全新屯門游泳池開幕！康文署龍門路新場館 室內暖水池率先啟用！附交通攻略

屯門區居民引頸期盼的新屯門游泳池終於有新消息！因應屯門南延線工程而重置的全新屯門游泳池，室內設施將於明日（2月24日）正式啟用。新場館不僅設施全面升級，更配備了50米暖水國際標準池，讓市民在冬季也能享受游泳樂趣。《星島頭條》將為您詳細介紹新泳池的各項設施、交通配套及開放詳情，讓您先睹為快！

屯門游泳池龍門路新址2月24日開幕！設室內暖水標準池

全新屯門游泳池，硬件設施可謂相當完善。率先開放的室內場館設有2個暖水池，徹底解決了冬天凍冰冰落水的煩惱。當中包括一個長50米、闊25米、提供10條泳線的國際標準主池，水深由1.4米至1.9米，無論是專業訓練還是日常鍛鍊都非常合適。旁邊另設一個長25米、闊15米的訓練池，適合初學者及教學用途。

除了泳池本身，新場館的配套設施也亮點十足。觀眾席座位大幅增加至1,200個，並配備冷氣及升降機，市民將有機會在更舒適的環境下觀賞高水平比賽。更衣室的設計亦十分貼心，空間寬敞，男女更衣室各自提供超過400個儲物櫃，並設有家庭更衣室及多個無障礙洗手間，充分照顧到家庭及不同需要的人士，絕對是週末親子放電的好去處。

戶外設施值得期待！嬉水池、跳水池稍後登場

除了率先開放的室內泳池，新場館的戶外區域同樣令人期待。根據規劃，戶外部分設有多達四個不同用途的泳池，包括一個訓練池、一個習泳池、一個專為兒童而設的嬉水池，以及一個專業的跳水池。待天氣回暖，這些設施投入服務後，無論是習泳、親子戲水還是跳水訓練，都能滿足不同市民的需求。不過，康文署表示，戶外設施的確切開放日期將於稍後時間再作公布，市民需要耐心等候。

新泳池交通攻略：輕鐵站步行5分鐘即達

市民可選擇乘搭公共交通工具輕鬆前往。最方便的方式是乘坐610、615或615P線輕鐵，在「輕鐵車廠站」下車前往全新屯門游泳池。

新泳池的選址交通便利，解决了以往舊址出入不便的問題。新場館位於屯門龍門路50號，就在屯門康樂體育中心旁邊。

市民可選擇乘搭公共交通工具輕鬆前往。最方便的方式是乘坐610、615或615P線輕鐵，在「輕鐵車廠站」下車後，泳池就在車站對面，步行約3至5分鐘即可到達。對於區內居民而言，前往這個全新的康樂地標將變得前所未有的方便。

屯門游泳池開放詳情：

為方便市民計劃行程，以下整理了新泳池的詳細資料：

項目 詳細資訊 地址 新界屯門龍門路50號 啟用日期 室內設施：2026年2月24日 (星期二) 聯絡電話 2404 1918, 2458 8022 率先開放設施 室內暖水池： - 主池 (50米x25米) - 訓練池 (25米x15米) 其他： - 1,200座位觀眾看台、家庭更衣室、育嬰室 待開放設施 戶外池（開放日期待定）： - 訓練池、習泳池、嬉水池、跳水池 無障礙設施 - 泳池升降台 - 場館斜道 - 暢通易達更衣室、洗手間及升降機 - 觸覺引路帶及平面圖

冬季開放時間如下：

二月至三月

第一節: 上午 6:30 至 中午 12:00

第二節: 下午 1:00 至 下午 6:00

第三節: 晚上 7:00 至 晚上 9:30

暫停開放時間: 中午 12:00 至 下午 1:00 及 下午 6:00 至 晚上 7:00

備註: 此期間只開放室內主池及訓練池 (其他泳池於 1.11.2025 - 31.3.2026 進行維修)。

四月

第一節: 上午 6:30 至 中午 12:00

第二節: 下午 1:00 至 下午 6:00

第三節: 晚上 7:00 至 晚上 10:00

暫停開放時間: 中午 12:00 至 下午 1:00 及 下午 6:00 至 晚上 7:00

備註: 此期間只開放室內主池及訓練池 (其他泳池於 1.4.2026 - 15.4.2026 進行維修)。

五月

第一節: 上午 6:30 至 中午 12:00

第二節: 下午 1:00 至 下午 6:00

第三節: 晚上 7:00 至 晚上 10:00

暫停開放時間: 中午 12:00 至 下午 1:00 及 下午 6:00 至 晚上 7:00

資料及圖片來源：葉文斌＠Facebook、莊豪鋒 Mark Chong＠Facebook、康文署

延伸閱讀：M+博物館宣布3.8免費入場！必看坂本龍一/希克藏品展覽 附開放時間+入場安排