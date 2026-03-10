稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯

深受港人歡迎、作為親朋好友聚會熱點的稻香集團，一直以傳統粵菜及高性價比的餐飲體驗見稱。最近，稻香旗下的酒樓再度推出廣受好評的「早D開飯」晚市優惠，並換上全新菜單，讓食客以最抵價錢，品嚐一系列精心炮製的佳餚。最吸引的，莫過於只需以低至$138的價錢，便能享用包括一款全新大廚主菜、燉湯、小菜及煲仔飯的套餐，絕對是物超所值的晚市選擇。

稻香酒樓晚市優惠$138！歎兩餸一湯煲仔飯 蒸龍躉/黃酒雞/燒味拼盤

連鎖酒樓稻香集團今期的「早D開飯」優惠誠意十足，推出4款全新大廚主菜，款款都彰顯師傅的功架，包括古法蒸龍躉斑件、傳承黃酒雞、燒味四品盤及金薯牛柳粒，其中燒味四品盤則集合了稻香最拿手的幾款燒臘，燒雞、豬手等，一碟就能品嚐多款經典港式風味，最適合與家人朋友分享。

「早D開飯」優惠有早鳥價及豐盛價兩款套餐，早鳥價低至 $138，可任選一款大廚主菜、一款小菜、兩盅燉湯、兩碗白飯或一煲鹽油煲仔飯。而豐盛價則$268，可任選兩款大廚主菜、兩款小菜、4盅燉湯、4碗白飯或兩煲鹽油煲仔飯。

小菜10款選擇 沙薑雞/咕嚕肉/肥牛煲

除了份量十足的主菜，小菜選擇亦有10款，包括菠蘿咕嚕肉、沙薑妃子雞半隻、臘味粒蒸肉餅、胡椒芥菜豬肚煲、鮮腐皮紅茄泡菜苗、蒜香焗肉排、大澳蝦醬蒸豚肉、爆炒惹味海貝、沙嗲肥牛粉絲煲及芙蓉蟹肉扒菜苗，無論是家常風味的小炒，還是精緻的佐酒小食，總有一款能滿足食客口味。

稻香「早D開飯」優惠

2大酒樓晚市優惠 海港酒家/逸月軒

1. 海港酒家：$198歎鮮嫩龍躉+香脆燒雞



海港酒家近期推出晚市孖寶優惠，顧客僅需$198，即可享用包含清蒸沙巴龍躉及脆皮燒雞的套餐。其中，沙巴龍躉（約1斤）以清蒸方式處理，突顯其新鮮細滑的肉質與彈牙口感。而脆皮燒雞（半隻）則以其金黃酥脆的外皮與鮮嫩多汁的雞肉，贏得食客喜愛。此組合因性價比高，已成為許多家庭晚餐加餸的熱門選項。

2. 逸月軒︰$1晚市優惠 燒鵝/花尾斑/文昌雞

逸飲食集團旗下的逸月軒及荃灣分店，推出晚市$1優惠吸客。食客可從三款招牌菜式中任選其一，包括「即燒明爐至尊燒鵝皇」、珍珠花尾斑或海南文昌雞。其招牌燒鵝以明爐炭火烤製，外皮酥脆，肉質豐腴。此外，食客亦可選擇肉質鮮甜細嫩的珍珠花尾斑，或以皮滑肉嫩見稱、配搭三種特色醬料的海南文昌雞，為不同口味的顧客提供多樣化的選擇。

資料來源︰稻香集團