入門級MacBook Neo登場！首配A18 Pro售價平過iPhone 17e 四色機身輕巧媲美Air 全系MacBook同步升級

盛傳多時的入門MacBook成為本周Apple新機發布的壓軸，首度採用A18 Pro晶片的新作名為MacBook Neo，賣點是售價最親民，入場費$4,799起，比iPhone 17e還要便宜，絕對吸引學生一族及有興趣加入MacBook行列的Chromebook用家。Apple同時為MacBook Pro及MacBook Air更新，全線換上效能更強M5系列晶片。

入門MacBook Neo首配A18 Pro售價平過iPhone 17e

MacBook Neo：13吋機身媲美MacBook Air輕巧

機身採用鋁金屬物料的全新MacBook Neo，配備13吋Liquid Retina螢幕，解像度2,408×1,506，亮度500nits，畫質跟13.6吋MacBook Air不相上下，表面亦加入防抗反射塗層，更重要是重量同樣做到1.23kg，輕巧程度跟MacBook Ai平分秋色。

4色機身選擇

儘管有別傳聞多達7色選擇，MacBook Neo亦提供銀、靛藍、胭脂及橘黃共4種顏色，而且由機面延伸至用上較淺色調的妙控鍵盤，賣相多一分個性活力，沒有MacBook Pro及MacBook Air那樣古板。

首用應用A18 Pro晶片

定位入門且定價歷來最便宜，全因MacBook Neo為控制成本，首度使用自家A系晶片，而非以近年MacBook家族指定的M系晶片，所用的A18 Pro亦即iPhone 16 Pro同一顆，具備6核CPU及5核GPU，配合16核神經引擎，官方表示效能足以勝任每天要做的事情，如上網、文書處理、串流娛樂、執相，以至使用Apple Intelligence，若要剪4K片或3D設計，還是直接入手MacBook Pro直截了當！

雙USB-C 支援4K輸出

其他規格方面，MacBook Neo亦跟MacBook Air略有分別，如機身沒有MagSafe磁吸充電，兩個USB-C分別為USB 3及USB 2，不支援Thunberbolt，但可外接一個顯示器輸出4K/60Hz畫面。至於電池續航時間最長達16小時，支援WiFi 6E及藍牙6，機身內置立體聲喇叭及1080p FaceTime鏡頭。

MacBook Neo與MacBook Air規格比較

型號 MacBook Neo MacBook Air 螢幕 12.9吋 13.6吋、15.3吋 晶片 A18 Pro M5 RAM 8GB 16GB起 儲存容量 256GB起 512GB起 插口 USB-C×2 3.5mm Thunderbolt 4 (USB-C)×2 MagSafe 3.5mm 電池續航 16小時 24小時 重量 1.23kg 1.23kg(13吋) 售價 $4,799起 $8,999起

M5 Pro/Max MacBook Pro：CPU、GPU核心大爆發

除了入門MacBook，Apple亦MacBook家族大升級，當中新一代MacBook Pro依然提供14吋及16吋兩種尺寸，外觀延續上代機身設計，真正變化在機身之內——全新M5 Pro及M5 Max晶片，且全線儲存容量加大至1TB起跳。

M5 Pro及M5 Max採用Apple全新設計的Fusion Architecture，內置新18核心CPU，當中6個為「超級核心」，另外12個效能核心，至於GPU，M5 Pro多達20核心，每個GPU核心均備有神經網絡加速器，令GPU不再只負責圖像與3D，搖身一變成為AI工作的主力運算單元。M5 Max更是M5 Pro的兩倍，即多達40核心GPU，且支援最高128GB統一記憶體，頻寬最高達614GB/s，圖像效能表現相較M4 Max提升20%，近乎工作站水平，就算一邊抄入龐大8K片、一邊以3D軟件即時預覽光線追蹤，同時開着在機内運行的LLM，系統仍能保持流暢。

M5 Pro及M5 Max同樣擁有16核心神經網絡引擎，速度更快，記憶體頻寬更高，令內置AI功能及Apple Intelligence得以加速運行。最後說到續航，M5 Pro/M5 Max MacBook Pro官方指最長可使用24小時，更關鍵是無論接上電源與否，效能都維持在同一高水平。

14吋MacBook Pro售價：$17,999起（M5 Pro）、$27,999起（M5 Max）

16吋MacBook Pro售價：$21,999起（M5 Pro）、$30,999起（M5 Max）

推出日期：3月11日

M5 MacBook Air：512GB容量起跳

至於由M4晶片升級至M5的MacBook Air，搭載10核心CPU及最多10核心GPU，每一個GPU核心都整合Neural Accelerator（神經網絡加速器），專門提升AI任務表現。另一改動是標準儲存容量加碼至512GB起跳，儲存大型媒體、檔案亦不用擔心不敷應用，不過入場費比上代貴一千元。

MacBook Air備有13吋及15吋選擇，機身依然輕巧、靜音及耐用，配備亮度500nits的Liquid Retina螢幕、支援Center Stage的12MP前置鏡頭、空間音訊喇叭，以及兩個Thunderbolt 4連接埠，可同時驅動兩部外置顯示器，新機提供天藍色、午夜暗色、星光色和銀色四種配色。

售價：$8,999起（13吋）、$9,999起（15吋）

推出日期： 3月11日

