將軍澳城巴A28X機場巴士2.14起增班次！每天提供服務 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋

更新時間：13:36 2026-01-20 HKT
發佈時間：13:36 2026-01-20 HKT

隨住中九龍繞道（油麻地段）於去年底通車，多條全新巴士線投入服務。其中，A28線特別班次A28X亦於去年12月22日起開辦，方便將軍澳南、康城一帶居民可以更快抵達香港國際機場。A28X過往於平日提供服務，由2月14日起將調整為每天行駛並增加班次，並於2月14至22日延長服務時間，即睇班次詳情！

將軍澳城巴A28X機場巴士增班次！2.14起每日提供服務

中九龍繞道（油麻地段）開通後，貫通連接西九龍的油麻地至東九龍的啟德和九龍灣一帶，大大縮短行車時間，早前已有8條巴士路線行經此路段，當中包括由將軍澳前往機場的A28X，稱由日出康城出發，只需約45分鐘即可抵達機場，方便區內居民出行。

A28X原本的班次安排為逢星期一至五上午提供三班車服務，包括清晨5:50、上午6:35及7:20。不過，A28X將增加班次惠及區內乘客，新界東南立法會議員方國珊於網上專頁透露，A28X將於2月14日起改為每天行駛，並增加至每天四班車，最新班次調整為每天清晨5:50、上午6:20、6:50及7:20於將軍澳站開出。

農曆新年前後延長服務時間

鑑於農曆新年假期前後預計有大批市民外遊，A28X於2月14日（年廿七）至2月22日（年初六）期間延長服務時間，由將軍澳站開出的服務時間為清晨5:50至上午11:50，每30分鐘一班。屆時由上午7:50起的班次將不途經國泰城，將軍澳南及日出康城的乘客可更快捷前往機場。

車站位置及收費詳情：

巴士站 地點 分段收費
1 將軍澳站 $44.0 (全程)
2 入境事務處總部 $44.0 (全程)
3 調景嶺站 $44.0 (全程)
4 TKO Spot $44.0 (全程)
5 佛教志蓮小學 $44.0 (全程)
6 寶盈花園 $44.0 (全程)
7 播道書院 $44.0 (全程)
8 蓬萊路 $44.0 (全程)
9 邵氏影城 $44.0 (全程)
10 日出康城 $44.0 (全程)
11 峻瀅 $44.0 (全程)
12 MEGA Plus 數據中心 $44.0 (全程)
13 日出康城晉海 $44.0 (全程)
14 青嶼幹線巴士轉乘站 $17.8
15 國泰城 $4.2
16 機場 (1號客運大樓) $4.2
17 港珠澳大橋旅檢大樓 $4.2
18 機場 (地面運輸中心) $4.2

城巴A28X路線詳情

  • 路線編號： A28X
  • 開辦日期： 2025年12月22日
  • 服務時間： 每天服務（2月14日起）
  • 開出時間 (由將軍澳站)：清晨5:50、上午6:20、6:50及7:20
  • *2月14日（年廿七）至2月22日（年初六）期間延長服務時間，由將軍澳站開出的服務時間為清晨5:50至上午11:50，每30分鐘一班，上午7:50起的班次將不途經國泰城

文:RY

資料及圖片來源:城巴方國珊 Christine Fong Kwok Shan

