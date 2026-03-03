中電基層家庭電費補助計劃開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼

對於許多基層家庭來說，電費是日常生活中一筆不小的開支。為了減輕市民的負擔，中華電力公司今年再度推出「中電基層家庭電費補助計劃」，新一輪申請將於即日起至6月30日期間接受申請，繼續支援弱勢社群，為有需要的長者、劏房戶等家庭提供電費補助，合資格的4類人最高可獲$1000津貼，預計能幫助大約73,000個家庭。本文中，《星島頭條》將為你整理申請方法、所需文件、並以簡單例子說明相關申請資格。

中電一向關心社區，深明基層市民在生活開支上可能面對的壓力。為此，特別從中電社區節能基金撥出5000萬港元，用以支援有需要的家庭。這筆款項會用於推行新一輪的「中電基層家庭電費補助計劃」，並將於今年3月2日起正式接受申請，希望能為弱勢社群帶來實質的幫助。

誰可以申請「中電基層家庭電費補助計劃」？

只要您是香港居民及持有香港居民身份滿一年，並居住在中電的供電範圍內，以及屬於以下任何一種類別，便符合申請資格：

1. 65歲或以上的獨居或雙老長者

並正在領取以下其中一項︰

綜合社會保障援助（綜援）

長者生活津貼

2. 低收入家庭

並正在領取以下其中一項︰

在職家庭津貼

綜援

學校書簿津貼全額資助

幼稚園及幼兒中心學費減免計劃全免學費

3. 殘疾人士

並同時持有或正在領取以下其中一項：

持有殘疾人士登記證

綜援的交通補助金

公共福利金計劃的傷殘津貼

4. 劏房住戶

並符合以下條件：

居住於分間單位（即劏房）

單位內沒有安裝獨立中電電錶

沒有持有住宅或非住宅的中電電力賬戶

申請實例話您知：我符合資格申請嗎？

為了讓您更清楚了解申請資格，《星島碘條》將以４個生活實例來說明，看看這些情況是否與您相似。

1. 陳婆婆：獨居長者

陳婆婆今年78歲，一個人住在觀塘的公共屋邨。作為香港居民，她每月都領取政府發放的 長者生活津貼 來幫補生活。

來幫補生活。 由於陳婆婆是居住在中電供電範圍內的65歲以上長者，並且正在領取長者生活津貼，因此她完全符合申請電費資助的資格，可以獲得資助來減輕電費開支。

2. 李先生一家：低收入家庭

李先生和李太太與兩個正在讀小學的孩子一同居住在屯門。李先生從事兼職工作，為了幫補家計，他們一家成功申請了 在職家庭津貼 。

。 因為他們是居住在中電供電範圍內的香港居民，並正在領取在職家庭津貼，所以李先生一家符合申請資格，可以得到電費資助。

3. 張叔：殘疾人士

張叔因身體原因行動不便，持有勞工及福利局發出的 殘疾人士登記證 。他居住在深水埗區，是中電的住宅客戶。

。他居住在深水埗區，是中電的住宅客戶。 根據規定，只要是持有殘疾人士登記證的香港居民，並居住在中電供電範圍內，便符合資格。因此，張叔可以申請這項電費資助。

4. 阿強：分間單位住戶

年輕的阿強為了方便工作，在旺角租了一個「劏房」單位。這個單位沒有獨立的電錶，電費是與其他住戶分攤的。阿強自己名下也沒有任何中電的電力戶口。

像阿強這樣，居住在分間單位、單位內沒有獨立電錶，而且自己不是中電戶口持有人的香港居民，同樣符合申請資格，可以獲得資助。

補助計劃的金額有多少？

一般家庭：成功申請的合資格家庭，每戶可獲得$600的電費補助，這筆款項會直接存入您的中電電費賬戶中。

劏房住戶： 考慮到劏房住戶的特殊情況，成功申請的合資格住戶，每戶可獲得$1,000補助，款項會直接存入您個人名下的銀行戶口。

根據中電資料「單位是否有安裝中電獨立電錶」是最重要依據 ：

電錶狀況 申請類別 資助金額 有中電獨立電錶 長者 / 低收入 / 殘疾類別 港幣 $600 無中電獨立電錶 合資格分間單位類別 港幣 $1,000

例子說明你能得到多少補助：

現延續上文簡單例子說明，合資格申請者將能獲得多少電費資助：

陳婆婆、李先生一家或張叔：

如果您是像陳婆婆、李先生一家或張叔那樣，家中有獨立中電電錶的合資格住戶，成功申請後，您將會獲得港幣$600的電費資助。這筆款項會自動存入您繳交電費的電力賬戶中，直接用作扣減電費，過程簡單方便，無需額外操作。

阿強：

居住在劏房單位的阿強，由於沒有自己的電力賬戶，因此中電為您準備了更貼心的安排。成功申請的合資格分間單位住戶，將會獲得港幣$1,000的現金資助。這筆款項會直接轉賬到您申請時所提供的個人銀行戶口，讓您可以更靈活地運用這筆款項。

如何申請基層家庭電費補助？

申請日期：

2026年3月2日起至6月30日

申請方法：

您需要透過參與此計劃的社會福利機構、立法會議員或區議員的辦事處提交申請，有關參與機構的名單將於3月2日公布，詳情可留意中電網頁，而津貼預計會在2026年12月或之前發放，由於名額有限，符合資格的市民要留意。

社會福利機構、立法會議員或區議員（詳細名單見此）

申請人需準備文件︰

長者/低收入家庭/殘疾人士︰

香港身份證、最近的電費單（紙本或電子版）、證明您符合資格的相關文（如正在領取綜援或長者生活津貼的證明文件）

分間單位住戶︰

香港身份證、居住地址證明、個人港元儲蓄銀行賬戶資料（如銀行存摺或月結單）

申請日期︰2026年3月2日至6月30日

詳情︰>>按此<<

查詢電話︰2678 2633

資料來源︰中電