綠在區區積分隱藏用法？ 網民教1招最多賺300里數 附綠綠賞積分兌換表+轉換步驟

為鼓勵市民積極參與廢物分類及回收，環保署推出「綠在區區」及「綠綠賞」電子積分計劃，只要將廢物或廚餘拿到政府指定收集地點，即可賺取綠綠賞積分，積分可以兌換禮品，包括日常生活用品及糧油乾貨等。原來，綠綠賞積分還有1個隱藏用法，有網民教路1招每月最多可賺300「亞洲萬里通」里數，即看下文了解詳情！

綠在區區積分隱藏用法？網民教1招最多賺300里數

「綠綠賞」積分可轉換成易賞錢，再進一步轉為國泰亞洲萬里通（Asia Miles）里數

近日，有網民在Threads發文，表示自己儲了不少「綠綠賞」積分，最近發現可以將積分轉換成易賞錢，再進一步轉為國泰亞洲萬里通（Asia Miles）里數，變相回收廢物或廚餘即可免費賺取飛行里數。樓主分享，透過此方法每月最多可賺取約300里數，「每個月淨係做下回收，輕鬆300里。」

11種可回收物品及綠綠賞積分計算

要獲得綠綠賞積分，必須先下載綠綠賞手機應用程式，成為綠綠賞會員。當每次將廢物及廚餘拿到各區指定回收環保站、回收便利點、回收流動點及廚餘機，便可獲得綠綠賞積分。

綠綠賞積分兌換表

回收物品 可獲得之綠綠賞積分 紙張 10分／每斤 金屬 10分／每斤 膠樽 80分／每斤 其他塑膠 10分／每斤 玻璃樽 20分／每斤 小型電器 10分／每斤 慳電膽及光管 10分／每斤 充電池 10分／每斤 紙包飲品盒 10分／每斤 四電一腦＊

10分／每件 廚餘 50分／每日

＊「四電」即洗衣機、雪櫃、電視機和冷氣機，「一腦」指電腦、打印機、掃描器和顯示器

綠綠賞積分/易賞錢/亞洲萬里通里數轉換步驟

每100分綠綠賞積分可兌換50分易賞錢積分，每月只限換領3000綠綠賞積分，相等於1500易賞錢積分，兌換限額會在每月1號更新。而每1500易賞錢積分則可兌換300里數，換言之透過賺取綠綠賞積分，每月最多可兌換300里數！

綠綠賞積分兌換易賞錢步驟：

開啟「綠綠賞」App 點選「積分兌換」 如尚未綁定易賞錢帳戶，點擊「綁定」，並輸入易賞錢賬戶號碼11位數（兩平台需使用同一電話號碼登記） 綁定成功後即可進行轉換，兌換後易賞錢積分會自動存入已綁定帳戶

易賞錢兌換亞洲萬里通里數步驟：

開啟「國泰-亞洲萬里通」App 點選「賺取」 在「將積分轉換為里數」一欄選擇兌換易賞錢積分 系統會自動跳轉到「易賞錢」App，點選將易賞錢積分兌換里數 首次兌換需要先綁定國泰會員，輸入資料登入國泰會員帳戶 綁定成功後即可進行轉換

圖片及資料來源：Threads@chilllifehk

文：Y