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灣仔自助山加推長者優惠！$388起任食海鮮/燒烤/鐵板燒 歎足4小時兼享旋轉餐廳靚景

飲食
更新時間：19:04 2026-03-23 HKT
發佈時間：19:04 2026-03-23 HKT

位於灣仔合和中心的「自助山」（The Grand Buffet），是全港唯一的360度旋轉餐廳，其開揚的維港景致及豐富的國際美食一直深受食客歡迎。最近，餐廳更推出限時快閃優惠，以成人低至$488/位、長者低至$388/位的價錢，即可享受一場視覺與味覺的雙重盛宴！

3月24日12:00開搶
【灣仔「自助山」優惠】
>>按此預訂<<

灣仔合和中心「自助山」 春日限定地中海主題風味菜

為迎接春天的到來，自助山於3月至5月期間特別呈獻「春日地中海盛宴」主題自助餐。食客可以品嚐到一系列充滿異國風情的精緻菜式。當中不容錯過的有「地中海燴海鮮」，這道菜式集結了多種海產的鮮甜，配以番茄和香草燴煮，充滿海岸氣息；「百里香燒羊架」烤得外香內嫩，肉汁飽滿，散發著迷人香草芬芳。此外，還有「經典葡式海鮮燴飯」，口感濕潤，味道濃郁。甜品方面則有外脆內軟的「西班牙油條」及口感輕盈的「正宗葡萄牙蛋絲蛋糕」，為這趟地中海美食之旅畫上完美句號。

環球海鮮與即席烹調 4小時任食體驗

除了主題菜式，自助山最引以為傲的，莫過於其源源不絕供應的環球海鮮及「即席烹調」美食。不論是午餐或晚餐，食客均能盡情享用新鮮生蠔、冰鎮活蝦、蟹腳等多款時令冷盤海鮮。同時，餐廳設有多個開放式廚房，由廚師即場炮製鐵板燒、天婦羅、明火燒烤及印度咖喱等，確保食物新鮮熱辣，打破傳統自助餐的框架，為顧客帶來「即叫即煮」的嶄新體驗。晚餐時段更長達4小時，讓您有充裕時間品嚐每一樣美食。


3月24日12:00開搶
【灣仔「自助山」優惠】
>>按此預訂<<

想享受這次難得的優惠，食客需透過KKday平台預訂，並輸入指定優惠碼。優惠詳情、價格及條款細則如下：

  • 預訂日期： 2026年3月24日12:00至2026年3月30日 23:59

  • 用餐日期： 2026年3月26日至2026年4月30日

  • 地址： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心62樓

  • 食客指定平台預訂，並輸入優惠碼，可享額外優惠：
    KKCCARD：無門檻消費即減$100
    KKCCARD50：無門檻消費即減$50 (適用於限量快閃360°旋轉午餐方案)

  • 精選優惠後價格（已包加一服務費）：

    • 自助午餐（星期一至四）： 成人折後價 HK$488/位、小童（3 – 11 歲）HK$338/位、長者（65 歲或以上）HK$388/位

    • 自助午餐（星期五）： 成人折後價 HK$537/位、長者（65 歲或以上）HK$427/位

    • 自助晚餐（星期一至四）： 成人折後價 HK$868/位 (原價 HK$955)、長者（65 歲或以上）HK$768/位起

    • 限量快閃360°旋轉午餐（星期一至四）： 折後價 HK$201/位 (原價 HK$812)

  • 條款及細則：

    • 不同日子的價格有所不同，詳情請參閱預訂網站。

    • 優惠名額有限，先到先得。

    • 自助餐費用已包含咖啡或茶一杯，其他飲品需另行收費。

    • 所有價格及優惠內容以網站最終公布為準。
       

 

同場加映：片皮鴨點心放題5折！$99歎40+點心/小菜/冷盤兼送鮑魚佛跳牆灌湯餃 120分鐘任點任食

 

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