2026年3月為例，會員在門市購物滿指定金額即可享95折。此外，手機應用程式內亦提供網購送貨、網購店取「落佳拎」及「快趣送」等不同服務的折扣碼及免運費券，只需簡單幾步領取電子優惠券，即可在結帳時使用。

2. 惠康超市 yuu現金券+信用卡優惠

惠康超市 yuu現金券+信用卡優惠
惠康超市 yuu現金券+信用卡優惠

yuu手機應用程式會不定時向會員派發惠康現金券，可用於購買任何產品。另外，持有恒生 enJoy 卡的顧客亦可享有獨家優惠，在每月的3日、13日及23日，於門市或網店單一簽賬滿指定金額，即可享92折及3倍yuu積分回贈。

3. DON DON DONKI 指定時段熟食、壽司大特價

DON DON DONKI 指定時段熟食、壽司大特價
DON DON DONKI 指定時段熟食、壽司大特價

DON DON DONKI的日式熟食與壽司一直深受港人歡迎。原來每到晚間，DONKI都會悄悄上演「越夜越精彩」的折扣優惠，各分店一般在晚上8時後，陸續為壽司、丼飯及炸物等熟食貼上折扣標籤，優惠低至6折。不過，「極上拖羅壽司」等熱門商品極為搶手，想成功入手就要把握首輪減價時機。

4. AEON 周三特價日+晚間特價標籤

AEON 周三特價日+晚間特價標籤
AEON 周三特價日+晚間特價標籤

AEON的熟食區及壽司刺身區同樣設有晚間優惠，店員通常在晚上7時半至8時後貼出特價標籤。此外，AEON將每逢星期三定為「周三特價日」，大量食材及日用品均會減價。顧客亦可留意每月11日的「永旺日」，將購物後的黃色收據捐贈予指定的非牟利機構，消費同時行善。

5. SOGO 崇光百貨 日本直送刺身晚間特價

SOGO 崇光百貨 日本直送刺身晚間特價
SOGO 崇光百貨 日本直送刺身晚間特價

想以優惠價品嚐高級日本直送刺身及壽司，SOGO的超市絕對是尋寶之地。超市通常在晚上8時左右，即關門前約一至一個半小時，開始進行「大割引」。店員會逐步為商品貼上減價貼紙，臨近關門時更有機會出現半價優惠，是入手平時不捨得購買的海膽及高價魚生的最佳時機。

6. 一田YATA 每月會員折扣優惠 滿額即享95折

一田YATA 每月會員折扣優惠 滿額即享95折
一田YATA 每月會員折扣優惠 滿額即享95折

一田百貨常設多樣化的折扣活動。例如在2026年3月，超市及生活百貨提供滿額即享95折優惠。此外，會員在逢星期三購物可享3倍積分，特定週末亦有減價活動。顧客可下載YATA App，除了能賺取積分，更可隨時了解最新的優惠資訊。

7. 元氣壽司 會員感謝日8折

元氣壽司 會員感謝日8折
元氣壽司 會員感謝日8折

元氣壽司的會員在指定的「會員感謝日」可享全單8折優惠。2026年的「尊尚會員感謝日」定於每月首個星期二，而「銀會員感謝日」則為每月首個星期三。此優惠適用於堂食及外賣自取，惟需注意加一服務費以原價計算，並且不能與其他優惠券同時使用。

8. 爭鮮 晚市折扣隱藏優惠 壽司低至$2/件

爭鮮 晚市折扣隱藏優惠 壽司低至$2/件
爭鮮 晚市折扣隱藏優惠 壽司低至$2/件

連鎖壽司店爭鮮在晚間關門前，通常會將壽司以8折發售。不過，有省錢達人發現，只要掌握特定方法，即可以低至每件$2的價格購買原價$3的壽司，對於壽司愛好者而言是個不可錯過的消息。

9. 壽司郎 期間限定優惠

壽司郎 期間限定優惠
壽司郎 期間限定優惠

人氣壽司店壽司郎（Sushiro）經常推出期間限定的優惠活動，例如「$12大吞拿魚腩」或特定季節食材的推廣。顧客只需下載壽司郎官方手機App，即可實時取票、預約訂位，並第一時間接收最新的優惠資訊，避免錯過任何品嚐美食的機會。

10. 連鎖麵包店 收舖清貨促銷

除了超市，各大連鎖麵包店亦是慳錢的好去處。為了清空當日出爐的產品，大部分麵包店會在晚上8時或8時半後推出促銷，常見優惠包括買二送一或全線8折等。下班時順道購入，即可作為翌日早餐，日積月累下能省下一筆可觀的開支。

 

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