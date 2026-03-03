iPhone 17e下周三開賣 ！售價不變容量倍增 升級MagSafe充電Dolby Vision拍片 M4版iPad Air同步現身  

為Tim Cook口中「Big Week」新機巡禮揭開序幕的是iPhone 17e，雖然螢幕未見動態島，但效能以外，Apple還是因應果粉訴求加入MagSafe功能，支援更快速無線充電，而儲存容量直接由256GB起跳，實行以加量不加價作招徠，而同樣將於3月11日開賣的新作，還有升級M4晶片的iPad Air，有興趣的可於明晚到官網預訂。

iPhone 17e下周三開賣容量倍增升級MagSafe充電 M4版iPad Air同步現身

iPhone 17e：256GB起跳加價不加價

被Apple形容為超值的iPhone 17e，在定價不變前提下，儲存容量由上代128GB加倍至256GB起跳，最大維持512GB，變相跟相同容量的iPhone 17相差$1,800，明顯針對現有iPhone 11、12、13用家，以相對划算價錢升級Apple Intelligence體驗。

追加淺粉紅新色

iPhone17e續續採用6.1吋Super Retina XDR OLED幕幕，沒有120Hz更新率、常亮顯示及動態島，但表面鋪有第二代Ceramic Shield 2強化玻璃，官方指抗刮能力較上一代提升3倍，同時加入抗反射塗層，在戶外強光下較易看清內容。 機身以航太級鋁金屬打造，通過IP68防塵防水規格，並首次在黑、白色以外，新增淺粉紅霧面機身顏色，為女士們提供多一個選擇。

升級A19晶片

核心方面，iPhone 17e用上跟iPhone 17同級的A19晶片，雖然GPU核心由5個變成4個，但配合升級版16核神經網絡引擎，可為Clean Up等影像 AI功能及Apple Intelligence帶來更高運算效率，並支援硬件光線追蹤，令 AAA手遊的光影效果更逼真。

MagSafe 15W無線充電

繼iPhone 16e率先用上C1數據機系統，iPhone 17e再升級至新一代C1X，速度比前者快最多兩倍， 配合iOS 26做到更省電，延長整體續航。說到充電，今代支援USB‑C快充，配合20W或以上火牛約30分鐘即可充至50%電量，另因機背加入MagSafe磁吸功能及支援Qi2無線充電，無線充電提升至15W，較上一代只支援7.5W Qi有明顯進步。

4K拍片支援Dolby Vision

最後重點是拍片，iPhone 17e仍是「單眼仔」， 除了預設24MP輸出及提供2×焦段無損變焦，48MP Fusion主鏡升級了「人像」模式，現可在拍攝後改變對焦位置及背景散景強度，至於4K拍片更可以Dolby Vision HDR格式錄製，並加入Spatial Audio收音，配合AirPods即可體驗臨場感十足的空間音訊。

iPhone 17e與iPhone 17規格比較

型號 iPhone 17e iPhone 17 螢幕 6.1吋 6.3吋 更新率 60Hz 120Hz 晶片 A19 A19 RAM 8GB 8GB 儲存容量 256GB起 256GB起 插口 USB-C 2.0 USB-C 2.0 售價 $5,099起 $6,899起

新iPad Air：M4性能逼近Pro級

新iPad Air升級至M4晶片，還用上新一代C1X及N1無線晶片。

伴隨iPhone 17e一同打頭陣的還有iPad Air，繼續提供11吋及13吋兩種尺寸，但換上M4晶片，並加大至12GB統一記憶體，較上一代M3 iPad Air快約30%，拉近與iPad Pro之間距離，無論多工處理或大型AI模型運行都更從容。

連線方面，新iPad Air首度引入自家設計的N1無線晶片，支援WiFi 7、Bluetooth 6及Thread，令5GHz WiFi下的速度及穩定性進一步提升，亦為日後更多智能家居應用打好基礎。 至於5G版本則加入與iPhone 17e一樣的C1X數據晶片，方便經常外出工作的果粉。

