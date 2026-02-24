Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

GU破天荒下調售價！T恤/外套/手袋全新價格 人氣款式減至$59起

時尚購物
更新時間：13:43 2026-02-24 HKT
發佈時間：13:43 2026-02-24 HKT

日本快時尚品牌GU一直以親民的價格和緊貼潮流的設計，深受廣大消費者喜愛，更是許多人打造日常穿搭的首選。近日，GU為回饋顧客，推出「價格下調」企劃，多款人氣T恤、外套、褲裝等以低至$59的驚喜價格發售，即睇下文了解降價貨品！

GU破天荒推「價格下調」 人氣T恤/外套/手袋減至$59起

GU大降價 $59起入手百搭T恤

T恤是衣櫥中永不嫌多的必備單品，而GU的T恤系列更是以多元版型與舒適材質見稱，採用高品質的親膚物料，確保穿著舒適，設計簡約而不失細節，無論是作為內搭還是單穿，都能輕鬆應對各種場合。本次價格下調企劃中，多款男、女、童裝T恤減至$59，為日常穿搭注入更多變化與新鮮感。

GU男、女、童裝褲／外套／手袋大降價

這次的價格下調企劃不僅僅只有T恤，GU更精選了超過20款人氣單品，涵蓋了外套、手袋、背心、褲裝等多個類別，同樣以更親切的價格重新登場。這些單品延續了GU一貫的「相同設計・相同材質・相同品質」承諾，意味著消費者能以更低成本，享受到完全一樣的優質商品。

 

資料來源：GU Hong Kong

 

同場加映：木村拓哉挑戰GU一星期造型！7套配搭CP值高 1招快速量度腰圍 本人尺碼意外公開！

