一粥麵斬料加餸優惠！紅燒豬手／鹽焗雞$38起 全線分店每日11pm/3pm起開售
更新時間：13:34 2026-03-11 HKT
面對持續上漲的生活成本，許多家庭發現外出用餐可能比親自下廚更具成本效益，因而改變了消費習慣。為順應此趨勢，連鎖快餐店「一粥麵」近期推出限時外賣推廣活動。顧客可以享受到接近半價的折扣，以$38的優惠價購買紅燒豬手或鹽焗雞，為家庭加餸提供一個實惠的選擇。
一粥麵快閃優惠！紅燒豬手／鹽焗雞$38起
$38歎惹味紅燒豬手
「一粥麵」優惠推廣的焦點，無疑是限時優惠的「紅燒原隻豬手」。豬手經過精心烹調，以傳統紅燒方式燜煮至軟腍入味，外皮Q彈充滿膠質，肉質則輕易就能用筷子分離，醬汁香濃醇厚，非常適合配飯享用。這道菜式由原價$58減至$38，優惠只在3月11日至13日的下午4時至6時提供，是下午茶加餸或為晚餐提早做準備的絕佳選擇。
$48原隻鹽焗雞 全日3市供應
除了限時的豬手優惠，「一粥麵」同時推出另一款經典家常菜式「原隻鹽焗雞」。這款鹽焗雞標榜（免斬），方便顧客原隻帶走，無論是家庭聚餐還是作為祭祀食品都非常得體。雞隻以傳統鹽焗方法炮製，外皮金黃，肉質保持嫩滑多汁，並帶有淡淡的鹹香。此優惠價為$48（原價$58），於上午11時後全日供應，讓顧客在不同時段都能享受到這份美味。
一粥麵外賣優惠
- 推廣分店： 一粥麵全線分店
- 優惠期限：
- 紅燒原隻豬手：2026年3月11日至3月13日，下午4時至6時
- 原隻鹽焗雞：由即日起，上午11時後供應
- 條款及細則：
- 優惠只限外賣自取。
- 優惠不能與其他折扣或推廣同時使用。
- 每位顧客每次交易限購各款產品2件。
資料來源：一粥麵
