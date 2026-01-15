REDMI Note 15 Pro+上手試！強悍抗摔防水裸機砸碎合桃 升級6.83吋大芒+ 6,500mAh矽碳電池 售價3千有找送$2,354禮遇
發佈時間：12:05 2026-01-15 HKT
踏入新一年，小米一如以往派出中階REDMI Note 15系列打頭陣，當中旗艦REDMI Note 15 Pro+「小金剛」機身抗摔防水能力更強悍，裸機下一拍砸碎合桃，6.83吋大芒絲毫無損，續航表現伴隨升級6,500mAh矽碳電池進一步提升，生成式AI應用亦更有創意，最吸引是優惠期入手送晶石手機殼等總值$2,354禮遇，而機價依舊3千元有找！
REDMI Note 15 Pro+強悍抗摔防水裸機砸碎合桃售價3千有找
REDMI Note 15 Pro+：6.83吋歷代最大芒
近年中階手機亦興起行大芒路線，REDMI Note 15 Pro+也不例外，裝有同系歷來最大的6.83吋1.5K CrystalRes AMOLED螢幕（解像度2,772×1,280），加上螢幕邊框由上代
鈦金級結構 玻璃纖維機背
自上代REDMI Note 14系列開始，小米以「小金剛」形容其硬淨防水，REDMI Note 15 Pro+深得這份本領，甚至用上自家「鈦金級」結構，結合高強度主機板、加固鋁合金中框及多層緩震，表面鋪有Gorilla Glass Vistus 2強化玻璃，機背更首次用上高強度玻璃纖維，整體結構通過最高
防水表現提升層次
說到防水，REDMI Note 15 Pro+同樣有備而來，不但符合IP68防水規格，內部更加入17組精密防水結構，難怪獲得TÜV SÜD智能手機防水耐用認證，可於
《安兔兔》跑分超過100萬
REDMI Note 15 Pro+效能屬常規升級，處理器由去年Gen 3版本換成Snapdragon 7s Gen 4，內置最高12GB RAM及512GB ROM，運行基於Android 15的HyperOS 2，《安兔兔v11》測試跑分超過100萬，性能相當不俗，就算長時間打機，也不用擔心燙手，事關新作內置了
6,500mAh矽碳電池 22.5W反向充電
此外，REDMI Note 15 Pro不但電量由上代
AI文字創作生成文案
一如上代，REDMI Note 15 Pro+同樣整合了多項HyperAI生成式AI功能，如執相必會用到的魔法消除、魔法換天、反光消除、畫質修復等等，還有外遊派上用場的對話翻譯，又或開會時把會議錄音轉錄成文字，至於AI文字創作進一步升級，除了生成摘要、自動校對及擴寫，今回只要簡單輸入主題提示，就可以生成相關文案內容，那怕不是旗艦機款，亦能一定程度提高工作效率。
2億主鏡4倍無損變焦
雖然機背看似有3個鏡頭，REDMI Note 15 Pro+實際上仍是2億像素廣角主鏡及
REDMI Note 15 Pro+限時禮遇
由即日至
售價：$2,899（12+
查詢：按此
同級推介：Nothing Phone (
3a) Lite
近期值得推介的中階手機，還有Nothing定位最入門的Phone (
Dimensity 7300 Pro性能不俗
此機裝有6.77吋FHD+ AMOLED螢幕，支援120Hz更新率，戶外亮度1,300nits，針對HDR顯示峰值亮度最高達3,000nits，並設2,160Hz PWM調光。處理器用上MTK Dimensity 7300 Pro，內置
50MP廣角主鏡
Phone (
售價：$1,999
查詢：按此
文、圖：B1807