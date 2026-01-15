REDMI Note 15 Pro+上手試！強悍抗摔防水裸機砸碎合桃 升級6.83吋大芒+ 6,500mAh矽碳電池 售價3千有找送$2,354禮遇

踏入新一年，小米一如以往派出中階REDMI Note 15系列打頭陣，當中旗艦REDMI Note 15 Pro+「小金剛」機身抗摔防水能力更強悍，裸機下一拍砸碎合桃，6.83吋大芒絲毫無損，續航表現伴隨升級6,500mAh矽碳電池進一步提升，生成式AI應用亦更有創意，最吸引是優惠期入手送晶石手機殼等總值$2,354禮遇，而機價依舊3千元有找！

REDMI Note 15 Pro+：6.83吋歷代最大芒

近年中階手機亦興起行大芒路線，REDMI Note 15 Pro+也不例外，裝有同系歷來最大的6.83吋1.5K CrystalRes AMOLED螢幕（解像度2,772×1,280），加上螢幕邊框由上代 2.37m m大幅收窄至 2.03m m，視覺上更為廣闊，除了支援120Hz更新率、3,840Hz PWM調光，峰值亮度亦達3,200nits，由於對應25%像素開放率，實際戶外顯示效果比起部分峰值亮度更高的機款更明亮，因後者只計1%像素開放率。值得留意，新作不但用上旗艦級立體聲喇叭，音量同時加大400%，聲效更為震撼。

鈦金級結構 玻璃纖維機背

自上代REDMI Note 14系列開始，小米以「小金剛」形容其硬淨防水，REDMI Note 15 Pro+深得這份本領，甚至用上自家「鈦金級」結構，結合高強度主機板、加固鋁合金中框及多層緩震，表面鋪有Gorilla Glass Vistus 2強化玻璃，機背更首次用上高強度玻璃纖維，整體結構通過最高 2.5米 高（上代 1.8米 ）跌落測試。記者會上，官方為示範螢幕有多硬淨，除了以機面打爆合桃殼，還不斷重覆鐘擺式拋物線撞擊機身，結果一一過關。

防水表現提升層次

說到防水，REDMI Note 15 Pro+同樣有備而來，不但符合IP68防水規格，內部更加入17組精密防水結構，難怪獲得TÜV SÜD智能手機防水耐用認證，可於 2米 深浸泡24小時，足以應付意外濺濕及嚴苛環境，加上支援Wet Touch 2.0濕手觸控功能，手指或螢幕沾濕，仍能操作如常。

《安兔兔》跑分超過100萬

REDMI Note 15 Pro+效能屬常規升級，處理器由去年Gen 3版本換成Snapdragon 7s Gen 4，內置最高12GB RAM及512GB ROM，運行基於Android 15的HyperOS 2，《安兔兔v11》測試跑分超過100萬，性能相當不俗，就算長時間打機，也不用擔心燙手，事關新作內置了 5,200m² 超大面積IceLoop液態散熱系統，導熱傳導效率提高3倍，令玩遊戲時系統更穩定。

6,500mAh矽碳電池 22.5W反向充電

此外，REDMI Note 15 Pro不但電量由上代 5,110m Ah大幅增加至 6,500m Ah，還是同系首次引入矽碳電池技術，矽碳含量為10%，能量密度更高，正常使用續航足夠撐足2天，並支援100W有線快充，40分鐘即可充至100%，必要時更可利用22.5W反向充電，經USB-C為其他裝置補充電力。

AI文字創作生成文案

一如上代，REDMI Note 15 Pro+同樣整合了多項HyperAI生成式AI功能，如執相必會用到的魔法消除、魔法換天、反光消除、畫質修復等等，還有外遊派上用場的對話翻譯，又或開會時把會議錄音轉錄成文字，至於AI文字創作進一步升級，除了生成摘要、自動校對及擴寫，今回只要簡單輸入主題提示，就可以生成相關文案內容，那怕不是旗艦機款，亦能一定程度提高工作效率。

2億主鏡4倍無損變焦

雖然機背看似有3個鏡頭，REDMI Note 15 Pro+實際上仍是2億像素廣角主鏡及 8M P超廣角雙鏡組合，可以16,320×12,240超高解像度捕捉眼前景物，拍攝後即使剪裁仍能保留細節，甚至藉此重新構圖。儘管不設遠攝，採用1/1.4吋感光元件的主鏡提供2倍及4倍無損變焦，必要時也可將遠景接近，另前置鏡頭升級至 32M P，配合超清人像演算法，Selfie成像更見討好。

REDMI Note 15 Pro+限時禮遇

由即日至 2月1日 ，凡入手REDMI Note 15 Pro+，即送HODA晶石抗摔手機殼（價值$298）、額外12個月保養（價值$699）、12個月碎屏保障服務1次（價值$899）、Spotify Premium服務3個月（價值$234）、YouTube Premium服務2個月（價值$176）及 100G B Google One雲端儲存服務6個月（價值幣$48），總值達$2,543。

售價：$2,899（12+ 256G B）、$3,199（12+ 512G B）

查詢：按此

同級推介：Nothing Phone ( 3a ) Lite

近期值得推介的中階手機，還有Nothing定位最入門的Phone ( 3a ) Lite，透明機背特色猶在，但視覺效果及功能來個新演譯，將一切變得精簡，機背底板沒有多餘修飾，燈帶直接取消，只留下一盞Glyph燈，用戶可在Glyph介面設定，將閃光作為來電、訊息通知提示，又或反轉機身開啟靜音模式。

Dimensity 7300 Pro性能不俗

此機裝有6.77吋FHD+ AMOLED螢幕，支援120Hz更新率，戶外亮度1,300nits，針對HDR顯示峰值亮度最高達3,000nits，並設2,160Hz PWM調光。處理器用上MTK Dimensity 7300 Pro，內置 8G B RAM及 256G B ROM，運行基於Android 15的Nothing OS 3.5系統，《安兔兔v11》測試跑分為916,419。續航方面，此機配備 5,000m Ah電池，支援33W快充，約20分鐘即可充至50%。

50MP廣角主鏡

Phone ( 3a ) Lite裝有3鏡頭，當中 50M P廣角主鏡用上1/1.57吋感光，輔以同廠TrueLens Engine 4.0影像處理，日拍夜攝成像具水準，並設有2倍無損變焦，配合 8M P超廣角及 2M P微距，以及 16M P前置自拍，足夠日常抓拍及記錄生活點滴所用。

售價：$1,999

查詢：按此

文、圖：B1807