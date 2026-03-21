綠在區區積分隱藏用法？ 網民教1招最多賺300里數 附綠綠賞積分兌換表+轉換步驟
更新時間：10:30 2026-03-21 HKT
發佈時間：10:30 2026-03-21 HKT
發佈時間：10:30 2026-03-21 HKT
為鼓勵市民積極參與廢物分類及回收，環保署推出「綠在區區」及「綠綠賞」電子積分計劃，只要將廢物或廚餘拿到政府指定收集地點，即可賺取綠綠賞積分，積分可以兌換禮品，包括日常生活用品及糧油乾貨等。原來，綠綠賞積分還有1個隱藏用法，有網民教路1招每月最多可賺300「亞洲萬里通」里數，即看下文了解詳情！
綠在區區積分隱藏用法？網民教1招最多賺300里數
近日，有網民在Threads發文，表示自己儲了不少「綠綠賞」積分，最近發現可以將積分轉換成易賞錢，再進一步轉為國泰亞洲萬里通（Asia Miles）里數，變相回收廢物或廚餘即可免費賺取飛行里數。樓主分享，透過此方法每月最多可賺取約300里數，「每個月淨係做下回收，輕鬆300里。」
11種可回收物品及綠綠賞積分計算
要獲得綠綠賞積分，必須先下載綠綠賞手機應用程式，成為綠綠賞會員。當每次將廢物及廚餘拿到各區指定回收環保站、回收便利點、回收流動點及廚餘機，便可獲得綠綠賞積分。
綠綠賞積分兌換表
|回收物品
|可獲得之綠綠賞積分
|紙張
|10分／每斤
|金屬
|10分／每斤
|膠樽
|80分／每斤
|其他塑膠
|10分／每斤
|玻璃樽
|20分／每斤
|小型電器
|10分／每斤
|慳電膽及光管
|10分／每斤
|充電池
|10分／每斤
|紙包飲品盒
|10分／每斤
|
四電一腦＊
|10分／每件
|廚餘
|50分／每日
＊「四電」即洗衣機、雪櫃、電視機和冷氣機，「一腦」指電腦、打印機、掃描器和顯示器
綠綠賞積分/易賞錢/亞洲萬里通里數轉換步驟
每100分綠綠賞積分可兌換50分易賞錢積分，每月只限換領3000綠綠賞積分，相等於1500易賞錢積分，兌換限額會在每月1號更新。而每1500易賞錢積分則可兌換300里數，換言之透過賺取綠綠賞積分，每月最多可兌換300里數！
綠綠賞積分兌換易賞錢步驟：
- 開啟「綠綠賞」App
- 點選「積分兌換」
- 如尚未綁定易賞錢帳戶，點擊「綁定」，並輸入易賞錢賬戶號碼11位數（兩平台需使用同一電話號碼登記）
- 綁定成功後即可進行轉換，兌換後易賞錢積分會自動存入已綁定帳戶
易賞錢兌換亞洲萬里通里數步驟：
- 開啟「國泰-亞洲萬里通」App
- 點選「賺取」
- 在「將積分轉換為里數」一欄選擇兌換易賞錢積分
- 系統會自動跳轉到「易賞錢」App，點選將易賞錢積分兌換里數
- 首次兌換需要先綁定國泰會員，輸入資料登入國泰會員帳戶
- 綁定成功後即可進行轉換
圖片及資料來源：Threads@chilllifehk
文：Y
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