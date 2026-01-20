將軍澳城巴A28X機場巴士2.14起增班次！每天提供服務 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
更新時間：13:36 2026-01-20 HKT
發佈時間：13:36 2026-01-20 HKT
發佈時間：13:36 2026-01-20 HKT
隨住中九龍繞道（油麻地段）於去年底通車，多條全新巴士線投入服務。其中，A28線特別班次A28X亦於去年12月22日起開辦，方便將軍澳南、康城一帶居民可以更快抵達香港國際機場。A28X過往於平日提供服務，由2月14日起將調整為每天行駛並增加班次，並於2月14至22日延長服務時間，即睇班次詳情！
將軍澳城巴A28X機場巴士增班次！2.14起每日提供服務
中九龍繞道（油麻地段）開通後，貫通連接西九龍的油麻地至東九龍的啟德和九龍灣一帶，大大縮短行車時間，早前已有8條巴士路線行經此路段，當中包括由將軍澳前往機場的A28X，稱由日出康城出發，只需約45分鐘即可抵達機場，方便區內居民出行。
A28X原本的班次安排為逢星期一至五上午提供三班車服務，包括清晨5:50、上午6:35及7:20。不過，A28X將增加班次惠及區內乘客，新界東南立法會議員方國珊於網上專頁透露，A28X將於2月14日起改為每天行駛，並增加至每天四班車，最新班次調整為每天清晨5:50、上午6:20、6:50及7:20於將軍澳站開出。
農曆新年前後延長服務時間
鑑於農曆新年假期前後預計有大批市民外遊，A28X於2月14日（年廿七）至2月22日（年初六）期間延長服務時間，由將軍澳站開出的服務時間為清晨5:50至上午11:50，每30分鐘一班。屆時由上午7:50起的班次將不途經國泰城，將軍澳南及日出康城的乘客可更快捷前往機場。
車站位置及收費詳情：
|巴士站
|地點
|分段收費
|1
|將軍澳站
|$44.0 (全程)
|2
|入境事務處總部
|$44.0 (全程)
|3
|調景嶺站
|$44.0 (全程)
|4
|TKO Spot
|$44.0 (全程)
|5
|佛教志蓮小學
|$44.0 (全程)
|6
|寶盈花園
|$44.0 (全程)
|7
|播道書院
|$44.0 (全程)
|8
|蓬萊路
|$44.0 (全程)
|9
|邵氏影城
|$44.0 (全程)
|10
|日出康城
|$44.0 (全程)
|11
|峻瀅
|$44.0 (全程)
|12
|MEGA Plus 數據中心
|$44.0 (全程)
|13
|日出康城晉海
|$44.0 (全程)
|14
|青嶼幹線巴士轉乘站
|$17.8
|15
|國泰城
|$4.2
|16
|機場 (1號客運大樓)
|$4.2
|17
|港珠澳大橋旅檢大樓
|$4.2
|18
|機場 (地面運輸中心)
|$4.2
城巴A28X路線詳情
- 路線編號： A28X
- 開辦日期： 2025年12月22日
- 服務時間： 每天服務（2月14日起）
- 開出時間 (由將軍澳站)：清晨5:50、上午6:20、6:50及7:20
- *2月14日（年廿七）至2月22日（年初六）期間延長服務時間，由將軍澳站開出的服務時間為清晨5:50至上午11:50，每30分鐘一班，上午7:50起的班次將不途經國泰城
文:RY
資料及圖片來源:城巴、方國珊 Christine Fong Kwok Shan
延伸閱讀：中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S 屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
最Hit
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
2026-01-19 10:25 HKT