Tim Cook預告Apple新機下周來襲！平價MacBook、iPhone 17e、新iPad呼聲最高 

更新時間：07:00 2026-02-27 HKT
Apple行政總裁Tim Cook剛在社交平台出Post，證實下周一起將有連串新機公佈，並會在3月4日舉行「Apple Experience」體驗活動，據爆料人Mark Gurman預測，新機名單包括首款採用A系晶片的入門版MacBook、追加MagSafe的iPhone 17e，還有新一代iPad及MacBook Pro，幾乎照顧到所有層面的果粉，以下綜合現時消息，為大家預先整理最有機會亮相的焦點新品。 

入門版MacBook：首款A系晶片MacBook  

傳聞新機中最受關注的，莫過於被視為「平價入門 」的新系列MacBook，有傳採用接近12.9吋螢幕，配備A18 Pro級別晶片，而非傳統M系列，主打雲端及App Store生態，而非針對重度剪片或3D工作，故此售價有機會大幅壓低，並由599美元起跳，對準Chromebook及入門手提電腦市場。 消息指Apple會提供多款機身顏色，配合輕薄設計，明顯把目標鎖定在學生、教育機構及首次接觸macOS的用家。 

  • 採用A18 Pro級晶片，低功耗、靜音、長續航表現
  • 預計約12.9吋螢幕，機身輕薄，多款機身顏色選擇
  • 定位介乎iPad與MacBook Air之間，主攻學生及入門用家
  • 可能採用60Hz LCD面板、擴充介面較少
  • 預期售價低於現有MacBook Air

iPhone 17e：追加MagSafe無線充電 

入門iPhone很大機會亦有繼任人，流傳多時的iPhone 17e有消息指將帶來MagSafe、新處理器及更佳5G連線，並有望支援WiFi 7，令入門機也具備享新一代網絡規格。 

iPhone 17e外形相信跟iPhone 16e分別不大，但6.1吋螢幕望升級至動態島設計，不過更新率依舊只有60Hz，除了按產品周期升級至A19晶片，盛傳新作會加入MagSafe功能，通過無線充電及磁吸擴大應用生態，同時亦會如iPhone 16e試用新Modem，並由C1升級為C1X。

  • 預計延續USB‑C、直角邊框設計，加入MagSafe無線配件生態
  • 採用A19系列晶片C1X Modem， 支援WiFi 7，效能與網絡同步升級
  • 螢幕可能統一採用動態島設計

新一代 MacBook Pro/Air：M5 Pro/Max火力全開  

對內容創作者來說，今次傳聞的MacBook Pro及MacBook Air是另一重頭戲，當中14吋及16吋MacBook Pro將升級至M5 Pro、M5 Max晶片，而MacBook Air則換上M5，帶來更高CPU、GPU效能以及更佳續航表現。 

  • 全線升級至M5系列晶片，Pro、Max版本主攻專業創作
  • CPU、GPU及記憶體頻寬強化，針對4K/8K剪及3D工作
  • 有望進一步優化AI加速單元，配合各類生成式AI工具

新iPad Air及入門iPad：全線接軌Apple Intelligence

爆料者亦提到Apple下周有可能同步更新iPad Air及入門iPad，前者有望躍升至M4晶片，後者則升級至A18或同級處理器， 意味即使果粉只升級入門iPad，也能體驗功能越來越強大的Apple Intelligence。 

  • iPad Air料升級至 M4 晶片，效能更接近桌面級
  • 續推11吋及13吋型號，支援Apple Pencil Pro及新鍵盤配件
  • 入門iPad改用A18晶片，正式跟Apple Intelligence接軌


 

文：B1807

圖：Apple Hub、Apple Insider、Macrumors


延伸閱讀：Apple AirTag 2升級第2代UWB晶片對應Apple Watch 尋找距離更遠音量更大

