iPhone用戶必看！iOS 26.4更新迎來8款全新Emoji 扭曲臉、殺人鯨搶先預覽

蘋果公司（Apple）作為科技界的領導者，其iOS系統的每一次更新都備受全球用戶矚目。近期，蘋果向開發者釋出了iOS 26.4的第四個測試版本，再次為使用者帶來驚喜。這次更新的一大亮點，是即將加入iPhone鍵盤的8款全新Emoji表情符號，從生動的「扭曲的臉」到可愛的「毛茸茸的生物」，每一款都極具創意，勢必將為您的日常溝通增添更多樂趣。

iOS 26.4更新8款新Emoji逐個看 扭曲臉、殺人鯨、山崩

隨著每年Unicode聯盟的標準化批准，新的Emoji得以在全球各大平台普及。在最新的iOS 26.4 beta4版本中，蘋果終於將去年夏季獲批的Emoji正式納入系統。這些新成員不僅設計獨特，更能精準表達過往難以形容的情境與心情。

新增的8款Emoji各具特色，例如「扭曲的臉」適合用來傳達一種混亂、暈眩或不知所措的複雜情緒；而「戰鬥雲」則為描繪內心掙扎或戲劇性場景提供了絕佳的視覺符號。此外，「毛茸茸的生物」以其可愛模糊的外形，可用於表達溫暖或柔軟的感覺；「芭蕾舞者」則展現了優雅與藝術之美。其他新符號還包括了充滿動感的「山崩」、海洋霸主「殺人鯨」、雄渾的「長號」以及充滿冒險氣息的「藏寶箱」，豐富使用者的表達選擇。

iOS 26.4新增Emoji：

芭蕾舞者 扭曲的臉 戰鬥雲 毛茸茸的生物 山崩 殺人鯨 長號 藏寶箱

Emoji統一標準化 跨平台溝通零障礙

儘管蘋果的智慧功能（AppleIntelligence）已允許用戶創建個人化的「Genmoji」，但官方Emoji的統一標準仍然無可取代。這些經由Unicode聯盟批准的符號，是構成全球數位語言的基礎。它們確保了無論您使用的是iPhone、Android手機還是Windows電腦，所發送和接收的表情符號都能保持一致，從而避免因設備不相容而導致的溝通誤解。

當iOS2 6.4正式版發布後，這8款新Emoji將成為跨平台溝通的標準一部分，讓溝通更為順暢。

iOS 27候選Emoji搶先看

對於總是期待新功能的蘋果粉絲來說，下一代iOS 27的Emoji候選名單也已悄然浮現。目前已知的潛在新成員包括「向左和向右的拇指手勢」，這或許將使用戶在表達贊同或反對時有更多方向選擇。此外，「流星」、「瞇眼笑臉」及「橡皮擦」等符號也在候選之列。不過，這些Emoji仍處於提案階段，尚未獲得最終批准，果粉們還需耐心等待官方的最終確認。