Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一粥麵斬料加餸優惠！紅燒豬手／鹽焗雞$38起 全線分店每日11pm/3pm起開售

飲食
更新時間：13:34 2026-03-11 HKT
發佈時間：13:34 2026-03-11 HKT

面對持續上漲的生活成本，許多家庭發現外出用餐可能比親自下廚更具成本效益，因而改變了消費習慣。為順應此趨勢，連鎖快餐店「一粥麵」近期推出限時外賣推廣活動。顧客可以享受到接近半價的折扣，以$38的優惠價購買紅燒豬手或鹽焗雞，為家庭加餸提供一個實惠的選擇。

一粥麵快閃優惠！紅燒豬手／鹽焗雞$38起

一粥麵快閃優惠！紅燒豬手／鹽焗雞$38起
一粥麵快閃優惠！紅燒豬手／鹽焗雞$38起

$38歎惹味紅燒豬手

「一粥麵」優惠推廣的焦點，無疑是限時優惠的「紅燒原隻豬手」。豬手經過精心烹調，以傳統紅燒方式燜煮至軟腍入味，外皮Q彈充滿膠質，肉質則輕易就能用筷子分離，醬汁香濃醇厚，非常適合配飯享用。這道菜式由原價$58減至$38，優惠只在3月11日至13日的下午4時至6時提供，是下午茶加餸或為晚餐提早做準備的絕佳選擇。

$48原隻鹽焗雞 全日3市供應

除了限時的豬手優惠，「一粥麵」同時推出另一款經典家常菜式「原隻鹽焗雞」。這款鹽焗雞標榜（免斬），方便顧客原隻帶走，無論是家庭聚餐還是作為祭祀食品都非常得體。雞隻以傳統鹽焗方法炮製，外皮金黃，肉質保持嫩滑多汁，並帶有淡淡的鹹香。此優惠價為$48（原價$58），於上午11時後全日供應，讓顧客在不同時段都能享受到這份美味。

一粥麵外賣優惠

  • 推廣分店： 一粥麵全線分店
  • 優惠期限：
    • 紅燒原隻豬手：2026年3月11日至3月13日，下午4時至6時
    • 原隻鹽焗雞：由即日起，上午11時後供應
  • 條款及細則：
    • 優惠只限外賣自取。
    • 優惠不能與其他折扣或推廣同時使用。
    • 每位顧客每次交易限購各款產品2件。

 

資料來源：一粥麵

 

同場加映：平過連鎖快餐店！IKEA宜家銅鑼灣店推$9.9起早餐！歎港式點心+沙嗲牛麵+免費添飲咖啡

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
20小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
18小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
4小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
2026-03-10 13:37 HKT
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
15小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
3小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-10 13:36 HKT
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
18小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
影視圈
18小時前