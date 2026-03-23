灣仔自助山加推長者優惠！$388起任食海鮮/燒烤/鐵板燒 歎足4小時兼享旋轉餐廳靚景

位於灣仔合和中心的「自助山」（The Grand Buffet），是全港唯一的360度旋轉餐廳，其開揚的維港景致及豐富的國際美食一直深受食客歡迎。最近，餐廳更推出限時快閃優惠，以成人低至$488/位、長者低至$388/位的價錢，即可享受一場視覺與味覺的雙重盛宴！

灣仔合和中心「自助山」 春日限定地中海主題風味菜

為迎接春天的到來，自助山於3月至5月期間特別呈獻「春日地中海盛宴」主題自助餐。食客可以品嚐到一系列充滿異國風情的精緻菜式。當中不容錯過的有「地中海燴海鮮」，這道菜式集結了多種海產的鮮甜，配以番茄和香草燴煮，充滿海岸氣息；「百里香燒羊架」烤得外香內嫩，肉汁飽滿，散發著迷人香草芬芳。此外，還有「經典葡式海鮮燴飯」，口感濕潤，味道濃郁。甜品方面則有外脆內軟的「西班牙油條」及口感輕盈的「正宗葡萄牙蛋絲蛋糕」，為這趟地中海美食之旅畫上完美句號。

環球海鮮與即席烹調 4小時任食體驗

除了主題菜式，自助山最引以為傲的，莫過於其源源不絕供應的環球海鮮及「即席烹調」美食。不論是午餐或晚餐，食客均能盡情享用新鮮生蠔、冰鎮活蝦、蟹腳等多款時令冷盤海鮮。同時，餐廳設有多個開放式廚房，由廚師即場炮製鐵板燒、天婦羅、明火燒烤及印度咖喱等，確保食物新鮮熱辣，打破傳統自助餐的框架，為顧客帶來「即叫即煮」的嶄新體驗。晚餐時段更長達4小時，讓您有充裕時間品嚐每一樣美食。

想享受這次難得的優惠，食客需透過KKday平台預訂，並輸入指定優惠碼。優惠詳情、價格及條款細則如下：