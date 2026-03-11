Samsung Galaxy S26 Ultra實測！外形/性能/影拍全面比拼S25 Ultra 無縫AI助理體驗必玩

Samsung Galaxy S26 Ultra今日開賣，除了整合Perplexity AI及配備新一代處理器，究竟跟上代S25 Ultra相比升級幅度有幾大？相信不少三星粉絲都好想知！以下就把兩代旗艦在外形、性能、影拍及AI方面來個大比拼，看看值不值得大家立即換機升級。

Samsung Galaxy S26 Ultra外形/性能/影拍/AI全面比拼S25 Ultra

Galaxy S26 Ultra： 7.9mm 歷來最薄

自S25 Ultra改用圓角設計，Galaxy S26 Ultra把機身4角弧度再擴大，無論外觀或握手感都多了一分圓滑，且在輕薄一環再下工夫，重量減至 214g ， 7.9m m厚度更是同系最薄Ultra，不過就算S25 Ultra用戶，也未必能即時分得出 4g 及 0.3m m的差別，不過應會發現S Pen彈弓頭為配合大圓角機身改成斜頭，所以插回筆槽時注意不要上下反轉擺。

自訂防偷窺應用場景

如有留意早前發布會報道，都知道Galaxy S26 Ultra螢幕繼續是6.9吋，解像度、2,600nits峰值亮度沒有改變，表面鋪有Gorilla Glass Armor 2強化玻璃，唯獨加入了防偷窺顯示（Privacy Display）技術，開啟後別人難以從兩側看到畫面內容。新螢幕跟S25 Ultra相比，畫質及色彩顯示未見太大差異，唯開啟防偷窺功能後，螢幕可視角度無可避色收窄。當然沒必要整天都打開防偷窺功能，建議進入設定，自訂某些需保護隱私的App為打開條件，如使用銀行App、WhatsApp、電郵時，螢幕才開啟防偷窺，搭𨋢時急需回覆WhatsApp，也不用擔心有人從後偷看。

效能提升31% 快充提速60W

雖說處理器屬常規升級，然而Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy所帶來效能提升顯著，以 12G B RAM及 256G B ROM版本進行《安兔兔v11》測試，Galaxy S26 Ultra成績為3,885,248，對比S25 Ultra的2,955,050跑分，整能性能高出31%，加上散熱效率提升21%的多通過Vapor Champer，長時間打機都可保持高幀率，機身也不會大幅升溫造成燙手。

另一回應訴求的升級，來自Galaxy S26 Ultra充電速度由45W提速至PD 3.0的60W，由於電池容量維持 5,000m Ah，配合高功率火牛，充電時間大為縮短，只需30分鐘即可充至75%電量，同樣時間S25 Ultra只能充到65%。

4K拍片支援水平鎖定+外錄

喜歡影拍的話，Galaxy S26 Ultra機背4鏡組合改動不算大，除了 200M P廣角主鏡光圈提升至F1.4，夜攝更明亮， 50M P超廣角、 10M P遠攝（3×）及 50M P遠攝（5×）跟上代幾乎一樣。話雖如此，日常近拍遠攝仍然擁有出色水準，尤其高倍變焦繼續可在演唱會派上用場。

反而，今代拍片功能變得更專業，如Super Steady超動態攝影功能加入了水平鎖定，邊走邊拍握不穩手機，畫面仍保持水平構圖，不會拍得東歪西倒，穩定效果拍得住Action Cam，而且支援最高4K/60p畫質，還可選擇全新APV（Advanced Professional Video）編碼及記錄至外置儲存裝置，有助專業影片製作之餘，亦為儲存空間提供彈性。

手機應用全方位跟AI接軌

AI大爆發，甚至無處不在，而Galaxy S26 Ultra帶給用戶不是單打獨鬥的人工智能，而是無縫整合至大部分手機應用，直接體驗最新AI代理，這歸功於新版One UI 8.5加入Perplexity AI，多了這位助埋，現在隨時都可以廣東話指令，叫AI計畫旅遊行程，打開YouTube播放介紹相關目的地的影片，當然，還可以撰寫工作簡報，又或生成圖片，甚至執行跨應用任務，令日常生活正式跟AI接軌。

現有Galaxy S25 Ultra用戶無需過於妒忌，若是SmarTone用戶，只要申請AI Connect服務，毋須VPN亦可隨時用到網頁版ChatGPT、Gemini、Claude，長按手機開關掣更可啟動Google Gemini Live，成為你的AI助手。

相片助手入提示語改相

至於Samsung自家Galaxy AI同步提升創造力，如編輯相片時，可用提示語簡單描述想要改動的細節，即可生成新圖片，如將背景由春天改秋天氣息，而升級版，更可透過語音入Prompt，又或導入其他圖片參考，玩法更多元化，不妨試試。

Galaxy S26 Ultra Vs. S25 Ultra規格比較

型號 Galaxy S26 Ultra Galaxy S25 Ultra 螢幕 6.9吋Dynamic AMOLED 2X 6.9吋Dynamic AMOLED 2X 解像度 3,120×1,440 3,120×1,440 更新率 1-120Hz 1-120Hz 亮度 2,600nits 2,600nits 防偷窺顯示 ○ × 機面玻璃 Gorilla Glass Armor 2 Gorilla Glass Armor 2 處理器 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM 12GB、16GB 12GB、16GB ROM 256GB/512GB/1TB 256GB/512GB/1TB 電池容量 5,000mAh 5,000mAh 充電功率 60W 45W 無線充電 15W 15W 鏡頭 200MP廣角 50MP超廣角 10MP遠攝（3×） 50MP遠攝（5×） 12MP前置 200MP廣角 50MP超廣角 10MP遠攝（3×） 50MP遠攝（5×） 12MP前置 體積 163.6×78.1× 7.9mm 162.8×77.6× 8.2mm 重量 214g 218g

售價：$10,198（12+ 256G B）、$11,798（12+ 512G B）、$14,198（16+1TB）

