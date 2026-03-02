Xiaomi 17 Ultra即日預售！1吋超高動態主鏡+2億APO長焦掛帥 聯乘版Leica Leitzphone同歩登場

小米日前於MWC 2026發布Xiaomi 17 Ultra國際版，香港方面反應迅速，今日已接受預訂，米粉最快可於本周五（3月6日）拿到手，一試1吋LOFIC廣角主鏡的高動態影拍如何捕捉夜景、煙火的光影交錯，以及2億像素APO遠攝透過連續光變焦帶來紮實的遠景與人像，若然是Leica迷，更可考慮兩大品牌深度合作的Leitzphone，用手機拍出最有「奶」味的人文作品。

Xiaomi 17 Ultra 1吋超高動態主鏡+2億APO長焦掛帥 聯乘版Leica Leitzphone同歩登場

Xiaomi 17 Ultra：1吋LOFIC主鏡釋放超動態威力

既是年度影拍旗艦，米粉最關心當然是全新Leica認證的三鏡組合有多強？先從標榜拍攝夜色更傳神的50MP廣角主鏡說起，不但用上1吋大底的LightFusion 1050L感光元件及f/1.67大光圈，除了加強聚光能力，配合LOFIC高動態技術，擁有高達110dB動態範圍，面對高光、逆光環境亦可避免過曝，而且保留暗位細節，如此一來，捕捉夜景當然得心應手。

預設煙火/剪影/舞台等模式

從官方試拍樣本所見，夜攝曝光準確，色彩還原度高，就算捕捉難度極高的煙花場景，Xiaomi 17 Ultra都可清晰拍得天空中的光影璀璨，花火與煙霧各自美態，並非混成一片白濛濛。由於高動態技術結合AI場景識別，新手亦能通過自動調整曝光，輕鬆拍出高動態相片，而且廠方在拍攝模式下預設了剪影、舞台、煙火及火焰選項，錄影模式則有LOFIC、剪影、舞台、煙火及火焰，拍友只要對號入座即可。

2億像素+光學變焦遠攝

近年內地品牌加大力度提升手機的遠攝表現，Xiaomi 17 Ultra正是當中佼佼者，雖說遠攝鏡頭由二變成一，卻用上2億像素的1/1.4吋HPE感光元件，且取得Leica APO光學認證，經過光學矯正及改善色散，另一突破是以相機鏡頭為原型內置3組獨立鏡片，透過相互位移帶來75mm-100mm焦段的連續光學變焦，且整段中、長焦均能直出2億像素，非數碼裁切，而數碼變焦更可達到120×。除了涵蓋人像拍攝的最佳焦段，廠方還加入了4K Live Phont、4K運鏡等新玩意，後者設有紅毯、主角、自由及超清實況模式，輕易拍出電感十足的運鏡效果。

專業攝影套裝重新設計

為帶來近似相機的操作體驗，Xiaomi 17 Ultra繼續設有專用攝影套裝，比較特別之處是今回電池手柄經重新設計，改良厚度及握位令握機更舒適自在，而且繼續經USB-C連接，快門零延時，安裝後亦會自動扣實。此外，小米另設一款超薄攝影套裝，可像手機殼一樣直接套上Xiaomi 17 Ultra，微微凸起的7.5mm手柄頗有卡片DC的手感。

主打星空綠色略帶顆粒感

說回手機部分，厚度只有8.29mm的Xiaomi 17 Ultra，是歷來同廠最薄Ultra型號，較上代足足薄了11.3%。6.9吋OLED螢幕（解像度2,608×1,200）則應用了Xiaomi HyperRGB面板技術，支援1-120Hz自適應更新率，峰值亮度達3,500nits，對應Dolby Vision及HDRI0+格式，官方表示新面板耗電較上代節省26%，另螢幕表面鋪上龍晶玻璃3.0提升耐刮抗摔能力。新作備有黑、白、星空綠3款機身顏色，當中主打星空綠賣相別樹一格之餘，同時帶礦石顆粒質感，絕對是換機朋友的首選配色。

6,000mAh大電量

效能方面，Xiaomi 17 Ultra一如其他Xiaomi 17系列機款，採用Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，內置最高16GB RAM及1TB儲存容量，多得加入立體雙通道IceLoop散熱系統，導熱性能提升50%，除了打機高負載時系統表現更穩定，即使大熱天時在戶外長時間影相拍片，亦能減少因過熱而「停工」的情況。至於電池加碼至6,000mAh之餘，亦支援90W有線及50W無線快充。

Leica Leitzphone：相機環快速調節參數

小米跟Leica的深度合作成果，不只在Xiaomi 17 Ultra身上，還有同步推出的特別版Leica Leitzphone，在前者的基礎上，首次在手機鏡頭模組上加入手動式相機環，直接轉動相機環，就可以調節焦距、對焦、曝光補償等參數，操作上多了一份儀式感之餘，配合獨有傳奇街拍模式，取景介面更像數碼相機，還可以利用M3或M9濾鏡，拍出模擬兩款經典相機的黑白菲林及CCD畫質風格。

除了機身印有Leica最為拍友熟悉的「可樂」紅標，Leica Leitzphone亦換上仿荔枝皮的飾皮機背，並在中框加入觸感特別的坑紋，隨機還附送專屬保護殼、鏡頭蓋、掛繩、抹布等配件，確實令拍友有入手的衝動。

優惠期內預訂送$5,603禮遇

凡於3月2日至5日預訂Xiaomi 17 Ultra，除了免費獲得Xiaomi Tag、專用攝影套裝及星巴克禮券，還有2年超長保養、6個月碎屏保障服務1次、保養期內1次以換代修、6個月Google One 100GB、3個月YouTube Premium及4個月Spotify Premium等禮遇，總值$5,603。

若於3月6日至22日首銷期間入手Xiaomi 17 Ultra，亦可免費獲得專用攝影套裝及星巴克禮券，以及2年超長保養、6個月碎屏保障服務1次、保養期內1次以換代修、6個月Google One 100GB、3個月YouTube Premium及4個月Spotify Premium，總值$5,514。



文、圖：B1807