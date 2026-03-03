Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中電基層家庭電費補助計劃開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼

生活百科
更新時間：12:48 2026-03-03 HKT
發佈時間：12:50 2026-03-03 HKT

對於許多基層家庭來說，電費是日常生活中一筆不小的開支。為了減輕市民的負擔，中華電力公司今年再度推出「中電基層家庭電費補助計劃」，新一輪申請將於即日起至6月30日期間接受申請，繼續支援弱勢社群，為有需要的長者、劏房戶等家庭提供電費補助，合資格的4類人最高可獲$1000津貼，預計能幫助大約73,000個家庭。本文中，《星島頭條》將為你整理申請方法、所需文件、並以簡單例子說明相關申請資格。

中電基層家庭電費補助計劃3.2接受申請！4類人合資格 最高津貼$1000

中電推出新一輪基層家庭電費補助計劃，3月2日起接受申請。
中電推出新一輪基層家庭電費補助計劃，3月2日起接受申請。

中電一向關心社區，深明基層市民在生活開支上可能面對的壓力。為此，特別從中電社區節能基金撥出5000萬港元，用以支援有需要的家庭。這筆款項會用於推行新一輪的「中電基層家庭電費補助計劃」，並將於今年3月2日起正式接受申請，希望能為弱勢社群帶來實質的幫助。

誰可以申請「中電基層家庭電費補助計劃」？

只要您是香港居民及持有香港居民身份滿一年，並居住在中電的供電範圍內，以及屬於以下任何一種類別，便符合申請資格：

1. 65歲或以上的獨居或雙老長者

並正在領取以下其中一項︰

  • 綜合社會保障援助（綜援）
  • 長者生活津貼

2. 低收入家庭

並正在領取以下其中一項︰

  • 在職家庭津貼
  • 綜援
  • 學校書簿津貼全額資助
  • 幼稚園及幼兒中心學費減免計劃全免學費

3. 殘疾人士

並同時持有或正在領取以下其中一項：

  • 持有殘疾人士登記證
  • 綜援的交通補助金
  • 公共福利金計劃的傷殘津貼

4. 劏房住戶

  • 並符合以下條件：
  • 居住於分間單位（即劏房）
  • 單位內沒有安裝獨立中電電錶
  • 沒有持有住宅或非住宅的中電電力賬戶

申請實例話您知：我符合資格申請嗎？

為了讓您更清楚了解申請資格，《星島碘條》將以４個生活實例來說明，看看這些情況是否與您相似。

1. 陳婆婆：獨居長者

  • 陳婆婆今年78歲，一個人住在觀塘的公共屋邨。作為香港居民，她每月都領取政府發放的長者生活津貼來幫補生活。
  • 由於陳婆婆是居住在中電供電範圍內的65歲以上長者，並且正在領取長者生活津貼，因此她完全符合申請電費資助的資格，可以獲得資助來減輕電費開支。

2. 李先生一家：低收入家庭

  • 李先生和李太太與兩個正在讀小學的孩子一同居住在屯門。李先生從事兼職工作，為了幫補家計，他們一家成功申請了在職家庭津貼
  • 因為他們是居住在中電供電範圍內的香港居民，並正在領取在職家庭津貼，所以李先生一家符合申請資格，可以得到電費資助。

3. 張叔：殘疾人士

  • 張叔因身體原因行動不便，持有勞工及福利局發出的殘疾人士登記證。他居住在深水埗區，是中電的住宅客戶。
  • 根據規定，只要是持有殘疾人士登記證的香港居民，並居住在中電供電範圍內，便符合資格。因此，張叔可以申請這項電費資助。

4. 阿強：分間單位住戶

  • 年輕的阿強為了方便工作，在旺角租了一個「劏房」單位。這個單位沒有獨立的電錶，電費是與其他住戶分攤的。阿強自己名下也沒有任何中電的電力戶口。
  • 像阿強這樣，居住在分間單位、單位內沒有獨立電錶，而且自己不是中電戶口持有人的香港居民，同樣符合申請資格，可以獲得資助。

 

補助計劃的金額有多少？

一般家庭：成功申請的合資格家庭，每戶可獲得$600的電費補助，這筆款項會直接存入您的中電電費賬戶中。

劏房住戶： 考慮到劏房住戶的特殊情況，成功申請的合資格住戶，每戶可獲得$1,000補助，款項會直接存入您個人名下的銀行戶口。

根據中電資料「單位是否有安裝中電獨立電錶」是最重要依據 ：

電錶狀況 申請類別 資助金額
有中電獨立電錶 長者 / 低收入 / 殘疾類別 港幣 $600
無中電獨立電錶 合資格分間單位類別 港幣 $1,000

 

例子說明你能得到多少補助：

現延續上文簡單例子說明，合資格申請者將能獲得多少電費資助：

陳婆婆、李先生一家或張叔：

如果您是像陳婆婆、李先生一家或張叔那樣，家中有獨立中電電錶的合資格住戶，成功申請後，您將會獲得港幣$600的電費資助。這筆款項會自動存入您繳交電費的電力賬戶中，直接用作扣減電費，過程簡單方便，無需額外操作。

阿強：

居住在劏房單位的阿強，由於沒有自己的電力賬戶，因此中電為您準備了更貼心的安排。成功申請的合資格分間單位住戶，將會獲得港幣$1,000的現金資助。這筆款項會直接轉賬到您申請時所提供的個人銀行戶口，讓您可以更靈活地運用這筆款項。

如何申請基層家庭電費補助？

申請日期：

2026年3月2日起至6月30日

申請方法：

您需要透過參與此計劃的社會福利機構、立法會議員或區議員的辦事處提交申請，有關參與機構的名單將於3月2日公布，詳情可留意中電網頁，而津貼預計會在2026年12月或之前發放，由於名額有限，符合資格的市民要留意。

社會福利機構、立法會議員或區議員（詳細名單見此）

申請人需準備文件︰

長者/低收入家庭/殘疾人士︰
香港身份證、最近的電費單（紙本或電子版）、證明您符合資格的相關文（如正在領取綜援或長者生活津貼的證明文件）

分間單位住戶︰
香港身份證、居住地址證明、個人港元儲蓄銀行賬戶資料（如銀行存摺或月結單）

  • 申請日期︰2026年3月2日至6月30日
  • 詳情︰>>按此<<
  • 查詢電話︰2678 2633

資料來源︰中電

延伸閱讀︰財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

