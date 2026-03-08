60歲以上長者博物館通行證優惠$25！全年免費任去17大景點 迪士尼+海洋公園/餐飲/購物折扣（2026年3月最新版）

博物館長者優惠2026｜香港政府一直關懷長者，並推出多項長者專享福利。對於年滿60歲的老友記，康樂及文化事務署提供一項名為「博物館通行證」的特別優惠。長者只須繳付$25年費，即可無限次免費進入康文署管理的17間指定博物館，更可享有指定主題樂園、餐廳及商店的消費折扣。《星島頭條》於本文中將為你整理博物館通行證申請方法、專享福利等，並以簡單例子說明優惠內容。

長者博物館通行證優惠$25！無限次參觀香港博物館+多重折扣

康文署的博物館通行證設有不同種類，其中包括專為60歲或以上長者、全日制學生及殘疾人士而設的「優惠類別」。凡年滿60歲的長者，即合資格以$25的優惠價申請，並於一年內無限次免費參觀康文署轄下博物館的常設展覽，以及大部分的專題展覽。此外，更可在博物館內的禮品店、書店及指定餐廳享有消費折扣，並有機會參與館方舉辦的特別活動，為生活增添趣味。

這通行證的福利並不僅限於博物館內，持證人可享有多達18項的額外優惠及春季限定優惠，例如以折扣價購買香港迪士尼樂園奇妙處處通及香港海洋公園的全年會籍。最新優惠更擴展至文化節目，包括在城市售票網購買指定舞台表演、音樂及舞蹈節目的門票時亦可享有折扣，讓長者的文化生活體驗更為豐富。

長者博物館通行證18大優惠懶人包

各位持有博物館通行證的老友記，這張證不單止可以讓您免費參觀博物館，更在消閒、食飯及購物時提供多項折扣。我們為您整合了最新的優惠資訊，讓您輕鬆安排豐富的文化活動︰

博物館禮遇及活動折扣

無限次參觀：在通行證有效期內，可以無限次免費參觀康文署轄下的17間博物館，包括常設和專題展覽（個別特別展覽除外）。 購物優惠：在博物館的禮品店或書店，選購由康文署製作的書籍及紀念品，即可享有9折優惠（此優惠不適用於孫中山紀念館及香港海防博物館） 活動報名折扣：報名參加博物館舉辦的教育推廣活動，可享9折優惠（若活動本身已有折扣，則無法再享額外優惠）

主題樂園與藝術表演折扣

其他合作機構優惠

指定餐廳特別優惠

春日限定：指定場地餐廳飲食優惠

在2026年3月22日或之前，到訪下列多個表演場地及圖書館，在指定的餐廳消費，即可享有特別的折扣或獲贈免費食品。

香港大會堂 #bistrocity (城中館子)：惠顧主餐牌上的食品，可享85折（請注意，此優惠不適用於2月12日至23日期間）

MUSES：餐廳全單消費，可享95折 高山劇場 康姨小廚：光顧的每位客人，均可免費獲贈一件糕點

高山文化咖啡廳：所有消費均可享9折 沙田大會堂 咖啡因事務所：所有消費均可享9折

博物館通行證收費一覽 長者優惠價只需$25

博物館通行證門票分為個人通行證、家庭通行證（適用於最多4人，須為親屬），以及優惠通行證（只適用於全日制學生、殘疾人士、60 歲或以上高齡人士），票價如下︰

通行證種類 全年票價 家庭通行證 $100 個人通行證 $50 優惠通行證（60歲或以上長者/全日制學生/殘疾人士） $25

實例話您知：用博物館通行證划算嗎？

1. 陳伯︰湊孫享天倫樂

陳伯喜歡帶孫兒到處遊玩，享受天倫之樂。他計劃購買香港迪士尼樂園的長者「奇妙處處通」，方便隨時帶孫兒入園遊玩。

他購買長者奇妙處處通銀卡，正價為$1,178，使用博物館通行證後即享$40折扣，已經遠超$25的通行證年費！而在接下來的一年裡，他更可以免費帶孫兒到科學館看恐龍、到太空館探索宇宙，同樣是免費入場。

2. 李太︰退休優閒生活

已退休的李太喜歡相約朋友四處逛逛，歎下午茶及聚餐。她善用博物館通行證優惠，令生活多姿多彩，同時更精打細算。

李太和兩位朋友相約參觀古魏博物館，購買門票即享85折，隨後在館內咖啡店消費，再享9折。參觀後，她們便到香港藝術館附近的MoA DINING餐廳享用晚餐，晚餐單點消費為$800，結賬時她出示博物館通行證，全單即享85折優惠。

單是一頓晚餐，李太就成功節省了$120，是長者通行證年費的近5倍。加上其他博物館的門票及餐飲折扣，通行證為她的社交生活大大增值。

如何申請實體版/電子版長者博物館通行證？

1. 網上遞交申請表 + 親臨博物館繳款

填妥申請表格後，可電郵至擬領取博物館通行證的博物館，並於遞交申請後翌日起計14日內（休館日除外）親臨該博物館繳交通行證申請費用，以完成整個申請程序。

2. 網上遞交申請表 + 郵寄支票繳款

可於遞交申請表後7日內，將劃線支票（抬頭「香港特別行政區政府」，並於支票背面註明姓名及電話），以及申請「優惠通行證」證明文件副本郵寄至該博物館。

3. 親身前往指定博物館申請

申請人亦可親身前往以下7間博物館辦理申請手續及繳費，包括︰

香港藝術館

香港歷史博物館

香港文化博物館

香港科學館

香港太空館

孫中山博物館

4. 城市售票網購買電子版通行證

申請人可於城市售票網上購買「博物館通行證」動態電子門票，但只適用於已啟用URBTIX帳號的城市售票網會員，並須於「登入會員」狀態下，才可選購電子票。交易完成後，電子票將儲存於流動應用程式URBTIX的電子票包內。

入場時，已購買電子版博物館通行證的顧客需登入流動應用程式，並出示電子門票二維碼（以及適用的優惠資格證明） 供場地職員掃瞄驗證，確認後才可入場。

香港17間博物館2026最新活動 憑證全年任玩

為了鼓勵各位老友記多參與有益身心的文化活動，康文署特別推出極具價值的博物館通行證。凡年滿60歲的長者，即可以$25的優惠年費，申請此證。在通行證的一年有效期內，您可以無限次免費參觀康文署旗下17間博物館的常設展覽，以及大部分的專題展覽。

各間博物館會不斷更新展品和展覽主題，務求令您在每次到訪時，都能有耳目一新的感覺，從中發掘新的知識和樂趣。康文署希望透過這項實惠的安排，讓您能輕鬆自在地探索香港豐碩的歷史、藝術與科學，為您的生活增添姿彩。

1. 香港科學館︰新展廳探索科學奧秘

香港科學館一直致力於推廣科學知識，並於今年2月初開放了三個全新的常設展覽廳，包括生活科技廳、創科廊及人工智能廳，分別探索科技如何塑造日常生活，並介紹五大引領現代創新的關鍵科技，以及人工智能的原理與應用，讓大家輕鬆愉快地學習科學新知。

在「生活科技廳」中，您可以看到一件非常珍貴的展品——「貝茜號」DC-3型客機，是由國泰航空公司捐贈予科學館的第一件藏品，訴說著航空技術多年來的進步與發展。除了新展廳，館內亦設有多個圍繞不同主題的展覽廳，內容涵蓋生物、地球科學及能量等，同樣充滿趣味和知識性，等待大家來發掘。

香港科學館

2. 香港藝術館：欣賞吳冠中大師名作

香港藝術館現正舉行多個展覽，為市民提供一個投入藝術文化世界的好機會。其中，博物館特別為國畫大師吳冠中先生舉辦了一系列藝術展覽。當中包括「藝術之旅──吳冠中流動藝術館」與「邂逅風景」兩個專題展覽，讓參觀者能夠深入地欣賞這位藝術大師畫作中的美好風光。

其餘展覽還有︰

好物有型──香港藝術館藏精品展

畫中小人物

難得清風──靜觀樓藏扇精選

古文青生涯規劃──虛白齋藏中國書畫選（第三期）（至2026年4月1日）

圓夢前行：香港藝術二三事

袖珍．厚禮──浮雲軒藏中國鼻煙壺捐贈展

香港藝術館

3. 香港文化博物館︰探索香港文化寶藏

香港文化博物館為市民提供一個了解古今文化的好去處，無論是專題展覽還是常設展覽，內容都十分豐富，適合一家大小同遊。博物館現正展出多個精彩的專題展覽，帶您從不同角度認識文化與藝術，包括「平凡．不平凡 ― 李小龍」、「漫眾同樂 — 幽默港漫格格趣」、「文化薪傳 — 香港文化博物館二十五周年」及「藏域梵珍．佛學之路 — 徐氏藝術基金捐贈佛教文物展」等。

除了以上的專題展覽，博物館亦設有多個不容錯過的常設展館，讓您隨時都能深入探索香港的流行文化、武俠世界、戲曲藝術和中國藝術等，包括瞧潮香港60+、金庸館、兒童探知館、粵劇文物館、徐展堂中國藝術館及趙少昂藝術館。

香港文化博物館

4. 香港歷史博物館︰細味香港今昔變遷

香港歷史博物館透過舉辦不同的展覽，帶領大家穿梭時光，深入了解香港的社區發展與歷史故事。博物館近期設有「《香港國安法》公布實施5周年專題展覽」，旨在展示《香港國安法》實施後，香港社會從「由亂到治」邁向「由治及興」的發展過程。

此外，博物館亦推出「香港多面體」展覽系列，透過不同的專題，深入探討香港多元文化面貌，當中包括「油尖旺．望油尖 — 都市流光坊眾情」、「香江葡跡 — 香港葡人故事」及「萍寄金山 — 香港與加州華僑生活」三個新展覽。

香港歷史博物館

5. 香港太空館︰探索「菠蘿包」的星空奇觀

香港太空館現正舉行名為「航向太空——中國載人航天之旅」的專題展覽，展期至4月27日。這個展覽詳細介紹了我國航天員從接受訓練，到進駐「天宮」空間站執行任務的完整歷程，並展示了他們在太空進行科學實驗和出艙工作的成果。

除了專題展覽，館內還有兩個主要的常設展覽廳，分別是「宇宙展覽廳」和「太空探索展覽廳」。這兩個展廳合共設置了約100件展品，其中超過一半是可親手操作的互動展品，再配合獨特的燈光和環境設計，為您帶來身臨其境的宇宙探索體驗。

香港太空館

6. 香港抗戰及海防博物館｜回顧香港歷史要塞

香港海防博物館本身坐落於昔日的鯉魚門堡壘之中，是一個充滿歷史感的獨特展館。館內透過不同的展覽，讓我們了解到香港悠久的海防歷史。博物館現正舉行「風雨同舟 共建和平 ─ 粵港人民抗戰勝利八十周年展」專題展覽，紀念這段重要的歷史。

博物館的常設展覽為「香港海防故事」，整個展覽設於堡壘內，由11個昔日的窖室改建而成。展覽詳細介紹了從唐代開始，香港的海岸防衛與軍事發展的變遷，當中亦包含了香港抵抗日本侵華的艱苦歲月。參觀常設展覽的同時，您也可以順道遊覽場內其他展廳，包括「抗戰主題展覽廳」、「明清粵港海防工事展覽廳」及「鯉魚門炮台展覽廳」，以更全面地認識這座歷史要塞。

香港抗戰及海防博物館

7. 茶具文物館｜百年古蹟中細味茶香

若您對茶藝文化感興趣，不妨到訪位於香港公園內的茶具文物館，在古色古香的環境中，展開一趟品茶之旅。文物館現正舉行「香港藝術家對話系列︰茶之形」專題展覽，此展覽透過藝術家的巧思，以獨特的藝術角度，向我們展示茶的各種形態與美感。此外，館內亦設有多個值得細心欣賞的常設展覽，例如「輕談淺說古今茶事」、「嶺南印記」及「羅桂祥基金捐贈中國陶瓷、印章精選」，讓您深入了解茶的歷史與藝術。

茶具文物館

8. 香港鐵路博物館｜時光列車 回味鐵路情懷

香港鐵路博物館位於大埔墟，由歷史悠久的舊大埔墟火車站改建而成，是一個充滿特色的戶外博物館。博物館完整保留了舊車站的售票處和訊號控制室，並設有展覽廳，詳細介紹香港鐵路多年來的發展和變遷，讓您了解這座城市交通的演變。在戶外區域，博物館展出了多款已經退役的火車。您可以近距離欣賞到歷史悠久的窄軌蒸汽火車頭、60號柴油電動機車，以及多種舊式車卡，親身感受香港鐵路的歷史足跡。

香港鐵路博物館

9. 葛量洪號滅火輪展覽館｜向海上英雄致敬

「葛量洪號」滅火輪是守護香港近半世紀的海上英雄，在2002年退役後化身為展覽館，讓公眾能登上這艘功勳船回顧其光榮歷史。它於1953年投入服務，由本地黃埔船塢建造，曾是消防處的旗艦，見證了香港消防及造船業的輝煌。如今，大家可親身登船，透過珍貴的消防文物和多媒體介紹，了解昔日海上救援工作的點滴。

葛量洪號滅火輪展覽館

10. 羅屋民俗館｜隱藏於鬧市的客家古宅

羅屋民俗館坐落於柴灣，交通十分方便，從港鐵站步行約五分鐘即可到達。這座古色古香的客家村屋是區內唯一保存下來的同類建築，歷史價值極高，現已被列為法定古蹟。這座古宅建於十八世紀，原為羅氏客家人所居住，因此得名「羅屋」。館內根據昔日客家人的生活面貌，重新佈置了家居陳設。大家可以透過屋內的各種展品，了解柴灣地區的歷史變遷，並深入認識傳統的客家文化。

羅屋民俗館

11. 李鄭屋漢墓博物館｜藏於鬧市的法定古蹟

這個珍貴的東漢古墓，是在1955年興建李鄭屋徙置大廈時偶然發現的，至今已有近二千年歷史，是本港的法定古蹟。為了好好保護古墓，墓室本身不對外開放，但大家仍可透過入口的玻璃一窺其內部結構。此外，古墓旁邊設有展覽館，展出從墓中出土的陶器和青銅器等文物，並有詳細介紹，讓您了解這座古墓的歷史與建築特色。

李鄭屋漢墓博物館

12. 上窰民俗文物館｜西貢古蹟探秘

坐落於風景優美的西貢郊野公園內，有一處名為「上窰民俗文物館」的歷史建築。前身是19世紀末期建立的一條客家村落，整座村莊佔地約500平方米。由於上窰村以及旁邊的灰窰具有重要的歷史意義，早在1981年已被正式列為法定古蹟。村莊其後經過政府的精心修復，在1984年改建成為博物館，並開放予公眾參觀。如今，這座文物館專門展示香港客家人的豐富文化與傳統風俗，讓市民大眾能在此認識和了解他們過往的生活點滴與歷史面貌。

上窰民俗文物館

13. 三棟屋博物館｜走進200年歷史客家圍村

「三棟屋」是一座歷史悠久的客家圍村，至今已有超過200年歷史。這座建築群早在1981年便被列為法定古蹟，並在完成修復工程後，於1987年正式以博物館的形式對外開放。博物館佔地約2,000平方米，保留了傳統圍村的對稱設計，格局整齊。沿著建築的中軸線，可依次看見前廳、中廳和祠堂，而兩旁則分佈著四間獨立的房舍，完整地呈現了客家傳統圍村的建築風格。

現在，館內設立了香港非物質文化遺產中心，目前正舉行「循聲覓道 — 香港非物質文化遺產」展覽。該展覽透過創新的互動方式，生動地介紹香港本地的傳統文化，讓參觀市民能夠輕鬆地認識與欣賞這些珍貴的文化遺產。

三棟屋博物館

14. 孫中山紀念館｜回顧一代偉人傳奇一生

孫中山紀念館現正舉行多個專題及常設展覽，旨在全面地介紹孫中山先生的生平事蹟。目前的專題展覽為「從醫人到醫國 ─ 孫中山與粵港澳文物展」，而常設展覽則包括「孫中山與近代中國」、「孫中山時期的香港」及「甘棠第的歷史與修繕」。這些展覽透過展出寶貴的歷史文物，並配合精心復原的歷史場景和照片資料，讓參觀者能從中深入了解孫中山先生的傳奇故事與其身處的時代。

孫中山紀念館

15. 香港電影資料館｜回顧經典電影佳作

香港電影資料館透過舉辦各類展覽活動，致力於保存與展示香港的電影歷史，為廣大電影愛好者提供了一個回顧本地電影光輝歲月的好地方。近期館內正舉行名為「75載銀光萃影──銀都電影劇照及海報展」的專題展覽，當中展出了許多寶貴的經典電影海報與劇照。

除了專題展覽，資料館也安排了不同的電影放映活動，例如「光影愛漫遊」及等「皇后憶舊」常設展覽，讓觀眾有機會在大銀幕上再次欣賞昔日的優秀作品。

香港電影資料館

16. 油街實現｜百年歷史建築活化

位於北角的「油街實現」是個專為社區而設的藝術空間，其部分建築擁有超過100年的悠久歷史。這座建築最早於1908年建成，當時是用作臨近海邊的遊艇會所。直至1930年代，因應北角區進行大規模填海工程，此處的用途也隨之改變，先後曾被用作政府員工宿舍和存放考古文物的倉庫。

這個充滿歷史痕跡的空間，現已活化並定期舉辦各類型藝術展覽。近期舉行的展覽便包括「Sunmoji」、「油街日常：好士多」等，公眾可前往免費參觀。

油街實現

17. 香港視覺藝術中心｜歷史建築中的現代藝術基地

香港視覺藝術中心的所在地，是一座被評為一級歷史建築的珍貴古蹟，前身名為「卡素樓」，在過去曾是駐港英軍的已婚人員宿舍，其存在本身便記錄了香港社會的時代變遷。

如今這座歷史建築已被活化為一個推廣當代藝術的中心，中心內現正舉行「vA!Herb 香草大放送」主題展覽，其演講廳亦安排了一系列藝術放映活動。這些在古蹟內舉辦的活動，讓市民大眾有機會在充滿歷史氛圍的環境下，接觸與欣賞新穎的藝術創作，體驗新舊文化交融的獨特面貌。

香港視覺藝術中心

資料來源︰康樂及文化事務署