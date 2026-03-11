Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士長車短搭有優惠！？城巴車站首試行「分段收費回贈機」 1招即退車費差額

生活百科
更新時間：18:28 2026-03-11 HKT
發佈時間：18:28 2026-03-11 HKT

城巴為提升路線效益及吸引短途乘客，於2024年起推出分段收費計劃。為進一步優化服務，近日城巴再度更新安排，於港島南區三個巴士站增設「分段收費回贈機」，讓乘客除了在車上拍卡外，也可在下車後於巴士站領取車費回贈，提供雙軌並行的彈性選擇。

城巴3.15起首試行「分段收費回贈機」 乘客領回贈添彈性

城巴今日（11日）公布擴展「上落拍卡、優惠即達」短途分段收費計劃，旨在讓長途巴士路線能更靈活地服務短途乘客。在以往的做法中，乘客上車時先支付全程車費，下車時在同一部讀卡器上再次拍卡或掃描電子支付工具，系統便會自動退回多付的車資差額。

港島南區3站率先試行新增回贈機

根據城巴的最新安排，由3月15日（星期日）起，將率先於港島南區73號線往赤柱方向，位於「華富(北)」、「華富邨華生樓」及「華富邨華泰樓」的三個指定巴士站，啟用全新的「分段收費回贈機」。

乘客在這些車站下車後，只需使用上車時的同一個支付工具，如八達通或電子支付，在回贈機上「拍卡」或「掃碼」，即可領取對應的車費差額。以從數碼港道沿線登上73號線、並於上述華富邨車站下車的成人乘客為例，可即時領取$2.5元回贈。

 

資料來源：城巴

 

同場加映：城巴分段收費增18條路線！「上落拍卡」最多慳$20 將軍澳/觀塘/尖沙咀/通宵巴士都適用

