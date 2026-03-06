AI虛假資訊專攻長者？網傳「長者半價優惠」假消息 即睇6招防騙自保

現今網絡世界資訊發達，無論是YouTube影片，還是在Facebook、WhatsApp收到的消息，都讓我們能輕易接觸到來自世界各地的資訊。不過，在這些海量的資訊當中，其實隱藏著不少虛假內容、詐騙陷阱和謠言。近日政府就公開澄清，網傳一段有關「向長者派半價餐飲券」影片為假消息。 這些「假消息」的製作者，往往看準長者們對親友的關心，特意利用AI人工智能生成技術設計出一些看似真實、聳人聽聞的內容來吸引點擊，甚至騙取金錢。以下為您整理出7個簡單實用的方法，助您輕鬆分辨真假消息，做個精明的銀髮族！

網傳「3,000元長者電子餐飲券」假消息 誇張時事/投資/健康謠言充斥YouTube

自從人工智能生成技術提升，製作 AI 影片變得輕易。YouTube 出現大量真假難辨的資訊，講述一些無法查證或虛假的消息及故事。不少短片更針對長者群眾，製作長者關心的健康養生、投資理財等內容，以賺取點擊率和廣告費，甚至達到銷售產品或詐騙等目的。

近日網上就流傳一段題為「老友記食飯真係有半價？政府狂派長者餐飲券！」的影片，該影片以 AI 聲音配上無直接關係的畫面，聲稱「政府將真金白銀向長者派餐飲金」，訛稱政府將向長者派發3,000元電子餐飲券至樂悠咭，分兩期派發，令長者可以享受「半價餐飲消費」。假消息甚囂塵上 ，勞工及福利局發言人澄清絕無其事，並已向相關媒體平台舉報，保留一切法律追究的權利。

6招分辨真假資訊！ 留意消息來源／先檢查後轉發

雖然網上充斥 AI 假消息，但只要保持警惕，就能大大降低誤信錯誤資訊的風險。以下 7 個簡單步驟，不妨參考參考。

第1招：檢查消息來源

這是最重要的一步！收到訊息或觀看影片時，可以先留意一下「這個消息是從哪裡來的？」

可信媒體 ：本地報章、電視台、電台等知名新聞機構，背後會有編輯團隊問責；或消息來自政府官方公佈，當然可信。

可疑渠道：或消息來自從未聽過的YouTube頻道、Facebook專頁，或是一個模糊不清的網上轉發，對於這類來源不明的消息，就要格外小心。

第2招：留意誇張標題和圖片

AI 假消息最喜歡用聳動的標題和引人注目的圖片來吸引注意。如果圖片不是真實相片，又或經過誇張的修改，通常都是為了博取點擊，內容可信度較低。

第3招：小心 AI 生成模式內容

AI 生成影片的慣用模式，是利用電腦語音讀出文章，並配上一些不相關的網絡圖片。這種影片通常是內容農場為了快速賺取廣告費而大量製造，資訊價值極低，缺乏審查機制，甚至有機會包含錯誤內容。

第4招：尋找多方驗證

「如果這是真的，為什麼大的新聞媒體都沒有報道？」

俗語說：「聽一邊，不可信。」如果對某個消息抱有懷疑，就不要只看單一來源。嘗試在網上搜尋一下，看看有沒有其他可靠的新聞機構也報道了同樣的事件。如果只有一個不知名的網站在說，那就要小心。

第5招：留意發布日期

有時，一些舊聞會被當成新聞重新發布，意圖誤導。在閱讀文章或觀看影片前，可留意一下發布日期，看看這則消息是否仍然適用於現況。

第6招：「停一停，想一想」 別急著分享

當看到驚人的消息時，第一反應可能是立刻分享給關心的家人朋友，以提醒他們。但謹慎起見，分享前應先「停一停，想一想」。在未經查證之前，切勿急著分享，以免無意中成為了散播 AI 假消息的幫手。