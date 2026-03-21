Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

綠在區區積分隱藏用法？ 網民教1招最多賺300里數 附綠綠賞積分兌換表+轉換步驟

生活百科
更新時間：10:30 2026-03-21 HKT
發佈時間：10:30 2026-03-21 HKT

為鼓勵市民積極參與廢物分類及回收，環保署推出「綠在區區」及「綠綠賞」電子積分計劃，只要將廢物或廚餘拿到政府指定收集地點，即可賺取綠綠賞積分，積分可以兌換禮品，包括日常生活用品及糧油乾貨等。原來，綠綠賞積分還有1個隱藏用法，有網民教路1招每月最多可賺300「亞洲萬里通」里數，即看下文了解詳情！

綠在區區積分隱藏用法？網民教1招最多賺300里數

「綠綠賞」積分可轉換成易賞錢，再進一步轉為國泰亞洲萬里通（Asia Miles）里數
「綠綠賞」積分可轉換成易賞錢，再進一步轉為國泰亞洲萬里通（Asia Miles）里數

近日，有網民在Threads發文，表示自己儲了不少「綠綠賞」積分，最近發現可以將積分轉換成易賞錢，再進一步轉為國泰亞洲萬里通（Asia Miles）里數，變相回收廢物或廚餘即可免費賺取飛行里數。樓主分享，透過此方法每月最多可賺取約300里數，「每個月淨係做下回收，輕鬆300里。」

11種可回收物品及綠綠賞積分計算

要獲得綠綠賞積分，必須先下載綠綠賞手機應用程式，成為綠綠賞會員。當每次將廢物及廚餘拿到各區指定回收環保站、回收便利點、回收流動點及廚餘機，便可獲得綠綠賞積分。

綠綠賞積分兌換表

回收物品 可獲得之綠綠賞積分
紙張 10分／每斤
金屬 10分／每斤
膠樽 80分／每斤
其他塑膠 10分／每斤
玻璃樽 20分／每斤
小型電器 10分／每斤
慳電膽及光管 10分／每斤
充電池 10分／每斤
紙包飲品盒 10分／每斤

四電一腦＊
 

 10分／每件
廚餘 50分／每日

＊「四電」即洗衣機、雪櫃、電視機和冷氣機，「一腦」指電腦、打印機、掃描器和顯示器

綠綠賞積分/易賞錢/亞洲萬里通里數轉換步驟

每100分綠綠賞積分可兌換50分易賞錢積分，每月只限換領3000綠綠賞積分，相等於1500易賞錢積分，兌換限額會在每月1號更新。而每1500易賞錢積分則可兌換300里數，換言之透過賺取綠綠賞積分，每月最多可兌換300里數！

綠綠賞積分兌換易賞錢步驟：

  1. 開啟「綠綠賞」App
  2. 點選「積分兌換」
  3. 如尚未綁定易賞錢帳戶，點擊「綁定」，並輸入易賞錢賬戶號碼11位數（兩平台需使用同一電話號碼登記）
  4. 綁定成功後即可進行轉換，兌換後易賞錢積分會自動存入已綁定帳戶

易賞錢兌換亞洲萬里通里數步驟：

  1. 開啟「國泰-亞洲萬里通」App
  2. 點選「賺取」
  3. 在「將積分轉換為里數」一欄選擇兌換易賞錢積分
  4. 系統會自動跳轉到「易賞錢」App，點選將易賞錢積分兌換里數
  5. 首次兌換需要先綁定國泰會員，輸入資料登入國泰會員帳戶
  6. 綁定成功後即可進行轉換

圖片及資料來源：Threads@chilllifehk

文：Y

延伸閱讀：中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份

 

最Hit
葵涌持刀男遭開5槍制服 警方：衝向警員大叫「斬死你」 開槍屬合理武力
葵涌持刀男遭開5槍制服 草叢跳出衝向警員大叫「斬死你」警方:開槍屬合理武力
突發
2小時前
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
影視圈
15小時前
葵涌男持刀街頭徘徊 遭警開5槍制服 胸口大腿中彈昏迷送院搶救
突發
6小時前
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
影視圈
14小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
生活百科
17小時前
蔡楚輝攝
上水女子跳河尋死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相繼不治
突發
8小時前
西灣河太安樓揭雙屍命案 單位傳異味消防破門 男女長者燒炭不治
突發
8小時前
浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
「浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
影視圈
2026-03-20 09:00 HKT