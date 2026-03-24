淘多多開藥房？開新品牌「Hot Mart」踩過界賣奶粉尿片/紙巾/保健品/藥 開幕優惠吸人潮

近年特賣場積極擴張，貨品種類不再局限於雜貨家品。連鎖特賣場「淘多多（T.momo）」近日與「丹尼藥房（DANDAN）」合作，於3月23日在大角咀推出全新品牌「Hot Mart」，結合藥房及特賣場，主打一站式購物體驗，在試業首日已吸引大量顧客！

淘多多聯乘丹尼藥房開新品牌 「Hot Mart」開幕大做優惠

「淘多多（T.momo）」自2022年成立後，以「平過深圳」為旗號逆市擴張，大賣平價家品、生活雜貨及小家電，至今已在全港開設19間分店，遍佈港島、九龍及新界。該品牌繼去年增設「鮮果多多」踩過界賣平價水果後，是次破天荒與連鎖藥房合作，選址新舊區交匯的大角咀港灣豪庭廣場，開拓新客源。

新店名為「Hot Mart」，標榜「原裝正貨 信心保證」，並以「一站式掃貨 夠Hot夠抵」為口號。新店貨品種類比「淘多多」更為全面，除了有藥物及保健品外，亦提供奶粉、尿片、紙巾、沐浴露、洗頭水、口罩、洗衣珠等生活用品，以及零食、飲品、醬料、食油、罐頭等食品，同時保留了背囊、化妝用品等淘多多熱賣雜貨。在開幕首日，已人頭湧湧，不少街坊尋寶搵平貨。為吸引顧客，新店更推出開幕優惠，消費滿$100，即有95折優惠，但奶粉及尿片除外。

Hot Mart

地址：大角咀福利街8號港灣豪庭廣場地下G01、G31號舖