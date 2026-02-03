城巴分段收費增18條路線！「上落拍卡」最多慳$20 將軍澳/觀塘/尖沙咀/通宵巴士都適用

為提升巴士服務的靈活性及吸引力，巴士公司不時調整收費模式。城巴（Citybus）宣布由昨日（2月2日）起，擴大「上落拍卡 優惠即達」的分段收費計劃，新增18條涵蓋九龍及新界的路線。乘客只需在上下車時拍卡，即可享受優惠，將軍澳、觀塘、尖沙咀等九龍及新界路線部分車程最多可節省20元，計劃更首次涵蓋通宵路線。

城巴短途分段優惠擴展！增18條巴士路線 「上落拍卡」一程最多慳$20

18條將軍澳/觀塘/尖沙咀/通宵巴士適用

城巴於近日公布擴展短途分段收費計劃，為市民和旅客提供更實惠、更便捷的出行方案，讓長途巴士路線也能靈活服務短途乘客，提升路線效益。乘客只需於上車時如常使用八達通或電子支付工具支付車費，並在抵達目的地下車時，於同一部讀卡器再次「拍卡」或「掃碼」，系統便會自動計算差額並即時回贈。

計劃擴展後，適用路線增至18條，範圍遍及油尖旺、九龍東、將軍澳、新界東及大嶼山。值得一提的是，計劃亦適用於多條通宵巴士路線，為夜歸市民提供更經濟的選擇。以55號線為例，由觀塘至黃大仙的短途乘客，使用此優惠後將享有高達$9.4的車費回贈。而屯門開出的N962通宵線，乘客若只乘搭至黃金海岸，車費可由$36.9大幅減至$14.5，節省超過$20。

城巴「上落拍卡 優惠即達」短途分段優惠擴展適用路線

地區 分段收費範圍 優惠涵蓋地區/路段 路線 優惠車費 九龍東 觀塘碼頭 > 永光書院 觀塘、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙 55 $10 啟德 – Airside >

開源道 麗晶花園、啟業邨、九龍灣商貿區、觀塘 78C 將軍澳 將軍澳工業邨 >

健明邨 環保大道、將軍澳、尚德、調景嶺 796X 調景嶺站 > 寶康公園 調景嶺、尚德、將軍澳、坑口、寶林 798 油尖旺 麼地道 > 勞資審裁處 尖沙咀、佐敦 790 旺角維景酒店 >

勞資審裁處 旺角、油麻地 795 半島酒店 > 雅蘭中心 尖沙咀、佐敦、油麻地、旺角 N796

新界東 皇后山 > 磚窰 皇后山、沙頭角公路 – 龍躍頭及馬尾下段 78C 78X 79X 大圍站 > 禾輋 大圍、車公廟、沙田圍、瀝源 79 大嶼山 東涌站 >

富豪機場酒店 機場貨運區、國泰城、機場客運大樓 N23 N26 N29 新界西 愉景新城 >

新都會廣場 荃灣、大窩口、葵興、葵芳 N930 屯門 菁田 >

屯門公路巴士轉乘站 菁田、和田、欣田、紅橋、屯門市廣場、華都花園 N50 $14.6

置樂花園 >

屯門公路巴士轉乘站 置樂、三聖、黃金海岸、掃管笏 N952 $11.2 龍門居 >

屯門公路巴士轉乘站 屯門碼頭、三聖、黃金海岸 N962 $14.5

資料來源：城巴 Citybus