長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim

現在市面上有各式各樣的手機月費計劃，收費和服務內容都不同，讓不少消費者感到難以選擇。近年，各大電訊公司特別為銀髮族設計了不同的月費計劃優惠，惟老友記在選擇時可能對計劃的詳細內容一知半解。《星島頭條》為大家整理了市面上7個專為長者而設的手機月費計劃，當中包括SUN Mobile 、csl、中國移動、中國聯通 等網絡承辦商，另附上消費者委員會的實用貼士，幫助各位老友記作出最適合自己的選擇。

長者手機月費優惠7大推介！平價電話Plan價錢、數據用量、申請資格一文睇清

香港多家通訊服務公司都推出了專為長者設計的樂齡手機計劃優惠，希望提供價錢實惠又方便的服務。這些計劃普遍提供足夠的本地數據，即使高速數據用完，也能用較慢的網速繼續上網，同時包含大量甚至無限的本地通話分鐘。許多計劃亦考慮到長者跨境通訊的需要，加入了中國內地和澳門的漫遊數據選項。

1. SUN Mobile 長者樂悠數據服務計劃 4.5G無限上網＋本地通話

SUN Mobile的樂悠數據服務計劃專為60歲或以上人士設計，每月實際收費$58，即享5GB 4.5G高速數據，用完後仍可128kbps無限上網，同時提供無限本地通話分鐘，確保與摯愛親友暢聊不限時。此外，長者月費計劃更永久豁免$18的月費，包括港鐵、隧道、流動電訊牌照及行政費。

SUN Mobile「4.5G樂悠數據服務計劃5GB」

2. csl Smart爸媽服務4.5G月費計劃$58 永久豁免$18行政費

csl為年滿65歲的客戶提供兩款專享月費計劃，申請時需出示有效身份證明便可享有優惠。其中4.5G的計劃的月費為$58，並須簽訂24個月的承諾期。計劃包含每月5GB的本地流動數據，當數據用量達到上限後，本地流動數據服務的速度將降至最高1Mbps。此計劃永久豁免$18的行政費。在合約期內，客戶可以每月$10的優惠價，額外享有1GB的中國內地及澳門數據漫遊組合，方便長者跨境通訊。

csl「 Smart爸媽服務月費計劃4.5G」

3. csl Smart爸媽服務5G月費計劃$58 永久豁免$18行政費

csl另一個「Smart 爸媽服務月費計劃」同樣適用於年滿65歲的客戶。月費$98可享有每月20GB的本地5G流動數據，並永久豁免$18的行政費。更特別的是，合約期內免費包含每月1GB中國內地及澳門漫遊數據，以及每月15分鐘漫遊通話。此外，5G $98月費計劃還提供手機屏幕保護貼更換服務，但僅適用於指定手機型號，且需事先預約。

csl「 Smart爸媽服務月費計劃5G」

4. 中國移動 長者電話月費計劃 每月10GB 5G數據

中國移動香港的「長者5G服務計劃」專為年滿60歲或以上的長者而設。每月$88的費用即可享10GB的香港本地數據，及無限任用的通話服務。現時，於網上申請更可額外豁免$432的行政費。

中國移動「4.5G樂悠數據服務計劃5GB」

5. SmarTone 月用輕量王 毋須簽約 插sim卡即用

SmarTone「月用輕量王」採用預付儲值卡制度，毋須簽約申請，特別適合退休人士或長者使用。組合費用為$65，有效期30日，提供首5GB數據傳輸速度最高42Mbps，當數據用量達到5GB後，將根據公平使用政策（FUP）調整，數據速度不高於2Mbps。通話方面，提供首2,000分鐘的免費本地通話，其後按每分鐘HK$0.15計費。此卡毋需申請，插卡即可使用，費用會即時從儲值額中扣除。

SmarTone「 月用輕量王」

6. 中國聯通 樂悠本地數據無憂計劃 $38一卡兩號

中國聯通（香港）「4G 樂悠本地數據無憂計劃」優惠適用於年滿60歲人士，需出示身份證明。月費為$38，並須簽訂24個月的固定合約期。服務內容包括每月8GB本地數據，以及無限香港通話分鐘。透過網上申請，客戶可豁免行政費（需使用Visa/MasterCard設定自動轉賬），並額外獲贈一卡兩號服務。此外，在固定合約期內，每月$10的內地號碼月費亦可獲得豁免。

中國聯通「4G 樂悠本地數據無憂計劃」

7. So Sim 優悠360組合$33/月 送6GB大中華數據

SoSIM長者優惠針對60歲或以上樂齡客戶，需以香港身份證進行實名登記認證。組合售價$396，有效期360日，平均每月約$33，並提供每30日30GB FUP本地數據及3,000分鐘本地通話。此外，計劃免費送贈360日6GB中國內地、澳門、台灣外遊數據，更免綁約、免行政費，並確保儲值卡有效期永續。

中國聯通「優悠360組合」

長者申請手機月費計劃要注意！消委會4大選擇貼士

面對市面上多款的手機月費計劃，長者往往感到眼花撩亂。消委會曾於2023年的《選擇月刊》中整理出四大貼士，助老友記作出最精明的選擇，避免墮入消費陷阱。

1. 按實際用量比較 計算真正月費

選擇服務的第一步，是清晰了解自己的使用習慣，而非單純被廣告吸引。比較不同計劃時，除了基本月費，亦必須計算行政費、回贈等項目，從而得出每月「實際支出」。同時，應仔細比較各計劃的數據用量、網速限制、通話時間及漫遊選項等。消委會亦提醒，消費者不應只考慮標榜「長者優惠」的計劃，因為部分標準5G計劃在價格相近的情況下，可能提供更佳的服務內容。

2. 細閱合約條文 口頭承諾需留紀錄

簽署合約前，花時間細心閱讀所有條款至關重要。假如是經電話銷售人員推薦而簽約，應要求電訊商提供合約的書面副本，並將所有口頭承諾以錄音或文字方式記錄下來，以作日後憑證。簽約後，若發現服務與預期有出入，應立即聯絡電訊商，查詢合約是否尚在「冷靜期」內，並了解取消或修改合約的程序，以保障個人權益。

3. 留意合約期滿後的續約與轉台安排

合約屆滿後的安排同樣不容忽視。消費者應主動向電訊商了解續約流程，以及原有的月費優惠能否獲得保留。部分電訊商會在合約期結束前主動聯絡客戶，但也有公司設有自動續約條款，建議消費者提前查詢清楚。若決定攜號轉台至其他供應商，過程相當簡單，一般只需直接向新公司申請即可。

4. 主動關閉漫遊功能 預防產生額外費用

為免手機在本地或外地自動連接到非本地網絡，而產生意料之外的昂貴漫遊費用，最保險的做法是要求電訊商預先關閉數據漫遊功能，待有外遊需求時才重新啟動。由於部分電訊商會為用戶預設開啟此服務，消費者應主動查詢並管理好相關設定，避免不必要的金錢損失。