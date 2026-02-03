城巴分段收費增18條路線！「上落拍卡」最多慳$20 將軍澳/觀塘/尖沙咀/通宵巴士都適用
為提升巴士服務的靈活性及吸引力，巴士公司不時調整收費模式。城巴（Citybus）宣布由昨日（2月2日）起，擴大「上落拍卡 優惠即達」的分段收費計劃，新增18條涵蓋九龍及新界的路線。乘客只需在上下車時拍卡，即可享受優惠，將軍澳、觀塘、尖沙咀等九龍及新界路線部分車程最多可節省20元，計劃更首次涵蓋通宵路線。
城巴短途分段優惠擴展！增18條巴士路線 「上落拍卡」一程最多慳$20
18條將軍澳/觀塘/尖沙咀/通宵巴士適用
城巴於近日公布擴展短途分段收費計劃，為市民和旅客提供更實惠、更便捷的出行方案，讓長途巴士路線也能靈活服務短途乘客，提升路線效益。乘客只需於上車時如常使用八達通或電子支付工具支付車費，並在抵達目的地下車時，於同一部讀卡器再次「拍卡」或「掃碼」，系統便會自動計算差額並即時回贈。
計劃擴展後，適用路線增至18條，範圍遍及油尖旺、九龍東、將軍澳、新界東及大嶼山。值得一提的是，計劃亦適用於多條通宵巴士路線，為夜歸市民提供更經濟的選擇。以55號線為例，由觀塘至黃大仙的短途乘客，使用此優惠後將享有高達$9.4的車費回贈。而屯門開出的N962通宵線，乘客若只乘搭至黃金海岸，車費可由$36.9大幅減至$14.5，節省超過$20。
城巴「上落拍卡 優惠即達」短途分段優惠擴展適用路線
|地區
|分段收費範圍
|優惠涵蓋地區/路段
|路線
|優惠車費
|九龍東
|觀塘碼頭 > 永光書院
|觀塘、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙
|55
|$10
|啟德 – Airside >
開源道
|麗晶花園、啟業邨、九龍灣商貿區、觀塘
|78C
|將軍澳
|將軍澳工業邨 >
健明邨
|環保大道、將軍澳、尚德、調景嶺
|796X
|調景嶺站 > 寶康公園
|調景嶺、尚德、將軍澳、坑口、寶林
|798
|油尖旺
|麼地道 > 勞資審裁處
|尖沙咀、佐敦
|790
|旺角維景酒店 >
勞資審裁處
|旺角、油麻地
|795
|半島酒店 > 雅蘭中心
|尖沙咀、佐敦、油麻地、旺角
|N796
|新界東
|皇后山 > 磚窰
|皇后山、沙頭角公路 – 龍躍頭及馬尾下段
|78C
|78X
|79X
|大圍站 > 禾輋
|大圍、車公廟、沙田圍、瀝源
|79
|大嶼山
|東涌站 >
富豪機場酒店
|機場貨運區、國泰城、機場客運大樓
|N23
|N26
|N29
|新界西
|愉景新城 >
新都會廣場
|荃灣、大窩口、葵興、葵芳
|N930
|屯門
|菁田 >
屯門公路巴士轉乘站
|菁田、和田、欣田、紅橋、屯門市廣場、華都花園
|N50
|$14.6
|置樂花園 >
屯門公路巴士轉乘站
|置樂、三聖、黃金海岸、掃管笏
|N952
|$11.2
|龍門居 >
屯門公路巴士轉乘站
|屯門碼頭、三聖、黃金海岸
|N962
|$14.5
資料來源：城巴 Citybus
