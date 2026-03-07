5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room

要維持健康活力的晚年，恆常運動是不可或缺的關鍵。為鼓勵老友記多活動，康文署及多個機構均有推出專為長者設計的多元化運動健身活動，讓他們在舒展筋骨的同時，更可以結識新朋友、挑戰自己。《星島頭條》將為大家詳細整理5大機構的課程特色及報名方法，當中包括健身室、瑜伽課程、室外運動設施等，協助長者輕鬆尋找並參與合適的健體活動。

長者運動課程2026｜5大健身優惠、免費活動介紹/參與方法一覽

社會日益關注長者健康，本港多個機構，包括康文署、Bring in Change、Anytime Fitness等，紛紛推出專為長者設計的運動課程及設施，部分活動更是免費參加，助老友記拓展社交，為健康晚年打下穩固基礎。

1. 康文署｜ 長者健身園＋免費體育興趣班

長者運動課程2026｜康樂及文化事務署（康文署） 長者健身園＋免費體育興趣班

康文署在港九新界均設有戶外免費健身設施供市民使用。這些健身設施包括「長者健身園地」、「健身園地」及「健身站」。其中，長者健身園地提供健騎機、太極揉推器、上肢伸展器、扭腰踏步機、腳踏平台、上身伸展架等，適合長者使用的健體器材。

>>按此<< 查看「長者健身園地」地點

此外，康文署亦有推出為「長者體趣同樂」、「活力長者計劃」及「長者康體滙聚」三大項目，專為長者提供大量體育活動，如羽毛球、太極、乒乓球等，而當中大部份的活動均為免費，長者只需要選擇自己合適的日子和社區中心即可參與。

康文署長者運動班報名方法

2. Bring in Change ｜每週恆常運動班 65歲或以上長者免費報名

長者運動課程2026｜Bring in Change 每週恆常運動班 65歲或以上長者免費報名

Bring in Change是由一群熱心運動的義工組成的慈善團體，旨在透過陪伴與鼓勵，帶動長者建立運動習慣。機構定期與不同社福中心合作，在各區舉辦恆常的免費長者運動班，如瑜珈伸展、跑步、北歐健走等。有興趣的長者可透過官方專頁，留意每月最新的活動時間表及詳情。

>>按此<< 查看Bring in Change 3月免費長者運動班

3. 瑜樂伽教室 ｜長者瑜伽 改善身心靈健康

長者運動課程2026｜瑜樂伽教室 長者瑜伽 改善身心靈健康

瑜樂伽教室是一間專為長者及樂齡人士服務的社會企業，提供一系列安全而專業的瑜珈課程。課堂種類繁多，包括椅子瑜伽、陰陽瑜伽、伸展瑜伽等，收費由$90至$110/堂不等，旨在透過溫和的練習，全面提升長者的身心健康。練習瑜珈不僅能有效改善身體的柔韌性和平衡力，更有助減慢機能衰老、預防疾病；在精神層面，它能幫助長者達致心境平和、促進情緒健康，由內而外地煥發活力。

>>按此<< 查看瑜樂伽教室「長者瑜伽班」課程

4. Anytime Fitness ｜樂悠咭專享優惠，24小時隨時健身

長者運動課程2026｜Anytime Fitness 樂悠咭專享優惠，24小時隨時健身

連鎖健身中心Anytime Fitness分店遍布全港，提供24小時開放的便利服務及多元化的健身器材，而中心更特別為持有本地有效樂悠咭的長者提供月費優惠，凡購買12個月會籍，每月只需$475。老友記可透過官方WhatsApp預約連結登記試玩，或直接前往任何一間分店，向客戶服務員出示樂悠咭查詢及辦理優惠會籍。

>>按此<< 查看Anytime Fitness分店地址

5. 香港長者健體教室｜ 50+歲即可報名 全港唯一長者健身室

長者運動課程2026｜香港長者健體教室 50+歲即可報名 全港唯一長者健身室

香港長者健體教室作為全港唯一專為長者而設的健身室，配備適合長者使用的器材，並由專業教練指導。課程分為初階班、恆常班及進階班，試堂收費為每堂$100，正式課堂則為$1,500/10堂，會由教練親自為50歲或以上老友記的體能進行評估，報讀適合的課程，透過系統性訓練，提升長者的運動質素及身體機能。

>>按此<< 香港長者健體教室長者課程報名詳情