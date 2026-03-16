長者免費剪髮！全港5大義剪機構 零收費上門理髮服務（即睇申請方法）

長者義剪｜免費理髮｜剪髮｜對於許多長者，特別是行動不便的公公婆婆來說，要出門剪個頭髮可能困難重重。一個清爽的髮型，不僅關乎儀容，更是維持個人衛生和生活尊嚴的重要一環。幸好，香港有不少充滿愛心的義工團體和社會企業，專門為有需要的長者提供免費剪髮或義剪服務。以下介紹5大提供「長者義剪」的機構，無論是上門服務，還是想尋找社區內的單剪店優惠，都會輕鬆為家中長輩或自己找到貼心服務。

長者義剪｜1. YM HAIR

YM HAIR 是一間單剪店，常與不同機構合作，為長者提供免費剪髮服務。

單剪店「YM HAIR」的故事，源於香港中華基督教青年會（YMCA）的沙田青少年外展社工隊。自2015年起，一班年輕人組成義剪隊，在區內為長者服務，看見公公婆婆理髮後展露的笑臉，不但肯定了他們的技術，更讓他們找到成為髮型師的夢想。

乘著近年單剪店的興起，團隊成功申請撥款，於2022年在沙田石門創立了這家結合培訓、就業與社會回饋理念的社會企業。YM HAIR旨在為志同道合的年輕人提供實踐夢想的平台，同時以專業態度，為街坊提供價廉物美的單剪服務。

除了日常營運，YM HAIR亦不忘義剪初心，常與不同機構合作提供免費服務。例如即日起至3月31日，店鋪獲 PARK SIGNATURE 溱柏贊助，每日提供5個免費剪髮名額予 65 歲或以上長者。合資格長者只需於星期一至五親臨店舖，出示長者咭登記，即可按現場安排享受服務。

YM HAIR

官方網站：按此

地址：沙田石門京端廣場二期1樓122號舖

電話：2463 8062



長者免費理髮｜2. 義剪無邊界

「義剪無邊界」由2015年起為全港各區長者提供免費剪髮服務。

義工機構「義剪無邊界」於2015年由幾位志同道合的夥伴創立。本著為行動不便長者維持整潔儀容的初心，近十年來，他們的足跡遍佈全港各區的長者院舍及家居，為無數長者及行動不便人士，用剪刀修整髮絲，也撫平因不便而生的愁緒。

隨著服務需求日增，機構由最初每月服務數十人，發展至2024年每年服務超過3,000人次。除了定期到院舍提供服務，「義剪無邊界」亦提供個人上門剪髮。需要服務的長者只需由親友協助，在網上填寫簡單表格，說明健康狀況即可申請。為確保安全，服務期間須有至少一位親友或照顧者在場，並在事前簡單洗頭。

「義剪無邊界」官方網站：按此

長者義剪及修甲｜3. 銀助手

「銀助手」為行動不便的長者提供貼心的上門剪髮服務。

為了讓長者能舒適、安全地在家安老，「銀助手」這家註冊非牟利機構正致力串連社區資源，推動「無牆」安老生活，關懷長輩。除了為行動不便的長者提供貼心的上門剪髮服務，「銀助手」更設有獨特的免費上門護甲服務，由義工專業處理長者常見的手腳指甲問題，如灰甲、嵌甲及厚甲等，細心呵護常被忽略的細節。

為了傳承這份關愛，機構更積極推動跨代共融，邀請全港中學生參加義剪工作坊。年輕人在此學習專業理髮技巧後，便能學以致用，為長者服務。此舉不但開拓了學生的職涯視野，更為社區注入了溫暖的互動。有需要義剪服務的長者，可透過WhatsApp向機構查詢相關服務。

「銀助手」

官方網站：按此

WhatsApp查詢：按此

長者免費理髮｜4. 香港髮型協會

「香港髮型協會」透過於與非牟利機構（NGOs）及慈善團體合作，服務向區長者。

「香港髮型協會」是一個非宗教、非政治的專業團體，致力凝聚業界精英與社會上的熱心人士，將專業技能轉化為社區溫暖。該會成立了一支穩定而龐大的義剪隊伍，專為長者、體弱人士及其他社區上有需要的朋友提供免費剪髮服務，足跡遍佈全港。

協會的服務主要聚焦於與非牟利機構（NGOs）及慈善團體合作，深入各區的安老院舍，並關懷低收入家庭等社群。單在去年，他們已成功為高達5,831人次提供義剪服務。為了讓這份關愛延續，協會更積極開辦義剪課程，系統性地培訓及招募更多義工，不斷壯大服務力量，讓愛心與「髮」藝傳遍社會每個角落。

「香港髮型協會」官方網站：按此

長者義剪｜5. 創世家族慈善基金會

非牟利義工團隊「創世家族慈善基金會」定期到訪不同的安老院，為長者提供免費剪髮服務。

成立於2018年的非牟利義工團隊「創世家族慈善基金會」，致力凝聚各界有能之士，為長者、病童及低收入家庭等弱勢社群提供援助。在眾多服務中，其義剪隊伍專為長者提供免費剪髮，以表達對他們過往貢獻社會的感恩與尊重。

義工隊會定期到訪不同的私營安老院舉辦活動，在為長者們帶來舒適理髮體驗，讓他們在院舍生活中依然能保有基本的尊嚴及自信。為了讓服務得以傳承，基金會亦會不定期招募及培訓剪髮義工，一同將愛心散播開去。

「創世家族慈善基金會」官方網站：按此

圖片來源：機構官方網頁