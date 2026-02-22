深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行

雖然農曆新年假期結束，但仍有不少港人或遊客會北上深圳消費，加上今年遊客會「反向遊玩」避開人潮，有見及此，深圳即日起推出期間限定的免費巴士專線，由福田口岸出發，經蓮塘及皇崗口岸，以及鹽田、小梅沙多個熱門購物玩樂點，為市民及旅客提供一個便捷舒適的出遊選擇

期間限定深圳全新免費巴士線！經福田/蓮塘/皇崗口岸

深圳巴士集團日前宣布，為方便市民及遊客來深圳過年，特別推出一條全新的「迎春多彩巴士」專線，連接福田口岸、蓮塘口岸、皇崗口岸、鹽田及小梅沙等。這路線不單方便市民前往海邊感受節日氣氛，沿途各站點均設有多姿多彩的新春活動，讓乘客在旅途中也能體驗濃厚的節慶氣氛。

迎春多彩巴士專線覆蓋鹽田區多個核心景點，由福田口岸公車總站出發，途經皇崗口岸聯檢樓、蓮塘口岸、中英街關前站及鹽田海鮮街等。而總站小梅沙海洋世界，遊客更可在此欣賞到嶄新的水下舞獅及功夫海獅表演。這條巴士專線全程免費，乘客只需到乘車點上車即可，約30分鐘至1小時一班車，即日起至3月3日期間運行。

迎春多彩巴士

營運日期︰即日起至3月3日

運行時間︰ 福田口岸公車總站 → 小梅沙海洋世界︰ 9am至6pm 小梅沙海洋世界 → 福田口岸公車總站： 11am-8pm

中途站︰ 福田口岸公車總站 → 小梅沙海洋世界︰ 福田口岸公車總站 → 聯合廣場 → 皇崗口岸聯檢樓 → 蓮塘口岸 → 中英街關前站 → 鹽田凱悅酒店（招呼站） → 鹽田中央公園 → 鹽田海鮮街 → 中興發展 → 大梅沙奧特萊斯 → 小梅沙海洋世界 小梅沙海洋世界 → 福田口岸公車總站： 小梅沙海洋世界 → 大梅沙奧特萊斯 → 中興發展 → 鹽田海鮮街 → 鹽田中央公園 → 鹽田凱悅酒店（招呼站） → 中英街關前站 → 廣嶺 → 皇崗口岸聯檢樓 → 聯合廣場 → 福田口岸公車總站

票價︰免費

資料來源︰深圳交通