城巴分段收費增18條路線！「上落拍卡」最多慳$20 將軍澳/觀塘/尖沙咀/通宵巴士都適用

生活百科
更新時間：16:57 2026-02-03 HKT
發佈時間：16:57 2026-02-03 HKT

為提升巴士服務的靈活性及吸引力，巴士公司不時調整收費模式。城巴（Citybus）宣布由昨日（2月2日）起，擴大「上落拍卡 優惠即達」的分段收費計劃，新增18條涵蓋九龍及新界的路線。乘客只需在上下車時拍卡，即可享受優惠，將軍澳、觀塘、尖沙咀等九龍及新界路線部分車程最多可節省20元，計劃更首次涵蓋通宵路線。

城巴短途分段優惠擴展！增18條巴士路線 「上落拍卡」一程最多慳$20

18條將軍澳/觀塘/尖沙咀/通宵巴士適用

城巴於近日公布擴展短途分段收費計劃，為市民和旅客提供更實惠、更便捷的出行方案，讓長途巴士路線也能靈活服務短途乘客，提升路線效益。乘客只需於上車時如常使用八達通或電子支付工具支付車費，並在抵達目的地下車時，於同一部讀卡器再次「拍卡」或「掃碼」，系統便會自動計算差額並即時回贈。

計劃擴展後，適用路線增至18條，範圍遍及油尖旺、九龍東、將軍澳、新界東及大嶼山。值得一提的是，計劃亦適用於多條通宵巴士路線，為夜歸市民提供更經濟的選擇。以55號線為例，由觀塘至黃大仙的短途乘客，使用此優惠後將享有高達$9.4的車費回贈。而屯門開出的N962通宵線，乘客若只乘搭至黃金海岸，車費可由$36.9大幅減至$14.5，節省超過$20。

城巴「上落拍卡 優惠即達」短途分段優惠擴展適用路線

地區  分段收費範圍 優惠涵蓋地區/路段 路線 優惠車費
九龍東 觀塘碼頭 > 永光書院 觀塘、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙 55 $10
啟德 – Airside >
開源道		 麗晶花園、啟業邨、九龍灣商貿區、觀塘 78C
將軍澳 將軍澳工業邨 >
健明邨		 環保大道、將軍澳、尚德、調景嶺 796X 
調景嶺站 > 寶康公園 調景嶺、尚德、將軍澳、坑口、寶林 798
油尖旺 麼地道 > 勞資審裁處 尖沙咀、佐敦 790 
旺角維景酒店 >
勞資審裁處		 旺角、油麻地 795
半島酒店 > 雅蘭中心 尖沙咀、佐敦、油麻地、旺角 N796 
 
新界東 皇后山 > 磚窰 皇后山、沙頭角公路 – 龍躍頭及馬尾下段 78C
78X
79X
大圍站 > 禾輋 大圍、車公廟、沙田圍、瀝源 79
大嶼山 東涌站 >
富豪機場酒店		 機場貨運區、國泰城、機場客運大樓 N23
N26
N29
新界西 愉景新城 >
新都會廣場		 荃灣、大窩口、葵興、葵芳 N930
屯門 菁田 >
屯門公路巴士轉乘站		 菁田、和田、欣田、紅橋、屯門市廣場、華都花園 N50 $14.6 
 
置樂花園 >
屯門公路巴士轉乘站		 置樂、三聖、黃金海岸、掃管笏 N952  $11.2 
龍門居 >
屯門公路巴士轉乘站		 屯門碼頭、三聖、黃金海岸  N962  $14.5

 

資料來源：城巴 Citybus

 

同場加映：將軍澳城巴A28X機場巴士2.14起增班次！每天提供服務 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋

