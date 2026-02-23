Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

M+博物館宣布3.8免費入場！必看坂本龍一/希克藏品展覽 附開放時間+入場安排

Art Can
更新時間：18:27 2026-02-23 HKT
發佈時間：18:27 2026-02-23 HKT

M+博物館免費入場2026！西九文化區M+博物館宣布將於2026年3月8日免費開放，市民及旅客毋須經網上預約，即可入場免費參觀M+主要展覽及多項展品，包括「M+希克藏品：心靈圖景」、「鹽田千春：無限回憶」及「坂本龍一 | 觀音・聽時」等。本文整理Ｍ+博物館11月免費開放詳情、入場安排、展覽及放映節目推介，把握機會入場欣賞展覽！

M+博物館宣布3月限定一日免費入場！必看希克藏品/坂本龍一展覽

M+博物館宣布將於2026年3月8日免費開放，開放時間為上午10時至下午8時，屆時市民及旅客毋須提前預約，可以直接前往參觀多個主要展覽，包括「M+希克藏品：心靈圖景」、「物件．空間．互動」、「造物記」、「山鳴水應」、「勞森伯格與亞洲」以及「鹽田千春：無限回憶」。此外，位於M+ B2層展演空間的「坂本龍一 | 觀音・聽時」、B2層潛空間的「傅丹創意現場：野口勇的 『光』」，以及位於LG層的多媒體中心將會如常免費開放。

當日，市民亦可以參加期間限定的版畫開放工作室，將實驗版畫紋路設計，探索不同顏色選擇和製版技巧，完成後更可以把親自製作的版畫帶回家。活動毋需登記報名，名額先到先得（持當天特別展覽門票的訪客，可優先參與活動）。

M+免費開放特別入場安排

一般訪客：如欲免費參觀M+的訪客，當日可於藝術廣場入口進入博物館，地下大堂展廳不會免費開放，博物館的部分出入口亦將關閉。另為控制人流，館方會限制入場人數，訪客或有機會需要在入口外按照工作人員指示排隊輪候入場。M+會在下午7時「截龍」，確保入場訪客有足夠時間參觀博物館。

M+會員、贊助人（及或以上級別之會員）與同行賓客，以及持票人士或準備於現場購票參觀特別展覽「趙無極：版藝匠心」的訪客：可於藝術公園入口排隊入場。持當天特別展覽門票的訪客，可優先進入「坂本龍一 | 觀音・聽時」展覽和參與版畫開放工作室活動，並免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員及贊助人享用的 M+會館（最低消費每名顧客為港幣50元）。

M+免費開放標準門票展覽

文：LW

資料及圖片來源：Ｍ+

同場加映：M+坂本龍一回顧展免費入場！《觀音・聽時》演繹生命樂章 緬懷一代音樂巨匠

 

 

 

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
7小時前
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
10小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
2026-02-22 17:10 HKT
江華麥潔文準新抱曝光 32歲護士大仔宣布結婚 一場地求婚勁浪漫
江華麥潔文準新抱曝光 32歲護士大仔宣布結婚 一場地求婚勁浪漫
影視圈
7小時前
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
影視圈
4小時前
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
即時國際
2小時前
前TVB爆肌綠葉王老婆罕現身！名下店舖隆重啟市群星熱鬧助慶 曾傳婚變背妻密會舊愛
前TVB爆肌綠葉王老婆罕現身！名下店舖隆重啟市群星熱鬧助慶 曾傳婚變背妻密會舊愛
影視圈
6小時前