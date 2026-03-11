Samsung Galaxy S26 Ultra實測！外形/性能/影拍全面比拼S25 Ultra 無縫AI助理體驗必玩
發佈時間：14:16 2026-03-11 HKT
Samsung Galaxy S26 Ultra今日開賣，除了整合Perplexity AI及配備新一代處理器，究竟跟上代S25 Ultra相比升級幅度有幾大？相信不少三星粉絲都好想知！以下就把兩代旗艦在外形、性能、影拍及AI方面來個大比拼，看看值不值得大家立即換機升級。
Samsung Galaxy S26 Ultra外形/性能/影拍/AI全面比拼S25 Ultra
Galaxy S26 Ultra：
7.9mm歷來最薄
自S25 Ultra改用圓角設計，Galaxy S26 Ultra把機身4角弧度再擴大，無論外觀或握手感都多了一分圓滑，且在輕薄一環再下工夫，重量減至
自訂防偷窺應用場景
如有留意早前發布會報道，都知道Galaxy S26 Ultra螢幕繼續是6.9吋，解像度、2,600nits峰值亮度沒有改變，表面鋪有Gorilla Glass Armor 2強化玻璃，唯獨加入了防偷窺顯示（Privacy Display）技術，開啟後別人難以從兩側看到畫面內容。新螢幕跟S25 Ultra相比，畫質及色彩顯示未見太大差異，唯開啟防偷窺功能後，螢幕可視角度無可避色收窄。當然沒必要整天都打開防偷窺功能，建議進入設定，自訂某些需保護隱私的App為打開條件，如使用銀行App、WhatsApp、電郵時，螢幕才開啟防偷窺，搭𨋢時急需回覆WhatsApp，也不用擔心有人從後偷看。
效能提升31% 快充提速60W
雖說處理器屬常規升級，然而Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy所帶來效能提升顯著，以
另一回應訴求的升級，來自Galaxy S26 Ultra充電速度由45W提速至PD 3.0的60W，由於電池容量維持
4K拍片支援水平鎖定+外錄
喜歡影拍的話，Galaxy S26 Ultra機背4鏡組合改動不算大，除了
反而，今代拍片功能變得更專業，如Super Steady超動態攝影功能加入了水平鎖定，邊走邊拍握不穩手機，畫面仍保持水平構圖，不會拍得東歪西倒，穩定效果拍得住Action Cam，而且支援最高4K/60p畫質，還可選擇全新APV（Advanced Professional Video）編碼及記錄至外置儲存裝置，有助專業影片製作之餘，亦為儲存空間提供彈性。
手機應用全方位跟AI接軌
AI大爆發，甚至無處不在，而Galaxy S26 Ultra帶給用戶不是單打獨鬥的人工智能，而是無縫整合至大部分手機應用，直接體驗最新AI代理，這歸功於新版One UI 8.5加入Perplexity AI，多了這位助埋，現在隨時都可以廣東話指令，叫AI計畫旅遊行程，打開YouTube播放介紹相關目的地的影片，當然，還可以撰寫工作簡報，又或生成圖片，甚至執行跨應用任務，令日常生活正式跟AI接軌。
現有Galaxy S25 Ultra用戶無需過於妒忌，若是SmarTone用戶，只要申請AI Connect服務，毋須VPN亦可隨時用到網頁版ChatGPT、Gemini、Claude，長按手機開關掣更可啟動Google Gemini Live，成為你的AI助手。
相片助手入提示語改相
至於Samsung自家Galaxy AI同步提升創造力，如編輯相片時，可用提示語簡單描述想要改動的細節，即可生成新圖片，如將背景由春天改秋天氣息，而升級版，更可透過語音入Prompt，又或導入其他圖片參考，玩法更多元化，不妨試試。
Galaxy S26 Ultra Vs. S25 Ultra規格比較
|
型號
|
Galaxy S26 Ultra
|
Galaxy S25 Ultra
|
螢幕
|
6.9吋Dynamic AMOLED 2X
|
6.9吋Dynamic AMOLED 2X
|
解像度
|
3,120×1,440
|
3,120×1,440
|
更新率
|
1-120Hz
|
1-120Hz
|
亮度
|
2,600nits
|
2,600nits
|
防偷窺顯示
|
○
|
×
|
機面玻璃
|
Gorilla Glass Armor 2
|
Gorilla Glass Armor 2
|
處理器
|
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
|
Snapdragon 8 Elite for Galaxy
|
RAM
|
12GB、16GB
|
12GB、16GB
|
ROM
|
256GB/512GB/1TB
|
256GB/512GB/1TB
|
電池容量
|
5,000mAh
|
5,000mAh
|
充電功率
|
60W
|
45W
|
無線充電
|
15W
|
15W
|
鏡頭
|
200MP廣角
50MP超廣角
10MP遠攝（3×）
50MP遠攝（5×）
12MP前置
|
200MP廣角
50MP超廣角
10MP遠攝（3×）
50MP遠攝（5×）
12MP前置
|
體積
|
163.6×78.1×
|
162.8×77.6×
|
重量
|
|
售價：$10,198（12+
查詢：按此
文、圖：B1807