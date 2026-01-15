Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

REDMI Note 15 Pro+上手試！強悍抗摔防水裸機砸碎合桃 升級6.83吋大芒+ 6,500mAh矽碳電池 售價3千有找送$2,354禮遇

時尚購物
更新時間：12:05 2026-01-15 HKT
發佈時間：12:05 2026-01-15 HKT

踏入新一年，小米一如以往派出中階REDMI Note 15系列打頭陣，當中旗艦REDMI Note 15 Pro+「小金剛」機身抗摔防水能力更強悍，裸機下一拍砸碎合桃，6.83吋大芒絲毫無損，續航表現伴隨升級6,500mAh矽碳電池進一步提升，生成式AI應用亦更有創意，最吸引是優惠期入手送晶石手機殼等總值$2,354禮遇，而機價依舊3千元有找！

REDMI Note 15 Pro+強悍抗摔防水裸機砸碎合桃售價3千有找

REDMI Note 15 Pro+：6.83吋歷代最大芒

近年中階手機亦興起行大芒路線，REDMI Note 15 Pro+也不例外，裝有同系歷來最大的6.83吋1.5K CrystalRes AMOLED螢幕（解像度2,772×1,280），加上螢幕邊框由上代2.37mm大幅收窄至2.03mm，視覺上更為廣闊，除了支援120Hz更新率、3,840Hz PWM調光，峰值亮度亦達3,200nits，由於對應25%像素開放率，實際戶外顯示效果比起部分峰值亮度更高的機款更明亮，因後者只計1%像素開放率。值得留意，新作不但用上旗艦級立體聲喇叭，音量同時加大400%，聲效更為震撼。

鈦金級結構 玻璃纖維機背

自上代REDMI Note 14系列開始，小米以「小金剛」形容其硬淨防水，REDMI Note 15 Pro+深得這份本領，甚至用上自家「鈦金級」結構，結合高強度主機板、加固鋁合金中框及多層緩震，表面鋪有Gorilla Glass Vistus 2強化玻璃，機背更首次用上高強度玻璃纖維，整體結構通過最高2.5米高（上代1.8米）跌落測試。記者會上，官方為示範螢幕有多硬淨，除了以機面打爆合桃殼，還不斷重覆鐘擺式拋物線撞擊機身，結果一一過關。

防水表現提升層次

說到防水，REDMI Note 15 Pro+同樣有備而來，不但符合IP68防水規格，內部更加入17組精密防水結構，難怪獲得TÜV SÜD智能手機防水耐用認證，可於2米深浸泡24小時，足以應付意外濺濕及嚴苛環境，加上支援Wet Touch 2.0濕手觸控功能，手指或螢幕沾濕，仍能操作如常。

《安兔兔》跑分超過100萬

REDMI Note 15 Pro+效能屬常規升級，處理器由去年Gen 3版本換成Snapdragon 7s Gen 4，內置最高12GB RAM及512GB ROM，運行基於Android 15的HyperOS 2，《安兔兔v11》測試跑分超過100萬，性能相當不俗，就算長時間打機，也不用擔心燙手，事關新作內置了5,200m²超大面積IceLoop液態散熱系統，導熱傳導效率提高3倍，令玩遊戲時系統更穩定。

6,500mAh矽碳電池 22.5W反向充電

此外，REDMI Note 15 Pro不但電量由上代5,110mAh大幅增加至6,500mAh，還是同系首次引入矽碳電池技術，矽碳含量為10%，能量密度更高，正常使用續航足夠撐足2天，並支援100W有線快充，40分鐘即可充至100%，必要時更可利用22.5W反向充電，經USB-C為其他裝置補充電力。

AI文字創作生成文案

一如上代，REDMI Note 15 Pro+同樣整合了多項HyperAI生成式AI功能，如執相必會用到的魔法消除、魔法換天、反光消除、畫質修復等等，還有外遊派上用場的對話翻譯，又或開會時把會議錄音轉錄成文字，至於AI文字創作進一步升級，除了生成摘要、自動校對及擴寫，今回只要簡單輸入主題提示，就可以生成相關文案內容，那怕不是旗艦機款，亦能一定程度提高工作效率。

2億主鏡4倍無損變焦

雖然機背看似有3個鏡頭，REDMI Note 15 Pro+實際上仍是2億像素廣角主鏡及8MP超廣角雙鏡組合，可以16,320×12,240超高解像度捕捉眼前景物，拍攝後即使剪裁仍能保留細節，甚至藉此重新構圖。儘管不設遠攝，採用1/1.4吋感光元件的主鏡提供2倍及4倍無損變焦，必要時也可將遠景接近，另前置鏡頭升級至32MP，配合超清人像演算法，Selfie成像更見討好。

REDMI Note 15 Pro+限時禮遇

由即日至2月1日，凡入手REDMI Note 15 Pro+，即送HODA晶石抗摔手機殼（價值$298）、額外12個月保養（價值$699）、12個月碎屏保障服務1次（價值$899）、Spotify Premium服務3個月（價值$234）、YouTube Premium服務2個月（價值$176）及100GB Google One雲端儲存服務6個月（價值幣$48），總值達$2,543。

售價：$2,899（12+256GB）、$3,199（12+512GB）

查詢：按此

 

同級推介：Nothing Phone (3a) Lite

近期值得推介的中階手機，還有Nothing定位最入門的Phone (3a) Lite，透明機背特色猶在，但視覺效果及功能來個新演譯，將一切變得精簡，機背底板沒有多餘修飾，燈帶直接取消，只留下一盞Glyph燈，用戶可在Glyph介面設定，將閃光作為來電、訊息通知提示，又或反轉機身開啟靜音模式。

Dimensity 7300 Pro性能不俗

此機裝有6.77吋FHD+ AMOLED螢幕，支援120Hz更新率，戶外亮度1,300nits，針對HDR顯示峰值亮度最高達3,000nits，並設2,160Hz PWM調光。處理器用上MTK Dimensity 7300 Pro，內置8GB RAM及256GB ROM，運行基於Android 15的Nothing OS 3.5系統，《安兔兔v11》測試跑分為916,419。續航方面，此機配備5,000mAh電池，支援33W快充，約20分鐘即可充至50%。

50MP廣角主鏡

Phone (3a) Lite裝有3鏡頭，當中50MP廣角主鏡用上1/1.57吋感光，輔以同廠TrueLens Engine 4.0影像處理，日拍夜攝成像具水準，並設有2倍無損變焦，配合8MP超廣角及2MP微距，以及16MP前置自拍，足夠日常抓拍及記錄生活點滴所用。

售價：$1,999

查詢：按此

 

文、圖：B1807

 

延伸閱讀：POCO F8 Ultra高性能娛樂旗艦S8 Elite Gen 5+Bose 2.1聲道

最Hit
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
17小時前
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
15小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
20小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
2026-01-14 12:20 HKT
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」
02:27
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」
即時國際
5小時前
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
奇聞趣事
5小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
19小時前
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
3小時前