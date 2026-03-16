中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份

面對通脹壓力，生活成本持續上升，許多基層家庭在應付日常開支時，對電費的負擔尤其感到吃力。為此，中電特別撥款$3,000萬，推出全新的「節能家電更換計劃」，幫助資助合資格的長者、低收入家庭及殘疾人士更換高能源效益的一級能源標籤電器，直接減輕經濟負擔，同時改善生活質素。計劃將於明日（3月17日）開始接受第一階段的申請，成功申請者可獲得最高$2,700的資助額。

中電換電器資助「節能家電更換計劃」 $2700申請資格＋方法一文睇清

中電換電器資助「節能家電更換計劃」 $2700申請資格＋方法一文睇清

今日（16日），中電宣布推出全新「節能家電更換計劃」，幫助資助合資格的長者、低收入家庭及殘疾人士，將家中老舊、耗電量較大的電器，更換為達到「一級能源標籤」標準的高效節能型號。成功申請的家庭可於中電「度度賞」平台購買指定家電，在做到減碳又慳錢的同時，提升居住環境的舒適度。

如何參與中電「節能家電更換計劃」？

中電「節能家電更換計劃」申請人必須滿足以下所有條件：

身份資格：申請人必須為以下三類人士之一： 65歲或以上長者類別，並正在領取以下其中一項津貼： 綜合社會保障援助（綜援）；或 長者生活津貼（長生津）。

低收入家庭類別，並正在領取以下其中一項津貼： 在職家庭津貼；或 綜合社會保障援助（綜援）；或 學校書簿津貼計劃全額津貼；或 幼稚園及幼兒中心學費減免計劃全日制學費減免全免。

3. 殘疾人士類別，並正在領取以下其中一項證明或津貼： 殘疾人士登記證；或 綜合社會保障援助計劃下的交通補助金；或 公共福利金計劃下的傷殘津貼。

居住要求：必須為香港居民，並於中電供電範圍內的地址居住不少於一年。

生活例子話您知：誰符合資格申請「節能家電更換計劃」

為了讓您更清楚誰可以申請「節能家電更換計劃」，《星島頭條》準備了幾個簡單的例子：

例子一：70歲獨居的陳伯伯

情況： 陳伯伯一個人住在觀塘的公共屋邨，每月都有領取「長生津」。家中的冷氣機已經用了十多年，又嘈吵又耗電。他在這個單位已經住了超過20年，一直都是用中電的電。

結果： 陳伯伯完全符合資格。因為他既是65歲以上的長者，又正在領取指定的津貼，而且在供電地址住滿一年以上。他可以申請資助，換一部新的節能冷氣機。

例子二：單親媽媽王太太

情況： 王太太與兩個正在讀小學和幼稚園的孩子，一同住在深水埗的劏房單位。由於收入不穩定，她的大兒子成功申請了政府的「學校書簿津貼計劃全額津貼」。家裏的雪櫃很舊，製冷效果差又耗電。他們在這個地址住了三年，電費單是中電的。

結果： 王太太的家庭符合資格。因為她的家庭正在領取「學校書簿津貼計劃全額津貼」，屬於計劃中的「低收入家庭」類別，並且住址符合要求。她可以為家庭申請資助，更換一部新的節能雪櫃。

例子三：行動不便的阿明

情況： 阿明因身體原因，持有社會福利署發出的「殘疾人士登記證」。他與家人同住在屯門，家中的電熱水爐最近經常失靈。他們在這裏住了五年，是中電的客戶。

結果： 阿明符合資格。因為他持有「殘疾人士登記證」，屬於「殘疾人士」類別，並且符合居住要求。他可以代表住戶申請資助，為家裏更換一部新的電熱水爐。

中電資助計劃可以選擇購買甚麼電器？

合資格人士可選擇透過網上系統或親身遞交表格申請，成功申請後在購買指定家電時，可獲最高訂單總額七成，或最高$2,700資助，金額以較低者為準。為配合不同家庭的需要，計劃分階段提供多種節能電器選擇。在3月17日開始的第一階段，主要針對夏季耗電量較大的電器，提供「變頻冷氣機」及「電熱水爐」供合資格家庭更換；而在4月27日展開的第二階段，還會增加「雪櫃」及「洗衣機」兩個選項。

成功申請後，中電會根據申請次序安排購買。值得注意的是，每戶最多可購買其中兩個種類的家電，而每個種類只可買一件產品，以確保資助能更廣泛地惠及有需要的家庭。此外，為鼓勵電子化流程，如經網上申請及購買，更可獲贈額外禮遇。

中電電器資助重要申請日期、方法、注意事項一覽

計劃將分為兩個階段，合共提供約11,000個名額，申請以「先到先得，額滿即止」的方式處理：

中電「節能家電更換計劃」 申請日期 名額 網上申請 親身遞交申請 申請結果 第一階段 2026年3月17日至3月23日 約5,000個 表格將於3月17日9am開放，至3月23日11:59pm截止 表格將於3月17日起，可於中電客戶服務中心索取 3月30日至4月9日，以電郵方式通知申請結果 第二階段 2026年4月27日至5月3日 約6,000個 表格將於4月27日9am開放，至5月3日11:59pm截止 表格將於4月27日起，可於中電客戶服務中心索取 5月12日至5月15日，以電郵方式通知申請結果

「節能家電更換計劃」申請前準備及注意事項

有意申請的人士需預先準備好以下資料，以確保申請過程順利：

此外，申請人亦需留意以下幾點：

所有申請不接受後補資料，遞交前請再三確認表格內容正確無誤。

每戶最多只可購買其中兩個種類的電器，而每個種類只可選購一件產品。

如申請者在第一階段未能成功申請，可於第二階段再次嘗試遞交。惟每位合資格人士最終只會獲得一次資助。

曾於2025年成功申請「變頻冷氣機更換資助計劃」的客戶，不可再次申請此計劃。

成功申請後如何享用「節能家電更換計劃」資助？

中電會按申請次序核實資格。申請成功後，合資格人士將收到附有「專屬優惠碼」的確認電郵，並可根據申請時所選擇的購買方式使用資助。該優惠碼只限使用一次，使用後將自動失效。

網上購買 申請者必須在電郵列明的指定時段內，登入指定的「度度賞」連結進行購買，逾期將不獲受理。 選擇心儀家電並將其加入購物車。 在結算時輸入「專屬優惠碼」以扣減資助金額，並支付餘額。 完成付款後，將有專人聯絡安排後續的送貨及安裝事宜。

門市購買 中電將有專人致電聯絡，為申請者預約親臨門市的購買時段。 申請者須帶同附有「專屬優惠碼」的申請成功電郵，在預約時段內到指定門市購買，不接受非預約人士。 選購家電時，向職員出示成功電郵及「專屬優惠碼」，並即場繳付餘額。 完成交易後，同樣會有專人聯絡安排送貨及安裝。



資料來源：CLP